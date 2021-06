Những điều cần biết về sản phẩm Thiên Hoàng Sa

(VTC News) -

Trĩ là một bệnh nhạy cảm và rất khó điều trị nếu không biết rõ nguyên nhân gây bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp. Thực tế, không dễ để tìm một sản phẩm vừa an toàn vừa hiệu quả trong việc giải quyết triệt để bệnh trĩ mà chi phí phù hợp và không lo tái phát bệnh.

Hiện nay, Thiên Hoàng Sa là một sản phẩm được nhiều người tin dùng và có phản hồi tích cực từ người bệnh. Vậy sản phẩm Thiên Hoàng Sa có công dụng như thế nào?

Sản phẩm thuốc Thiên Hoàng Sa.

Thiên Hoàng Sa được sản xuất tại công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược, tiền thân là công ty TNHH Thiên Dược thành lập vào ngày 27/04/2007 tại TP.HCM.

Công ty Thiên Dược có trụ sở chính và nhà máy sản xuất tại: Lô F3, đường N5, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngày 27/05/2010, nhà máy sản xuất thuốc của công ty Thiên Dược đã được Cục quản lý dược - Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (Thực hành tốt sản xuất thuốc), GLP (Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc), GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc). Ngày 03/07/2019 chuyển từ công ty TNHH Thiên Dược thành công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Thiên Hoàng Sa được TS-DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm cùng với nhiều cộng sự trong và ngoài nước nghiên cứu. TS Nguyễn Thị Ngọc Trâm luôn luôn nhớ lời dặn của cha rằng (GS-TS Nguyễn Văn Trương - Tổng biên tập từ điển Bách khoa): “Cây thuốc Việt Nam có rất nhiều, người Việt Nam mình lại thông minh, mà sao phải đi mua thuốc nước ngoài nhiều, con cố gắng nghiên cứu tạo ra thuốc từ dược thảo Việt Nam?”.

Từ nhỏ, TS Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã được cha dạy dỗ truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức cũng như lòng say mê với khoa học.

Từ năm 1990, bà Ngọc Trâm là cộng tác viên khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria. Tại đây, bà tập trung nghiên cứu các cây thuốc quý của Việt Nam trong đó có cây trinh nữ hoàng cung và các cây dược liệu khác như cây dền gai THS và rau sam THS.

Bà được cấp bằng độc quyền sáng chế số 18740 “Quy trình sản xuất hỗn hợp flavonoit từ cây dền gai (Amaranthus spinosus L.), và cây rau sam (Portulaca oleracea L.) có tác dụng co mạch và cầm máu, và thuốc dùng để điều trị bệnh trĩ và bệnh suy giãn tĩnh mạch chứa hỗn hợp này” - đây chính là nguyên liệu để sản xuất sản phẩm Thiên hoàng sa.

Từ năm 1990, các kết quả nghiên cứu về cây trinh nữ hoàng cung của bà liên tục được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. Mới đây, trên tạp chí Y dược học số 17 tháng 03 năm 2021, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã được đăng bài báo với tiêu đề: “Nghiên cứu thành phần hóa học của phần trên mặt đất cây dền gai.”

Thành phần Thiên Hoàng Sa chiết xuất chủ yếu từ cây dền gai và rau sam. Dền gai có vị ngọt nhạt, tính hơi lạnh có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, trừ thấp, thu liễm ngừng tả; thường dùng trị phù thũng, bệnh thận, chữa lỵ và điều kinh nguyệt.

Phần cây trên mặt đất được dùng làm thuốc chữa bỏng, đắp tiêu viêm mụn nhọ,…Cao rau sam có vị chua, tính hàn và không có độc. Rau sam chứa các vitamin như: PP, B1, B2, C, A, axít folic, choline, sắt, magie, kali, natri, canxi, oxalic, nicotinic, biflavonoid, liquiritin, noradrenalin,…Đặc biệt, thiên hoàng sa có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ giảm đau rát, giúp co búi trĩ, làm bền vững thành mạch cầm máu do bệnh trĩ gây ra, ngăn ngừa trĩ tái phát và hỗ trợ điều trị phòng ngừa táo bón.