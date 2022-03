Những cái tên đáng chú ý tại đại chiến FC Bayern München và Bayer 04 Leverkusen

(VTC News) -

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Dẫn đầu danh sách ghi bàn với 28 bàn thắng, Robert Lewandowski vẫn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của đội chủ sân Allianz Arena. Phong tỏa chân sút người Ba Lan là nhiệm vụ bắt buộc đối với hàng thủ Bayer 04 Leverkusen nếu đội khách muốn có điểm tại trận đấu này.

Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen)

Nếu FC Bayern München có Robert Lewandowski thì phía Bayer 04 Leverkusen có Moussa Diaby. 12 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 22 lần ra sân là thành tích rất ấn tượng của sao mai 22 tuổi tại mùa giải này. Nhanh nhẹn, khéo léo cùng khả năng càn lướt ấn tượng, Moussa Diaby được dự báo sẽ gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ FC Bayern München.

Leroy Sane (FC Bayern München)

Lối chơi của FC Bayern München có đóng góp không nhỏ từ tốc độ của Leroy Sane. Tiên vệ người Đức thuộc top những cầu thủ nhanh nhất Bundesliga mùa giải này với vận tốc: 35.24km/h. Những tình huống bứt tốc của Sane sẽ mở ra nhiều phương án tấn công, phối hợp cho đội chủ nhà ở trận đấu sắp tới.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Một cái tên đáng chú ý khác mà FC Bayern München phải dè chừng tại trận đấu sắp tới. Florian Wirtz đã sở hữu 7 bàn thắng cùng 10 kiến tạo tại mùa giải năm nay. Ngoài ra, cầu thủ người Đức đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 78.3% cùng 222 lần tắc bóng thành công.

Jamal Musiala (FC Bayern München)

18 tuổi nhưng Jamal Musiala đã nhanh chóng khẳng định được vai trò của mình trong đội hình FC Bayern München. Trong trường hợp hàng công gặp bế tắc, anh có thể là lựa chọn phù hợp nhằm gia tăng sự đột biến.

Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen)

Nhanh và mạnh, hậu vệ người Hà Lan là lá chắn vững trãi bên cánh trái. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2000 còn có những đóng góp cho mặt trận tấn công với 1 bàn thắng và 6 kiến tạo ở mùa giải này.

Màn so tài giữa 2 đội bóng nhóm đầu Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 5/3/2022 và được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News, giải đấu hân hạnh được mang tới Việt Nam bởi Next Media.