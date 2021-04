Những chiếc xe Nhật hàng hiếm, đấu giá cao ngất ngưởng

Khi so sánh với những thương hiệu nổi tiếng như Ferrari hay Lamborghini, siêu xe Nhật thường không được biết đến với giá cao.

Đơn cử như giá kỷ lục cho một chiếc siêu xe Ý là 48,4 triệu USD, cho một chiếc xe Đức là 31,1 triệu USD, 22,5 triệu USD cho một chiếc xe Anh, 22 triệu USD cho một chiếc xe Mỹ và 10,4 triệu USD cho một chiếc xe Pháp, trong khi chiếc siêu xe Nhật Bản đắt nhất từng có giá chỉ 2,1 triệu USD.

Sau đây là một số mẫu xe Nhật được đấu giá cao, có chiếc đạt tới mức giá trên dưới 2 triệu USD.

Toyota's 2000GT Series

Toyota's 2000GT Series vẫn thường được coi là mẫu xe huyền thoại nhất từng được chế tạo của thương hiệu Nhật Bản, và thi thoảng lại có một chiếc được mang bán đấu giá với cái giá phản ánh đúng chất huyền thoại đó.

Toyota's 2000GT Series.

Dòng xe này hiện đang thống trị doanh số trên thị trường ô tô cổ ở Nhật Bản.

Hai trong số những chiếc xe này từng được đấu giá với mức giá cao nhất 1,155 triệu USD đó là Toyota 2000GT đời 196 được bán tại RM-Sothebys vào năm 2013 và tại Gooding & Co vào năm 2014.

Toyota's 2000GT Series được trang bị động cơ DOHC sáu công suất hai lít, 148 mã lực do Toyota hợp tác với Yamaha phát triển. Hầu hết những chiếc 2000GT vẫn được tìm thấy ở Nhật Bản, và chỉ có khoảng 60 chiếc được xuất khẩu sang Mỹ.

Mức độ hiếm có như vậy đã đẩy giá xe lên cao, vượt mốc 1 triệu đô la vào năm 2013. Người ta dự đoán rằng giá trị của 2000GT sẽ tăng hơn nữa khi sức mua ở các nước đang phát triển ngày càng tăng.

Toyota Supra

Được sản xuất vào năm 2020, chiếc xe này mang tính đại diện cho hãng xe Toyota. Nhu cầu khách hàng khá cao khiến chiếc Supra được đầu tư sản xuất cũng như có mức giá cao ngoài sức tưởng tượng.

Lexus LC 500 Convertible.

Toyota Supra được bán với giá 2.100.000 USD tại cuộc đấu giá Scottsdale của Barrett-Jackson vào tháng 1 năm 2020. Sự kiện này khiến nó trở thành chiếc xe Nhật Bản đắt nhất từng được bán đấu giá.

Lexus LC 500 Convertible

Chiếc xe này mới được sản xuất vào năm 2021 và là một trong 100 chiếc xe sở hữui màu sơn đặc biệt, bánh xe và các hạng mục phụ tùng khác cũng đặc biệt không kém.

Lexus LC 500 Convertible.

Hiệu suất tương tự như LC 500 471hp, xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Vì vậy, mặc dù nó có lịch sử rất gần đây vẫn có giá trị đấu giá khoảng 2 triệu USD.

Mazda 767B

Chiếc xe đua Mazda 767B đã khẳng định được đẳng cấp của mình tại giải Le Mans năm 1990 và được bán đấu giá tại Gooding & Co, Đảo Amelia Anh vào năm 2017 với giá 1.750.000 USD .

Mazda 767B.

Chiếc xe này sở hữu thiết kế thể thao mạnh mẽ, đẹp đến mức không thể bàn cãi. Nó còn có khả năng cạnh tranh trong các cuộc đua cổ điển khi được trang bị động cơ Wankel 2,6 lít, bốn cánh quạt mạnh đạt tới 630 mã lực.

Lexus LFA

Chỉ có 500 siêu xe Lexus LFA được chế tạo. Trong đó, có 50 xe được sử dụng trên đường đua Nürburgring huyền thoại. Năm 2012, chúng được bán với giá 465.000 USD.

Lexus LFA.

Tuy nhiên, giá xe tăng dần theo thời gian. Năm 2018, có 2 chiếc xe Lexus LFA được bán với giá 825.000 USD và 770.000 USD. Vào năm 2019, có ba mẫu được bán với giá cao ngất ngưởng: 885.000 USD, 912.500 USD và 918.500 USD. Dự khiến sẽ còn tăng hơn nữa.

Toyota Eagle HF89

Toyota Eagle HF89 nguyên mẫu từng được xem là mẫu xe thống trị trong lịch sử đua xe thể thao Hoa Kỳ khi giành chiến thắng 14 lần trong số 23 lần xuất phát và mang về cho Fangio chức vô địch IMSA GTP 1992 và 1993.

Toyota Eagle HF89.

Chiếc xe hiện đã được Toyota tặng cho vận động viên đua xe Fangio. Được sản xuất vào năm 1990, Toyota Eagle HF89 có động cơ tăng áp 2,1 lít DOHC 4 thì phun nhiên liệu và sản sinh công suất 700-750 mã lực. Chiếc Toyota Eagle này được bán với giá 660.000 USD.

Toyota's Supra Twin Turbo

Một trong những chiếc Toyota Supra sản xuất năm 1994 đã được bán tại Đảo Amelia, Mỹ vào năm 2019 với giá 173.600 USD.

Toyota's Supra Twin Turbo.

Mức giá bán này gần như bằng với kỷ lục của chiếc Supra Mk IV năm 1993 được điều khiển bởi Paul Walker (Brian O'Conner) trong bộ phim The Fast and The Furious (2001)từng có giá 185.000 USD.

Nissan Fairlady Z432

Bắt đầu từ những năm 1970, có khoảng 30 đến 50 chiếc Z432R đã được chế tạo để phục vụ các cuộc đua.

Chúng chỉ nặng 100 kg, nhờ sử dụng mui xe bằng sợi thủy tinh, lớp vỏ bên ngoài mỏng hơn 0,2 mm so với Z432 và cửa sổ bên / phía sau bằng acrylic nhẹ. Bình xăng 100 lít trong cuộc đua Z432R được chế tạo để phục vụ các cuộc đua bền bỉ, lớn hơn đáng kể so với loại xe có bình xăng 60 lít tiêu chuẩn.

Nissan Fairlady Z432

Mức giá kỷ lục cho một chiếc Fairlady Z 432 là 253.000 USD . Kỷ lục cho chiếc Z432R hiếm hơn đã được BH Auction ở Tokyo tuyên bố ở mức 885.500 Yên (809.022 USD) vào ngày 12 tháng 1 năm 2020.

Nissan's GT-R Cars

Nissan's GT-R Cars.

Nissan Skyline H / T 2000GT-R , mẫu xe này được sản xuất với số lượng hạn chế (chỉ 1.115 mẫu từ năm 1970 đến 1972) và được bán với giá 242.000 USD.