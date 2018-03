Những cặp tình cũ - tình mới 'không đội trời chung' của Vbiz

Linh Chi - Lý Phương Châu, Maya - Tâm Tít, Phan Như Thảo - Ngọc Thuý từng có những màn "đấu khẩu" khiến công chúng không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Linh Chi - Lý Phương Châu

Thời gian qua, cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm trước chuyện tình của Linh Chi - Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu khi Á hậu Phụ nữ qua ảnh 2012 liên tục “tố” vợ cũ của nam vũ công lén lút qua lại với người khác, không chăm sóc con gái Kỳ Kỳ mà để bé ở cùng bà ngoại.

Chưa kể, người đẹp gốc Hà Tĩnh còn tiết lộ bố con Quán quân So you think you can dance khá khó khăn để gặp nhau vì có người ngăn cản. Bé Kỳ Kỳ bị mang ra lợi dụng vì mục đích riêng của Lý Phương Châu.

Linh Chi - Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu.

Sau nhiều lần bóng gió, mới đây, đỉnh điểm, nữ diễn viên Găng tay đỏ không ngần ngại livestream “vạch mặt” Lý Phương Châu trên mạng xã hội. Cô liên tục nhắc đến vợ cũ của nam vũ công để đáp trả những bình luận tiêu cực về mối quan hệ của cả hai.

Ngay trước mặt Lâm Vinh Hải, Linh Chi khẳng định Lý Phương Châu ngoại tình trước khi hai người bắt đầu hẹn hò cũng như có toan tính cẩn thận trong “lùm xùm” của cả ba. Cô còn tiết lộ nhiều câu chuyện chưa được công bố trước đó liên quan đến vũ công điển trai và bà xã cũ.

Xuyên suốt câu chuyện, ngoài lần lên tiếng duy nhất “tố” Lâm Vinh Hải và Linh Chi ngoại tình trong thời gian đóng phim Găng tay đỏ vào thời điểm công khai ly hôn, Lý Phương Châu chưa có bất kỳ động thái nào trước những lời “bóc phốt” của chân dài sinh năm 1990. Cô quyết định giữ im lặng khi bị tình mới của chồng cũ “công kích”.

Maya - Tâm Tít

Maya - Tâm Tít là một trong những từ khoá hot nhất trong năm 2017 vì “lùm xùm” khẩu chiến trên mạng xã hội. Câu chuyện bắt đầu khi diễn viên Chiếc giường chia đôi bóng gió ám chỉ giọng ca Là vì ai dùng chiêu trò để PR MV ca nhạc.

Lập tức, Maya thẳng thắn đáp trả đàn em khi tiết lộ mình và chồng người đẹp gốc Hà thành từng có mối quan hệ kéo dài 7 năm. Tâm Tít cũng “không phải dạng vừa” khi tiếp tục tố Maya vẫn còn quyến luyến ông xã cô. Trong ngày cưới của nữ người mẫu, diễn viên Scandal đăng tải status khó hiểu, đồng thời liên tục bình luận trên hình ảnh có mặt chồng Tâm Tít những lời lẽ trách móc.

Vợ chồng Tâm Tít và Maya.

Chưa chịu thua, Maya đăng đàn tố Tâm Tít “ghen bệnh hoạn”, đồng thời nhắn nhủ cứ mỗi bài phỏng vấn của người đẹp sinh năm 1989 sẽ là một status kỷ niệm của cô.

Cuộc chiến chưa dừng lại ở đó khi Tâm Tít cho rằng Maya dùng mình “làm bàn đạp” để nổi tiếng. Giọng ca I’m not alone cũng chẳng ngồi yên và đanh thép đáp trả rằng nữ người mẫu “chơi kiểu tiểu nhân”, nói vu vơ rồi khoá bình luận.

Khi chứng kiến những màn “đấu khẩu”, đá xoáy liên tiếp, nhiều người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Bởi lẽ, dù gì đây cũng là chuyện quá khứ và hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng.

Phan Như Thảo - Ngọc Thuý

Cuộc “khẩu chiến” của Phan Như Thảo và Ngọc Thuý là một trong những sự việc tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau khi người đẹp gốc Cà Mau trở thành vợ 4 của chồng cũ Ngọc Thuý là đại gia Đức An. Quãng thời gian sau đó, hai người liên tục “đấu đá” khiến công chúng mệt mỏi.

Trong khi Phan Như Thảo ẩn ý nói Ngọc Thúy “điên loạn cắn xé” gia đình cô thì cựu người mẫu cũng ám chỉ chân dài sinh năm 1988 là kẻ thất đức khi nói con trai cô không bình thường. Chưa dừng lại ở đó, Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 đưa ra bằng chứng diễn viên Blouse trắng cố tình nói xấu, muốn cô bị trầm cảm sau sinh, giết con rồi tự sát.

Vợ chồng Phan Như Thảo và Ngọc Thuý.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi Ngọc Thuý nhận được bức tâm thư của bố mẹ và rất tức giận. Khi được chồng cũ khuyên ngăn, người đẹp sinh năm 1980 không những không tiếp thu mà còn chửi mắng lại. Cựu người mẫu cho rằng Phan Như Thảo ngu ngốc khi “khẩu chiến” với cô - người có với chồng diễn viên Bồng bềnh trên sông hai mặt con.

Phan Như Thảo cũng không kém cạnh đáp trả rằng nếu Ngọc Thuý muốn chồng cô quá thì cạnh tranh lành mạnh. Bị đàn em khiêu khích, cựu người mẫu 38 tuổi thẳng thừng mắng chân dài sinh năm 1988 “ngu hết phần người khác”, “tự hạ thấp bản thân” và “không có lòng tự trọng” nên mới đòi cạnh tranh với vợ cũ của chồng.

Sau đấy, Ngọc Thuý viết bức tâm thư khá dài gửi đến Phan Như Thảo, yêu cầu đàn em ngưng đặt điều vu khống mình. Trước những lời nhắn nhủ của diễn viên Trái đắng, đại diện Việt Nam tại Asia’s Next Top Model mùa 2 rất bức xúc và cho rằng vợ cũ của chồng không có tư cách dạy bảo mình.

Sau đó, cả hai liên tục “đấu đá” nhau trên mạng xã hội, trong khi Phan Như Thảo ẩn ý mắng Ngọc Thuý là “con đàn bà đê tiện” thì cựu người mẫu cũng không vừa khi chỉ thẳng mặt vợ chồng chân dài gốc Cà Mau trơ trẽn, thâm hiểm.

Sau thời điểm bị Phan Như Thảo mắng bằng những lời lẽ rất khó nghe, Ngọc Thuý cũng không vừa khi đăng loạt status để phản pháo lại. “Bà mẹ 3 con” cho rằng nữ diễn viên Đò dọc vừa xấu người lại xấu nết khiến cô tuột “mood”.

Sau khoảng thời gian tranh cãi quyết liệt trên mạng xã hôi, cả hai quyết định tạm dừng để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Tuy nhiên, không ai đoán trước được vợ mới và vợ cũ của đại gia Đức An sẽ tiếp tục im lặng hay lại “tuyên chiến” trong thời gian tới.

