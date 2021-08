Những chuyển dịch xu hướng bất động sản mùa COVID

(VTC News) -

Một ngôi nhà thứ 2 không chỉ là tài sản “bỏ ống”

Trong báo cáo thị trường quý II/2021 của đơn vị nghiên cứu thị trường Savills, một chuyên đơn vị này đã nhận định rằng lượng tiền dự trữ trong dân vẫn tiếp tục gia tăng dựa trên số tài khoản chứng khoán mới mở, cũng như nhu cầu ngày một cao về sở hữu bất động sản nhà ở.

Có thể thấy, mặc dù dịch đang phủ bóng đen lên toàn nền kinh tế nhưng ở một góc nhìn khác lại mở ra cho người dân một phong cách sống đổi thay theo chiều hướng tích cực: chăm sóc sức khỏe, coi trọng giá trị tinh thần, hướng tới gia đình, thế hệ tiếp nối và tương lai bền vững.

Bên cạnh đó, tính thuận tiện của xu thế làm việc tại nhà đã xác lập nhu cầu về nhà ở đô thị gắn với không gian sống rộng, đầy đủ tiện nghi, dịch vụ thuận lợi cho hoạt động chăm sóc sức khỏe ngay cả khi không cần tập trung đông người.

Những cư dân thượng lưu hướng sự chú ý đến những điểm đến không chỉ đẹp mà phải an toàn, vừa trong lành mà vẫn đầy đủ tiện ích cho trải nghiệm nghỉ dưỡng (ảnh dự án The Sailing Quy Nhơn).

Kết hợp 2 yếu tố đó, sự phát triển BĐS làm ngôi nhà thứ hai đáp ứng các nhu cầu nghỉ dưỡng kéo theo sự lên ngôi của dòng BĐS căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn đảm bảo yếu tố lưu trú an toàn. Với loại hình này, người sở hữu có thêm ngôi nhà thứ hai để thoải mái tận hưởng những kỳ nghỉ vào thời gian tùy thích bên cạnh hoạt động vận hành cho thuê như một phòng khách sạn, mang lại lợi nhuận đều đặn.

Quy Nhơn – niềm tin về “vùng xanh” nghỉ dưỡng

Ghi nhận từ thực tế, các thị trường du lịch nghỉ dưỡng truyền thống không chỉ đang vắng đi sự mới lạ mà còn đang ngấm đòn từ đại dịch Covid. Có nhiều nơi phải nhận cảnh báo trở thành “vùng đỏ”. Trong mối tương quan đó, Quy Nhơn - một trong những vùng đất an lành nhất từ đầu dịch đến nay lại được nhiều gia đình chọn là nơi staycation (du lịch tại chỗ), khi chuyển cả gia đình đa thế hệ về đây sinh sống, làm việc - học hành trực tuyến, chăm sóc sức khỏe. Vùng đất này không chỉ mang tiềm năng thiên nhiên tươi đẹp, giàu sức vụt phá lại nhận thêm ưu thế của một “vùng xanh”, tức là đáp ứng đúng tiêu chí nghỉ dưỡng, an toàn, chăm sóc sức khỏe… dành cho người dân. Chính quyền thành phố cũng đã kiểm soát dịch rất tốt, thể hiện bản lĩnh giữa tâm dịch. Sự vững vàng đó giúp nhà đầu tư tin tưởng vào vùng đất an sinh này.

Đặc biệt, một số dự án tại Quy Nhơn trao quyền sử dụng đất lâu dài cho nhà đầu tư bởi hưởng lợi từ chính sách giao đất ở để phát triển bất động sản du lịch của tỉnh Bình Định. Điều đó là một lợi thế đặc biệt hiếm có tại phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Sắp tới, sự xuất hiện lần đầu tiên của tập đoàn quản lý khách sạn Wyndham Hotels and Resorts sẽ như một cú hích đầy uy lực, mạnh mẽ đưa thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn thẳng tiến trên thước đo giá trị. Mang thương hiệu quốc tế Wyndham, tòa tháp khách sạn 5 sao Wyndham Sailing Bay Resort (thuộc tổng thể dự án I-Tower Quy Nhơn) nhanh chóng trở thành điểm sáng mới thu hút rất nhiều sự chú ý của nhà đầu tư, đặc biệt khi có sự cộng hưởng bởi vị trí hướng mặt biển ngay tại trung tâm thành phố và được cấp quyền sở hữu lâu dài. Cùng lúc mang tới 3 lần giá trị vượt trội: Sống – Nghỉ Dưỡng – Đầu Tư, Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn ghi dấu bước chuyển mình của thành phố biển trong hành trình vươn tầm vị thế và được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sang trọng - thịnh vượng - thanh bình của “vùng xanh” Quy Nhơn.

Ông Nihat Ercan, Giám đốc Điều hành Bộ phận Đầu tư của JLL (đơn vị Tư vấn Bất động sản Toàn cầu Jones Lang Lasalle) khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhận định: “Những thông tin tích cực về việc triển khai vắc-xin và dấu hiệu phục hồi ngành du lịch đã bắt đầu khiến các nhà đầu tư phải tính toán từ bây giờ nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội. Chu kỳ mới đã được thiết lập lại và chúng ta hiện hướng tới giai đoạn phục hồi."

Tòa tháp thương hiệu quốc tế Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhon trở thành điểm sáng thu hút khi sở hữu hàng loạt giá trị cộng hưởng: vị trí, tiện ích, an toàn và sở hữu lâu dài ngay giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn thanh bình.

Nếu xem COVID là một bài kiểm tra thị trường thì Quy Nhơn đã ghi điểm ấn tượng mang đến nhiều niềm hi vọng mới. Thành phố này đang vươn mình tỉnh thức, trở thành một điểm đến hấp dẫn, an toàn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sắp tới, cùng với việc triển khai vắc-xin và sự dồn nén "cơn khát" du lịch của người dân dự kiến sẽ tạo ra một lượng cầu dịch chuyển lớn khi đại dịch được kiểm soát. Với những thế mạnh nổi trội, Quy Nhơn có thể thu hút không chỉ đầu tư nội tỉnh mà còn đón các nhà đầu tư từ các địa phương khác cũng như quốc tế.