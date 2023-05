Những chung cư cao cấp, được lòng khách hàng tại Việt Nam

(VTC News) -

Dưới đây là một số chung cư được đánh giá tốt tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Chung cư Vincom Park Place (Vincom Bà Triệu, Hà Nội): Tọa lạc tại 191 Bà Triệu, cạnh tháp Vincom với 200 căn hộ.

Mỗi một căn hộ ở đây đều được thiết kế, thi công rất đặc biệt với không gian mở tối đa, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và luồng không khí trong lành từ những khu công viên xanh gần kề.

Ngoài ra nơi đây còn được mệnh danh là “Thiên đường mua sắm của Việt Nam” với Trung tâm thương mại Vincom quy tụ rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, có thể làm thỏa mãn bất cứ nhu cầu mua sắm nào của khách hàng

Chung cư Keangnam Hanoi Landmark Tower: Đi vào hoạt động vào năm 2010, Keangnam Hanoi được mệnh danh là tòa nhà cao nhất Việt Nam thời điểm đó với chiều cao 336m. Tọa lạc tại vị trí lý tưởng trên trục đường lớn Phạm Hùng, dự án gồm 2 tòa căn hộ cao 50 tầng và 1 tòa văn phòng – dịch vụ cao 70 tầng trên mặt đất, cung cấp không gian, tiện ích lý tưởng cho một cuộc sống hiện đại, đẳng cấp.

Pacific Palace Lý Thường Kiệt (Hà Nội): Chung cư Pacific Place cao 19 tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Khu căn hộ thiết kế sang trọng và hiện đại gồm 179 căn nằm ở hướng đường Phan Bội Châu.

Pacific Place nằm tại 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ở vị trí trung tâm thành phố, Pacific Place có vị trí vô cùng thuận lợi, dễ dàng tiếp cận với các Bộ- Chính phủ, các tổ chức quốc tế cũng như các khách sạn, nhà hàng và tòa nhà văn phòng khác.

Chung cư Royal City (Thanh Xuân, Hà Nội): Tổ hợp Royal City nằm ở cửa ngõ chính phía Tây Nam thủ đô Hà Nội (số 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân). Đây là một khu đô thị phức hợp hoàn hảo được thiết kế với sự kết nối thông minh giữa tổ hợp công trình chức năng với các công trình công cộng hỗn hợp rộng lớn theo lối kiến trúc sinh thái, có diện tích sân vườn, công viên cây xanh chiếm khoảng 70.000 m2, đem lại một không gian xanh, sạch và yên bình ngay trong lòng thành phố.

Khu căn hộ đẳng cấp và sang trọng tại chung cư Royal City được xây dựng với kiến trúc mang phong cách hoàng gia châu Âu, sử dụng các tiện nghi công nghệ cao, hiện đại và an toàn cho cuộc sống của mỗi gia đình.

Chung cư Royal city đem đến không gian sống trang trọng. (Ảnh: Internet).

Golden Westlake (151 Thụy Khuê, Hà Nội): Chung cư Golden Westlake thuộc quận Tây Hồ, có một mặt giáp đường Hoàng Hoa Thám, một mặt giáp đường Thụy Khuê. Dự án được xây dựng trên mảnh đất vuông vắn, giao thông thuận tiện, từ vị trí của tòa nhà có thể nhìn thẳng ra Hồ Tây.

The Manor Mỹ Đình Hà Nội: Tọa lạc tại Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì với 449 căn hộ.

The Manor Hà Nội là một tổ hợp công trình bao gồm trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, văn phòng, nhà liền kề và biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, kết hợp nét cổ điển và hiện đại của kiến trúc Pháp.

Chung cư The Link Ciputra Hà Nội là tổ hợp gồm 2 tòa chung cư cao cấp L1 và L2 có chiều cao 20 tầng, kết hợp hoàn hảo giữa phong cách kiến trúc hiện đại, cảnh quan xanh, trình độ quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ và tiện ích cao cấp mang lại cho cư dân một không gian sống lý tưởng.

Nằm ngay bên bờ hồ Tây, khu đô thị này được thừa hưởng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của quần thể thắng cảnh Hồ Tây, cũng như được đảm bảo các điều kiện về môi trường.

Chung cư Investco Babylon(Quận Tân Phú, TP.HCM): Là một trong những khu chung cư hiện đại, nơi đây được xây dựng với không gian xanh rộng rãi kết hợp với cấu trúc vững bền, tân tiến.

Cư dân sinh sống trong Căn hộ chung cư Investco Babylon hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống tân tiến nhờ những tiện ích có sẵn trong tòa nhà như hồ bơi, vườn treo trên không thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

Ben Thanh Luxury (The One Saigon): Sở hữu vị trí lý tưởng hướng mặt chính chợ Bến Thành và gần nhiều địa điểm khác của khu trung tâm Sài Gòn, dự án được xem là một trong những tòa nhà căn hộ cao cấp có vị trí đắc địa nhất hiện nay.

Với đầy đủ tiện nghi, Ben Thanh Luxury mang đến cuộc sống sang trọng, sung túc cho người ở (Ảnh: Internet).

Tòa nhà chỉ cách Công viên 23/9, Bệnh viện Sài Gòn, Siêu thị điện máy Sài Gòn Nguyễn Kim, Nhà ga metro Sài Gòn – Suối Tiên, Bến buýt Thành phố và các trung tâm kinh tế, giáo dục, văn hóa, thương mại hàng đầu khác…khoảng cách ngắn. Vì thế, công trình này được mệnh danh: “Một phút cho mọi điểm đến”.

Chung cư cao cấp Rivergate Residence (151 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM): Đây là một trong những khu chung cư có vị trí "vàng", nằm ngay mặt tiền đường Bến Vân Đồn, song song với đại lộ Võ Văn Kiệt, nằm giáp với quận 1 – trung tâm tài chính của TP.HCM.

Với vị trí giao thông cực kỳ thuận lợi, từ River Gate đi tới quận 1 trung tâm thành phố chỉ mất 10 phút thông cầu Carmet, cũng từ đại lộ này chúng ta có thể giao thông dễ dàng đến các quận lân cận như Quận 3, quận 5, quận 8, quận 10, quận 11…

Chung cư Sky Center(quận Tân Bình, TP.HCM): Chỉ cách công viên Hoàng Văn Thụ và sân bay Tân Sơn Nhất 500m, đây là khu vực được xem là phát triển bậc nhất của Tân Bình, chẳng những phát triển về hạ tầng nhà cửa mà kết nối giao thông khu vực này đặc biệt phát triển. Đây chắc chắn là một cơ hội đầu tư cũng như an cư tuyệt vời cho mọi khách hàng.

Căn hộ The View – Riviera Point (Quận 7, TP.HCM): Từ căn hộ, cư dân có thể kết nối đến quận 1 trong vòng 15 phút, khu vực quận 4 trong 10 phút, trung tâm quận 2 với 25 phút, khu đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút và quận 8 chỉ mất 20 phút.

Khuôn viên xây dựng tòa nhà căn hộ có diện tích khoảng 12,7ha, với quy mô gồm 3 block (tháp T6, T7, T8), cung cấp 518 căn hộ tiện nghi

Landmark Đà Nẵng là tổ hợp căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Bản mặt sông Hàn đầu tiên tại Đà Nẵng. Dự án toạ lạc trên đường Bạch Đằng nối dài, giữa Cầu Trần Thị Lý và Cầu Rồng, nằm kế bên và sở hữu tầm nhìn độc quyền xuống Công viên APEC, trước mặt là Cầu Bán Nguyệt đã vào hoạt động. Đây là vị trí có một không hai bên bờ Sông Hàn tại Đà Nẵng - tâm điểm giao thoa lịch sử và thời đại.

Giáp đường Bình Minh 5 & Trần Văn Trứ , cách 100m kết nối đường 02/09 – con đường liên kết các điểm đến thú vị: Bảo tàng Chăm, Công viên Châu Á, cung thiếu nhi, trung tâm giải trí & chợ đêm Helio, trung tâm tài chính đường Nguyễn Văn Linh

Đà Nẵng LandMark là dự án duy nhất trong khu vực công trình điểm nhấn, với tầm nhìn bao trọn: Công viên APEC, Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, cung đường Bạch Đằng và khả năng kết nối vàng đến mọi tiện nghi trong nháy mắt

The Royal Đà Nẵng (hay còn gọi là dự án tháp ven sông Đà Nẵng) là khu phức hợp khách sạn – căn hộ dịch vụ – thương mại hạng sang với đầy đủ dịch vụ tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao, sở hữu vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng.

The Royal Đà Nẵng là một trong số ít dự án căn hộ hạng sang tại thị trường Đà Nẵng. Được định vị trở thành dòng căn hộ A+ dành cho giới thượng lưu do vậy mà The Royal Đà Nẵng có mức giá cao nhất tại thị trường Đà Nẵng hiện nay.

Movenpick Hotel & Residences – Risemount Apartment Danang: Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường Như Nguyệt, ngay đầu đường Bạch Đằng, bên dòng sông Hàn thơ mộng. Từ Risemount Apartment Danang, chỉ cách vài bước chân cư dân đã có thể đi đến tuyến phố du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng là con đường Bạch Đằng, hay trung tâm hành chính chưa đầy 500m.

PHẠM DUY (tổng hợp)