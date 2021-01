Những điều cần biết về gỗ Tử Đàn Ấn Độ

(VTC News) -

Được sử dụng vào những mục đích như pháp khí trừ tà, vật hộ mệnh…nhưng gỗ Tử Đàn Ấn Độ lại hay bị nhầm lẫn với những loại gỗ khác. Cùng Đồ Gỗ Vinh Đính tìm hiểu cách nhận biết, ý nghĩa và tác dụng của gỗ Tử Đàn Ấn Độ với bài viết dưới đây.

Gỗ Tử Đàn Ấn Độ là gì?

Lọai gỗ này có tên khoa học là Pterocarpus Santalinus và được lấy từ cây Tử Đàn thuộc họ Đậu. Loài cây này chủ yếu phân bố ở ba nước bao gồm Indonesia, Ấn Độ, Nam Phi và cũng vì thế mà gỗ Tử Đàn được chia làm 3 loại chính như sau: Gỗ Tử Đàn Tiểu Diệp Ấn Độ, gỗ Tử Đàn lá nhỏ Nam Phi, gỗ Tử Đàn lá to Nam Phi.

Trong 3 loại gỗ Tử Đàn ở trên thì gỗ Tử Đàn Tiểu Diệp Ấn Độ mang giá trị thẩm mỹ, kinh tế, phong thủy và tâm linh lớn nhất. Do đó thường được gọi với các tên “gỗ Vương Mộc Tử Đàn” có nghĩa là Vua của các loài gỗ.

Màu sắc của gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Đặc điểm của gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Gỗ Vương Mộc Tử Đàn có tuổi thọ lên tới hàng ngàn năm và mang màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ tím sẫm nên khi đưa ra ánh nắng sẽ hiện lên ánh đỏ hồng vô cùng bắt mắt. Đặc điểm của gỗ rất cứng nên độ bền cao và không bị cong vênh hay mối mọt.

Ý nghĩa tâm linh của gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Gỗ Vương Mộc Tử Đàn có nguồn gốc từ Ấn Độ nơi cội nguồn của Phật Giáo hấp thụ tinh hoa của đất trời nên loại gỗ này tạo nên sinh khí mạnh, mang giá trị tâm linh cao và đó là lý do loại gỗ này được dùng để chế tác các món đồ trang sức, tượng Phật, pháp khí, linh vật, bút, bàn thờ vòng tay…đều đem lại may mắn, bình an cho gia chủ.

Đặc biệt, khi sử dụng các vật dụng phong thủy chế tác từ loại gỗ này khi đến những nơi có nhiều linh khí như đền chùa thì càng tích thêm được nhiều vượng khí và dần trở thành bảo vật hộ thân của người dùng.

Tác dụng của gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Loại gỗ này đã được chứng minh tốt cho sức khỏe con người vì có thể điều hòa khí huyết, an thần, tránh tà khí nên khi đeo vòng gỗ Tử đàn sẽ giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và không còn cảm giác sợ hãi hay bất an.

Cách nhận biết gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Như đã giới thiệu ở trên, gỗ Tử Đàn Ấn Độ thật sẽ có giá trị thẩm mỹ, kinh tế và phong thủy rất lớn. Vì là loại gỗ vô cùng quý hiếm nên loại gỗ này thường bị trà trộn với các loại gỗ có giá trị kém hơn có mặt trên thị trường hiện nay như: gỗ Tử Đàn lá to Nam Phi, gỗ Đàn Hương…Do đó bạn cần phải biết cách phân biệt gỗ Vương Mộc Tử Đàn.

Thân cây gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Cách 1: Xem đặc điểm các đốm sao:

Nếu là gỗ Tử Đàn Ấn Độ thật thì khi soi đèn flat vào sẽ thấy rất nhiều những hạt kim sa nhỏ li ti nhấp nhánh ẩn trong những tom gỗ.Đây là đặc điểm khác biệt nhất để phân biệt giữa Tử Đàn Ấn Độ với các loại Tử Đàn khác.

Cách 2: Dựa theo mùi gỗ và tom gỗ:

Gỗ Vương Mộc Tử Đàn có mùi thơm nhẹ nhẹ đặc trưng riêng và không bị nồng như các loại gỗ thơm khác. Các tom gỗ thì mịn màng và đồng đều trong khi các loại gỗ khác không có đặc điểm nổi bật này.

Cách 3: Dựa trên khả năng chìm nước:

Chất gỗ đanh, tom gỗ mịn và có độ cứng như đá nên khi thả xuống nước sẽ chìm ngay lập tức.Cách này chỉ đúng đối với những cây gỗ tươi,Còn đối với những cây gỗ chặt cách đây mấy chục năm hay cả trăm năm thì vẫn có tỷ lệ 1 phần nhỏ trên cây gỗ nổi vì gỗ đã quá khô.Đặc biệt là phần vỏ bên ngoài.

Cách 4: Viết lên giấy:

Dùng gỗ viết lên giấy hoặc tường như một chiếc bút màu, nếu là Tử Đàn chuẩn Ấn Độ thì viết đến đâu sẽ ra màu đỏ đến đấy. Còn hang Nam Phi thì mờ hơn rất nhiều

Cách 5: Ngâm rượu:

Khi ngâm vào rượu 45 độ thì sau khoảng 2-3 phút sẽ phụt ra những tia màu đỏ rất nhanh và mạnh. Còn hàng Nam Phi khi thả vào rượu cũng phun nhưng rất chậm và màu nhạt hơn.

Vòng gỗ Tử Đàn Ấn Độ chuẩn tại Đồ gỗ Vinh Đính

Mua sản phẩm làm bằng gỗ Tử Đàn Ấn Độ ở đâu uy tín?

