Những dấu hiệu cảnh báo cơ thế đang bị mất nước mùa nắng nóng

(VTC News) -

Mất nước là khi bạn mất nhiều chất lỏng hơn mức tiêu thụ và cơ thể không có đủ nước cũng như các chất lỏng khác để thực hiện các chức năng bình thường. Ngoài ra, mất nước cũng có nghĩa là bạn đang mất chất điện giải như muối và kali.

Nếu bạn khát, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cơ thể bạn đang bị mất nước. Tuy nhiên, các dấu hiệu mất nước không phải lúc nào cũng rõ ràng như vậy.

Theo một nghiên cứu nhỏ được công bố vào tháng 9/ 2020 trên Tạp chí Sinh lý học, theo thời gian, cơ thể trở nên khó phát hiện các dấu hiệu mất nước, chẳng hạn như lượng muối trong máu cao. Nếu không có những tín hiệu này, người lớn tuổi có thể không nhận ra mình đang mất nước. Tình trạng mất nước không được điều trị có khả năng khiến nhịp tim tăng lên, gây căng thẳng cho tim.

Dưới đây là một số dấu hiệu mất nước bất thường mà bạn không nên bỏ qua:

Hôi miệng

Nước bọt có đặc tính kháng khuẩn và tình trạng mất nước có thể khiến cơ thể không tiết đủ nước bọt. Do đó, vi khuẩn có thể phát triển quá mức trong miệng, dẫn đến hôi miệng. Đó cũng là lý do khiến mọi người thường thức dậy với hơi thở có mùi vào buổi sáng. Quá trình sản xuất nước bọt bị chậm lại trong khi ngủ dẫn đến mùi khó chịu trong miệng do sự phát triển của vi khuẩn qua đêm. Vì vậy, khi miệng bạn có vẻ khô và hơi thở có mùi lạ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên bù nước.

Da khô hoặc đỏ ửng

Da thiếu nước có thể trở nên khô, bong tróc, ngứa và thậm chí trông xỉn màu. Thay đổi thời tiết, chế độ ăn uống không lành mạnh và lựa chọn lối sống như uống rượu hoặc caffeine làm cạn kiệt lượng nước trong da của bạn. Một triệu chứng quan trọng khác liên quan đến da là da bị lõm sau khi bạn ấn vào và phải mất một thời gian để trở lại trạng thái bình thường.

Chuột rút cơ

Càng nóng lên do hoạt động hoặc do thời tiết, bạn càng dễ bị chuột rút do nhiệt tác dụng lên cơ. Ngoài ra, những thay đổi trong các chất điện giải như natri và kali cũng có thể dẫn đến chuột rút cơ.

Khi nói đến việc giảm bớt tình trạng chuột rút cơ, nước lọc có thể là không đủ.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí “BMJ Open Sport and Exercise Medicine” cho thấy khi những người tham gia nghiên cứu bù nước sau khi tập thể dục bằng đồ uống có chứa chất điện giải, họ sẽ ít bị chuột rút hơn. Mặt khác, những người uống nước lọc thường dễ bị chuột rút hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả trong thời tiết mát mẻ hơn, tình trạng mất nước vẫn có khả năng xảy ra nếu bạn không uống đủ nước trong khi tập thể dục hoặc bất kỳ hoạt động nào khác.

Thèm đồ ngọt

Cơ thể mất nước có thể gây khó khăn cho các cơ quan như gan trong việc giải phóng glycogen - glucose dự trữ, và các thành phần dự trữ năng lượng khác. Điều này có thể kích thích cảm giác thèm ăn đường để cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng trong khi những gì bạn thực sự cần là bù nước. Nếu bạn nghĩ mình thèm đường là do mất nước, hãy thử uống nước trước khi ăn.