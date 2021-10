6. Trẻ mắc bệnh nền có nên đi học lại không: UNICEF cho rằng điều này phụ thuộc vào tình trạng của từng trẻ và tình hình dịch bệnh tại địa phương. Ngoài ra, cha mẹ cần cân nhắc khả năng phòng bệnh và cách thực hiện các quy trình đảm bảo an toàn của nhà trường. Nếu cho con đi học, cha mẹ cần nhắc trẻ thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách an toàn. (Ảnh: Clay Center for Young Healthy Minds)