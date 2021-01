Những điều ít biết về Luka Jovic, chân sút đang hồi sinh ở Eintracht Frankfurt

Đi vào lịch sử Sao Đỏ Belgrade

Mang quốc tịch Serbia nhưng Luka Jovic sinh ra ở Bosnia. Phát hiện ra tài năng của chân sút sinh năm 1997, CLB Sao Đỏ Belgrade ở quê nhà đã đề nghị hỗ trợ chi phí di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để Jovic tập luyện cùng đội trẻ. Tuy nhiên, Sao Đỏ gặp phải sự cạnh tranh của đại kình địch cùng thành phố là Partizan Belgrade, đội bóng đã tiếp cận với cha của Jovic. Song, chàng trai người Serbia đã lựa chọn CLB đầu tiên đặt vấn đề với mình. Sau đó, Luka Jovic trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Sao Đỏ Belgrade, với pha lập công ở vòng cuối giải VĐQG Serbia mùa 13/14, thời điểm anh mới chỉ 16 tuổi 5 tháng 5 ngày.

DNA của một nhà vô địch

Luka Jovic sở hữu tới bốn danh hiệu VĐQG và một cúp QG trước khi bước sang tuổi 21. Anh hai lần vô địch Serbia cùng Sao Đỏ, sau đó là thêm hai chức VĐQG Bồ Đào Nha trong màu áo Benfica vào các mùa 2015/16 và 16/17. Jovic không đóng góp nhiều vào thành công của Benfica, nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong danh hiệu Cúp QG Đức năm 2018 của Frankfurt. Tiền đạo người Serbia ghi bàn duy nhất trong trận bán kết trước Schalke với một cú đánh gót, trước khi chứng kiến các đồng đội hạ gục Bayern Munich để nâng Cúp. Anh trở lại Frankfurt đầu năm nay với tư cách một nhà vô địch La Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha trong màu áo Real Madrid.

Từng ghi 5 bàn ở Bundesliga

Luka Jovic thu hút mọi sự chú ý ở Bundesliga theo một cách không thể ấn tượng hơn. Anh ghi năm bàn trong chiến thắng 7-1 của Eintracht Frankfurt trước Fortuna Dusseldorf hồi đầu mùa giải 2018/19. Tiền đạo người Serbia là cầu thủ thứ 17 và là người trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga năm lần chọc thủng lưới đối thủ chỉ trong một trận đấu. Chỉ có một người từng ghi được sáu bàn một trận ở hạng đấu cao nhất nước Đức là Dieter Müller của Cologne, trong thắng lợi 7-2 trước Bremen năm 1977.

Falcao của Serbia

“Tôi thích Radamel Falcao nhất. Anh ấy dứt điểm bằng cả chân trái, chân phải hay bằng đầu. Tôi hy vọng mình ít nhất cũng phải bằng anh ấy” – Luka Jovic phát biểu năm 2013.

‘Luka Jovic sẽ bùng nổ ở mùa này, cậu ấy sẽ trở thành Radamel Falcao của Serbia” – Giám đốc thể thao của Sao Đỏ Belgrade, Zvezdan Terzic phát biểu năm 2014.

Biệt danh ‘Falcao của Serbia’ đã xuất hiện ngay từ những năm đầu sự nghiệp của Jovic. Cả hai đều di chuyển thông minh, xử lý bóng tốt và có khả năng dứt điểm bằng cả hai chân. 44 bàn của Jovic sau 59 trận cho các lứa trẻ của đội tuyển Serbia cũng là thành tích mà Falcao phải kiêng nể.

Nếm trải hương vị World Cup

Jovic nhận về không ít sự nghi ngờ từ các CĐV khi ra mắt ĐTQG. Phong độ ổn định tại Frankfurt giúp anh được triệu tập lên ĐT Serbia ngay trước thềm World Cup 2018, dẫu chưa một lần được ăn cơm tuyển. Tiền đạo sinh năm 1997 có trận đầu tiên khoác áo ĐTQG khi thi đấu giao hữu với Chile. Chưa hết, Jovic còn được tung vào sân trong thất bại 0-2 trước Brazil ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2018.

