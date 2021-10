Những chiếc xe đua Mỹ nổi tiếng nhất

(VTC News) -

Chevrolet Corvette C5-R

Chevy Corvette là một trong những chiếc xe đua mang tính biểu tượng nhất thế giới. Nó được đánh giá cao đến mức các đội đua Mỹ đã chọn để đua và giành chức vô địch trên toàn cầu.

Trong đó, C5 do Pratt & Miller hợp tác với Chevrolet xây dựng để sử dụng trong thế giới đua xe thể thao. Chevrolet Corvette C5-R đã giành được nhiều chiến thắng trong các cuộc đua khác nhau, bao gồm 24 Hours of Le Mans, 24 Hours of Daytona và 12 Hours at Sebring.

Cunningham C4-R

Năm 1951, Briggs Cunningham, một doanh nhân Mỹ, tuyên bố sẽ xây dựng đội để tham gia Le Mans, chặng đua hàng đầu thế giới. Để đạt được điều này, Briggs đã tự tay chọn chiếc Cunningham C2-R do Chrysler hỗ trợ mới được phát triển. Chiếc xe đã cán đích ở vị trí thứ 18 trong năm đầu tiên.

Cunningham quyết tâm chế tạo C4-R, nặng hơn C2-R 453kg. C4-R đứng thứ 4 chung cuộc trong mùa giải năm 1952. Cunningham C4-R chưa bao giờ thắng bất kỳ cuộc đua nào nhưng nó đã mở đường cho những chiếc xe đua khác của Mỹ.

Ford GT40 Mk IV

Ford GT40 là biểu tượng xe đua đã tham gia nhiều giải vô địch trên toàn cầu. Mặc dù các phiên bản tiền nhiệm của nó, Mk I, II và III, không được chế tạo ở Mỹ nhưng Mk IV lại hoàn toàn là của Mỹ - nó được chế tạo tại nhà máy Wixom, Michigan.

GT40 Mk IV được trang bị cùng động cơ 7,0 lít cung cấp năng lượng cho Mk II. Thiết kế thân xe khí động học hoàn toàn mới cộng với công suất tuyệt vời của động cơ V8 đã mang lại cho GT40 Mk IV những chỉ số hiệu suất vượt trội. Nó đã tham gia hai cuộc đua 12 Hours of Sebring in 1967 và 24 Hours of Le Mans 1967.

Shelby Daytona Coupe

Nổi tiếng trong lịch sử xe đua, Shelby Daytona Coupe được chế tạo để đối đầu với Ferrari 250 GTO.

Daytona Coupe sở hữu động cơ V8 4,7 lít, lớp vỏ khí động học hoàn toàn mới và trọng lượng xe nhẹ dưới 1.043kg. Với nhiều ưu điểm vượt trội, chiếc coupe đã giành chức vô địch đầu tiên sau khi tham gia một số cuộc đua từ năm 1964 và 1965.

Panoz LMP-1 Roadster

Những chiếc LMP của Panoz được chế tạo để kế nhiệm Esperante GTR-1, một chiếc xe đã đua trong các giải vô địch quốc tế rất lâu trước khi LMP07 ra mắt. LMP có động cơ V8 6,0 lít.

Sau khi LMP07 bị ngừng sản xuất, Panoz đã làm lại LMP-1 Roadster với mong muốn tìm cơ hội chiến thắng cao hơn.