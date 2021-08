Những cung đường giúp nhà đầu tư 'hốt bạc' ở The Center

(VTC News) -

364 căn shophouse The Center được phân bổ đều trên triền đồi bờ Tây Nam đảo Ngọc, phía trên là tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên của Phú Quốc, phía dưới là “bến cảng phồn hoa” Sun Premier Village Primavera sát mép biển, bao bọc bởi hệ thống 60 tiện ích đẳng cấp. Du khách dễ dàng tiếp cận phân khu The Center theo nhiều cách, với nhiều tuyến đường khác nhau.

The Center sở hữu địa thế “tựa đồi hướng biển” hiếm có.

Nơi hội tụ dòng chảy thương mại

Giống như câu ngạn ngữ nổi tiếng “Mọi con đường đều dẫn về thành Rome”, tại thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc, mọi con đường đều dẫn về phân khu The Center - nơi có vị trí đắc địa bậc nhất, tâm mạch của thị trấn với đầy đủ hạ tầng, tiện ích đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và trải nghiệm của du khách.

Từ hướng Đông Nam, nơi có bãi đỗ xe và đồi Vọng Cảnh, du khách đi theo những cung đường như Milan, Sorrento 1, Burano để khám phá hệ thống shophouse The Center, dễ dàng kết nối trực tiếp vào “thủ phủ F&B” của thị trấn Địa Trung Hải, trung tâm ẩm thực với chuỗi nhà hàng phong cách Nhật Bản, châu Âu, nhà hàng beer, nhà hàng hải sản A La Carte,…

Trong khi đó, du khách khám phá thị trấn xinh đẹp này từ hướng Tây Bắc, nơi kết nối trực tiếp với đại lộ New An Thới và khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của đảo Ngọc - Sun Grand City New An Thoi, sẽ có những trải nghiệm khác biệt. Đây là khu vực cửa ngõ của mọi luồng giao thông quan trọng: Đường chính đưa du khách đến ga đi cáp treo, lối lên khu căn hộ cao tầng, kết nối vào bãi Đất Đỏ và lối xuống bãi biển đều rất thuận tiện.

Mỗi cung đường tại The Center là những không gian dịch vụ hấp dẫn riêng biệt.

Với lợi thế tâm điểm về giao thông, trở thành cửa ngõ của thị trấn, các căn shophouse The Center trên những cung đường Amalfi, Milan, Taormina,… là hình ảnh đầu tiên “chạm mặt” du khách, tạo nên những xúc cảm choáng ngợp khi đến với thị trấn Địa Trung Hải. Chưa kể, nơi đây còn có địa hình mang đặc trưng Địa Trung Hải nhất, với các tầng cao view biển, giúp tầm nhìn vượt trội hơn tất thảy các sản phẩm shophouse khác.

Nói về giao thông nội khu, các shophouse nằm ở giữa phân khu The Center kết nối trực tiếp vào ga đi cáp treo An Thới. Thông qua các tuyến đường nội khu được quy hoạch bài bản, du khách chỉ mất vài bước chân để tới bãi biển công cộng, khám phá lâu đài Địa Trung Hải, Central Village, cầu Hôn, show trình diễn Vortex, khách sạn Curio bHilton,…

Dòng khách lưu trú tại hơn 1.000 căn hộ cao tầng ở các phân khu The Hill, The Sky và The Sea trên đỉnh đồi cũng dễ dàng men theo Spanish Steps và các bậc thang tiểu cảnh trong phân khu The Center để xuống trải nghiệm những công trình trở thành biểu tượng của thị trấn Địa Trung Hải.

Tiện ích ngập tràn, kinh doanh đắc lợi

Trên thế đất thuận phong thủy: lưng tựa đồi - mặt hướng biển, hệ thống shophouse phân khu The Center nằm tại vị trí “trung tâm của trung tâm”, sở hữu tầm nhìn ôm trọn biển trời Nam đảo và bến cảng phồn hoa.

Khu vực Đông Nam dự án được bao quanh bởi gần 40 tiện ích, nơi có các điểm đến biểu tượng rồi đây sẽ làm nên “dấu ấn” kiến trúc cho Nam đảo, như: Cổng Gavi, cột đá cổ Pompeii, Quảng trường Con Sò mà bất kỳ du khách nào cũng muốn check-in ghi dấu ấn mình đã đặt chân tới thị trấn Địa Trung Hải. Những căn nhà phố thương mại 2 mặt tiền trên đường Sorrento 1 và Milan có thể vận hành nhiều mô hình kinh doanh, đặc biệt là khả năng tiếp cận gấp đôi lượng khách được dự báo sẽ đổ về đây để trải nghiệm.

Lạc bước giữa những dãy phố The Center, du khách sẽ cảm nhận rõ sự giao thoa sắc màu văn hóa châu Âu và bản địa.

Không kém cạnh, các tuyến phố shophouse phía Tây Bắc được bao quanh bởi cảnh quan kiến trúc mang linh hồn các đô thị sầm uất Châu Âu, như đài phun nước, bậc đá được thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo,… chắc chắn níu chân du khách trải nghiệm. Những shophouse The Center tại hướng này cộng hưởng sức hút với hàng trăm shophouse sát biển thuộc tổ hợp Sun Premier Village Primavera, tạo nên “hệ sinh thái kinh doanh thương mại” sầm uất bậc nhất thị trấn Địa Trung Hải.

Đặc biệt, các shophouse view trực diện tháp đồng hồ và tổ hợp giải trí Central Village nằm tại vị trí trung tâm của phân khu The Center, được bao quanh bởi hơn 30 tiện ích. Bởi thế, có thể dễ dàng dự đoán mức độ sầm uất của các shophouse khu vực này. Đặc biệt là những căn shophouse có 2 mặt tiền, vốn chiếm đến hơn 70% số lượng shophouse tại khu vực này.

The Center sẽ tạo nên “mê cung” mua sắm, giải trí bất tận ở “thị trấn Địa Trung Hải”.

Những tuyến phố shophouse The Center đa sắc màu với kiến trúc cổ điển xen lẫn hiện đại dẫn lối hành trình trải nghiệm, là tâm điểm thu hút trọn vẹn lượt “traffic” của khách du lịch khi tới khám phá thị trấn Địa Trung Hải. Còn với giới đầu tư, đây chính là những “cung đường vàng” cho các hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách từ ẩm thực, cà phê, chăm sóc sức khỏe, mini hotel,…

Chẳng bao lâu nữa, The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence sẽ hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của đảo Ngọc, với những căn shophouse sáng đèn 24/7, tấp nập du khách, từng bước đưa Nam đảo trở thành thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng và giải trí thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.