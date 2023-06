(VTC News) -

Bạn đang cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì những gì đang xảy ra trong chính cuộc sống của chính mình. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn, hãy xem qua những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống. Biết đâu trong lúc đọc, bạn có thể được một câu châm ngôn truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp bạn có động lực tốt hơn hay là một giải pháp để vượt qua.

Có rất nhiều câu châm ngôn truyền cảm hứng và giúp bạn có thêm động lực, thêm niềm tin vào cuộc sống này. Mỗi câu nói đều có tầng lớp ý nghĩa sâu sắc để người đọc ngẫm nghĩ. Hãy cùng đọc và ngẫm những câu nói Tiếng Anh hay, truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm 2023 này nhé.

Câu nói tiếng Anh hay truyền cảm hứng tích cực nhất cho giới trẻ 2023.

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. - Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. - William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

3. You only live once, but if you do it right, once is enough. - Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

4. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. - Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.

5. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. - Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

6. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. - Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

7. It does not do to dwell on dreams and forget to live. - J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

8. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. - Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

9. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. - Dr. Seuss

Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

10. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. - George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa.

11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. - Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

12. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. - Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

13. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

14. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. - Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

15. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. - Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

16. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. - Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

17. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. - Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

18. This too, shall pass. - Anonymous

Rồi mọi chuyện sẽ qua.

19. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. - Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

20. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. - Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa.

21. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. - Harvey Fierstein

Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

22. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. - C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

23. No one can make you feel inferior without your consent. - Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.

24. Be where your feet are. - Anonymous

Hãy sống với hiện tại.

25. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. - Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

26. The trick in life is learning how to deal with it. - Helen Mirren

Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.

27. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. - African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

28. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. - Anonymous

Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

29. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. - Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

30. Believe you can and you’re halfway there. - T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

