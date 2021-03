Những điểm nhấn vòng 25 Bundesliga 20/21: Vòng đấu của người Nhật Bản

Robert Lewandowski sánh ngang Klaus Fischer

Leon Goretzka, Serge Gnabry và Robert Lewandowski lần lượt lập công, mang về thắng lợi 3-1 cho Bayern Munich trước Werder Bremen. Với riêng Lewandowski, anh cân bằng thành tích 268 bàn trong lịch sử Bundesliga của huyền thoại Klaus Fischer, và hiện chỉ còn kém Gerd Müller. Nhưng quan trọng hơn cả, Bayern Munich của Lewy đã nới rộng khoảng cách với RB Leipzig ở vị trí thứ hai lên thành bốn điểm.

Các ngôi sao Nhật Bản tỏa sáng

Gia tăng khoảng cách với RB Leipzig, Bayern Munich phải thầm cảm ơn Daichi Kamada. Chính tiền vệ người Nhật Bản đã chọc thủng lưới Peter Gulacsi để giúp Frankfurt có một điểm ngay trên sân Red Bull Arena.

Chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ, hai người đồng hương của Kamada là Ritsu Doan và Masaya Okugawa đều lập công, giúp Bielefeld đánh bại Bayer Leverkusen ngay trên sân khách với tỉ số 2-1. Kamada, Doan, Okugawa, hay kể cả Wataru Endo của Stuttgart, dù không có thể hình tốt nhưng vẫn đóng vai trò trụ cột ở đội bóng chủ quản.

Cuộc đua trụ hạng nghẹt thở

Thắng lợi 2-1 trước Bayer Leverkusen đã giúp Arminia Bielefeld chấm dứt chuỗi bảy trận liền toàn hòa và thua, đồng thời thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Thế chỗ cho Bielefeld là Hertha Berlin, đội bóng chỉ có đúng một chiến thắng trong 11 trận gần đây. Ngoài ra, hy vọng cũng được thắp sáng cho Mainz 05, sau khi họ hạ gục Freiburg 1-0. Trên bảng xếp hạng hiện tại, FC Koln ở vị trí thứ 14 chỉ hơn Mainz 05 ở vị trí thứ 17 đúng một điểm.

Dortmund áp sát top 4

Một điểm trên sân của đội xếp trên RB Leipzig không phải kết quả tồi với Eintracht Frankfurt, nhưng nếu nhìn xuống dưới bảng xếp hạng thì Đại Bàng chỉ còn hơn Dortmund đúng hai điểm. Đội chủ sân Signal Iduna Park giành thắng lợi thứ ba trong bốn trận gần đây, nạn nhân mới nhất là Hertha Berlin. Dortmund đánh chiếm vị trí thứ năm của Bayer Leverkusen, đồng thời nuôi hy vọng dự Champions League mùa sau, nhất là khi BVB còn một trận đấu trực tiếp với Frankfurt sau đợt tập trung ĐTQG.

Thiên Nga Trắng mơ về Châu Âu

Tiền đạo Sasa Kalajdzic của Stuttgart cao tới 2 mét, nhưng chiều cao không phải thứ duy nhất mà anh khiến người khác phải ngước nhìn. Kalajdzic đã lập công trong bảy trận liên tiếp, bao gồm bàn ấn định thắng lợi 2-0 trước Hoffenheim ở vòng 25. Cầu thủ 23 tuổi đã có 13 bàn thắng ở mùa này, góp công lớn giúp Stuttgart sở hữu 36 điểm, nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ tới 15 điểm. Nỗi lo đua trụ hạng có thể gạt sang một bên, giờ Thiên Nga Trắng có thể mơ về Europa League, bởi họ chỉ kém nhóm dự Cúp Châu Âu đúng hai điểm.

