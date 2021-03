Những công dụng không ngờ của quả việt quất

(VTC News) -

Việt quất là loại cây có hoa lâu năm với quả mọng màu xanh hoặc tím. Chúng có vị ngọt rất ngon miệng và mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Trong quả việt quất có rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe, khiến phụ nữ khỏe đẹp từ trong ra ngoài.

Tốt cho việc “giữ eo”

Quả việt quất chứa rất ít chất béo nhưng giàu chất dinh dưỡng, bao gồm cả vitamin C và chất xơ. Một khẩu phần ăn 250ml sở hữu hàm lượng dinh dưỡng ngang với 7-10 khẩu phần trái cây và rau hàng ngày theo khuyến nghị của Canadian Food Guide - chỉ với 40 calo và hầu như không có chất béo. Như vậy, quả việt quất là món ăn hoàn hảo cho việc giảm cân.

Tốt cho tim mạch

Nghiên cứu chỉ ra rằng, quả việt quất giúp giảm huyết áp, cũng như bảo vệ cơ tim trong trường hợp bị đau tim và sửa chữa cơ tim bị tổn thương.

Giàu chất chống oxy hóa

Anthocyanins là một nhóm các hợp chất chống oxy hóa, tạo nên sắc xanh của quả việt quất. Chúng giúp loại bỏ các gốc tự do được tạo ra thông qua các phản ứng sinh học trong cơ thể và các yếu tố như ánh nắng mặt trời, thuốc trừ sâu và các chất gây ô nhiễm. Nếu không được can thiệp, các gốc tự do này có thể tạo ra những thay đổi tế bào, dẫn đến các bệnh như ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng việt quất, chế độ dinh dưỡng và sự giảm phát triển của ung thư ruột kết, và đặc biệt là ung thư vú ở phụ nữ .

Tăng cường chức năng não bộ

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, một số loại bệnh mất trí nhớ do tuổi tác có thể không chỉ được ngăn ngừa mà còn thực sự được đảo ngược bằng việc ăn việt quất. Một nghiên cứu khác cho thấy khả năng chữa bệnh Parkinson của việt quất.

Cải thiện phản ứng với insulin

Nghiên cứu chỉ ra rằng quả việt quất có thể cải thiện phản ứng với insulin, giúp giảm mức đường huyết và giảm mỡ bụng.

Mua việt quất chất lượng cao ở đâu?

Hiện tại, Mỹ và Canada là hai nước cung cấp việt quất lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, việt quất được nhập khẩu từ Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi và Peru. Trong số các quốc gia này, BC Blueberries là thương hiệu đến từ Canada, được biết tới với tiêu chuẩn cao và chất lượng xuất sắc.

Mỗi quả việt quất đến từ ​​BC Blueberries đều là một món quà tặng từ thiên nhiên. Trong mùa hè, khí hậu ấm nóng ban ngày và buổi đêm mát mẻ đem đến cho quả việt quất của BC Blueberries sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và chua. Trong mùa đông, các cây việt quất bước sang giai đoạn ngủ đông để tiếp tục ra trái vào mùa hè tiếp theo.

Hơn 600 nhà trồng việt quất của BC Blueberries thu hoạch trung bình 150 triệu pound việt quất hàng năm từ nhiều loại giống việt quất. Với hơn 80 năm kinh nghiệm trồng việt quất, BC Blueberries hiện là một trong những nhà cung cấp việt quất cao cấp lớn nhất trên thế giới.

Hội đồng BC Blueberries có cam kết chặt chẽ về an toàn thực phẩm tại nông trại. Hội đồng luôn làm việc chăm chỉ với các nông trại, các bên đóng gói và chế biến việt quất để đảm bảo rằng các chương trình an toàn tại nông trại luôn theo kịp các yêu cầu thay đổi.

Trong dịp 8/3 sắp tới, với nếu cánh mày râu đang băn khoăn tìm kiếm một món quà, việt quất sẽ là sự lựa chọn được người phụ nữ của bạn yêu thích. Có rất nhiều công thức nấu ăn ngon và đơn giản với loại quả này, chẳng hạn như sinh tố việt quất, sữa chua việt quất, ... Hoặc, chỉ đơn giản là một giỏ việt quất cũng mang lại món quà sức khỏe tuyệt vời cho người phụ nữ của bạn.