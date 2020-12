Những 'đệ nhất thú cưng' sống ở Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ

Tổng thống Harry Truman từng có phát ngôn nổi tiếng: “Nếu bạn muốn có một người bạn ở Washington, hãy kiếm lấy một chú chó”. Rất nhiều đời Tổng thống Mỹ đã làm theo lời khuyên của ông.

Chỉ vài tuần nữa, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chuyển vào Nhà Trắng cùng hai chú chó chăn cừu Đức Charm và Major Biden, ông cũng dự định đón thêm một chú mèo. Đặc biệt, Major nhận được rất nhiều sự quan tâm sau sự cố chơi đùa với chủ nhân khiến ông Biden rạn xương chân.

Vợ chồng ông Biden cùng hai chú cún cưng. (Ảnh: Twitter)

Thú cưng của tổng thống là những người bạn giúp các đời lãnh đạo Mỹ được giải tỏa tâm trạng. Đôi khi chúng cũng là nguồn giải trí, đem lại tiếng cười và đóng vai trò là một hình tượng quảng bá cho Nhà Trắng. Sự xuất hiện của những chú chó và mèo cưng của ông Biden sẽ tiếp nối lịch sử 'đệ nhất thú cưng' cư trú tại Nhà Trắng sau 4 năm gián đoạn dưới thời Tổng thống Trump.

Lịch sử Nhà Trắng không thiếu những người bạn bốn chân sát cánh bên nhiều đời Tổng thống Mỹ. Bên cạnh Tổng thống Theodore Roosevelt luôn có chú chó Skip, được hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng mô tả là “một chú chó săn lông đen thuộc giống lai được mang về từ một cuộc săn gấu ở Colorado”. Chú chó Laddie Boy của tổng thống Warren G. Harding thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Laddie Boy là món quà từ một người ủng hộ ở bang Ohio, chú được xem như thành viên gia đình Harding, có thể tự do đi lại trong Nhà Trắng, dự các cuộc họp bên cạnh Tổng thống và thậm chí có riêng một ghế ở nội các. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt thì ngủ cùng phòng với chú chó sục Fala, chú luôn nằm trên một chiếc ghế đặc biệt đặt dưới chân giường Tổng thống.

Khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2008, Tổng thống Barack Obama đã nói với các con gái rằng: "Các con đã kiếm được một chú cún mới để đồng hành cùng chúng ta đến Nhà Trắng". Ít tháng sau, chú chó Bo gia nhập gia đình Obama, chú là một món quà từ Thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Chú chó Bồ Đào Nha Sunny được Tổng thống Obama đón về sau vài năm.

Tổng thống Barack Obama cùng chú chó Bo. (Ảnh: Presidentialpetmuseum)

Những cô cậu thú cưng này còn là nhân vật được giới truyền thông ưu thích, các ấn phẩm về chúng thường bán chạy và giúp quảng bá cho hình ảnh của chủ nhân. Cô cún cưng Millie của Tổng thống George H.W.Bush thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình, cuốn tự truyện về Millie do chính Đệ nhất phu nhân Barbara Bush chấp bút đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất vào năm 1992 do tờ The New York Times bình chọn.

“Thú cưng đã luôn giữ vai trò quan trọng trong Nhà Trắng trong hàng thập kỷ”, Jennifer Pickens, một nhà nghiên cứu về truyền thống của Nhà Trắng, cho biết. “Chúng không chỉ là bạn đồng hành của Tổng thống cùng gia đình, tôi tin rằng chúng còn giúp làm dịu hình ảnh chính trị của họ”.

Nhà sử học về Tổng thống tại đại học Boston Tom Whalen cũng nói rằng việc nuôi chó hoặc mèo sẽ giúp Tổng thống nhận được cảm tình của những người yêu thú cưng.

Đệ nhất phu nhân Barbara Bush cùng chú chó Millie. (Ảnh: AP)

Không chỉ chó mèo, Nhà Trắng cũng từng chào đón những người bạn thuộc giống loài độc lạ hơn. Điển hình là chú gấu mèo Rebecca của Tổng thống Calvin Coolidge và Đệ nhất phu nhân Grace Coolidge. Chú được một người ủng hộ tặng cho gia đình Tổng thống.

Ngoài ra còn phải kể đến những chú ngựa của Caroline Kennedy, con gái Tổng thống John F. Kennedy. Gia đình Kennedy còn sở hữu cả một trại chăn nuôi với chó, mèo, chim, chuột đồng và một con thỏ tên là Zsa Zsa.

Gia đình Tổng thống Kennedy nuôi rất nhiều động vật. (Ảnh: Presidentialpetmuseum)

Tổng thống Bush cũng từng nói: “Không có điều gì giống như tình yêu thương vô điều kiện từ một chú chó để giúp bạn vượt qua khó khăn”.

“Từ góc nhìn của một Tổng thống, một chú chó, mèo hoặc ngựa đều tuyệt vời vì chúng không phán xét. Chúng sẽ dành cho bạn tình yêu vô điều kiện. Và thú cưng sẽ không chỉ trích những gì bạn làm ở Somalia hay việc nền kinh tế phát triển ra sao”, nhà sử học Whalen cho biết. “Thú cưng luôn ở đó vì bạn. Tôi nghĩ rằng các tổng thống, dù là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa, cũng đều cần có điểm tựa tinh thần...”.