Những chiếc bánh mì hiếm lạ, gây xôn xao Việt Nam

Chiếc bánh mì có màu đen huyền bí như than từ trong ra ngoài, do một cửa hàng tại Quảng Ninh sáng tạo ra vào năm 2020 gây chú ý. Chiếc bánh sở hữu vẻ ngoài màu đen tuyền được làm từ mật của con mực kết hợp tinh than tre, trộn chung với bột bánh mì. (Ảnh: Dân Trí)