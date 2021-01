Những cái nhất của Bundesliga 20/21 sau giai đoạn lượt đi

Khi nhắc tới cầu thủ nổi bật nhất ở Bundesliga thời điểm hiện tại, đa số người được hỏi đều nghĩ ngay tới cái tên Robert Lewandowski. Chủ nhân của giải thưởng FIFA The Best 2020 vẫn duy trì được phong độ ấn tượng. Thành tích 23 pha lập công của anh tính tới thời điểm hiện tại còn nhiều hơn số bàn thắng của Augsburg, Bielefeld, Cologne, Mainz và Schalke.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Robert Lewandowski

Bayern Munich phụ thuộc khá nhiều vào khả năng săn bàn của chân sút người Ba Lan. Trong số bốn trận đấu mà nhà ĐKVĐ đánh mất điểm ở mùa này, thì có tới ba trận mà tên của Lewy không xuất hiện trên bảng tỉ số.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Silas Wamangituka

Tiền đạo 21 tuổi đã đặt dấu giày vào 13 bàn thắng (10 bàn, ba kiến tạo). Những con số này kém ấn tượng hơn so với 14 bàn và hai kiến tạo của Erling Haaland. Tuy nhiên, cầu thủ Dortmund vốn đã nổi danh từ mùa trước, còn Wamangituka giờ mới bước ra ánh sáng. Anh là một mũi nhọn nguy hiểm bên hành lang phải của Stuttgart và đóng vai trò quan trọng trong những bước tiến của đội bóng mới thăng hạng. HLV trưởng của Thiên Nga Trắng, Pellegrino Matarazzo đã mô tả tiềm năng của Wamangituka là không có giới hạn.

Tân binh xuất sắc nhất: Ridle Baku

Thương vụ Ridle Baku chuyển từ Mainz 05 sang Wolfsburg với giá 10 triệu Euro không thu hút được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, Baku là một trong những nhân tố chủ chốt đưa Wolfsburg vào top 4 ở thời điểm hiện tại. Thường được sử dụng như một tiền vệ ở Mainz, nhưng cầu thủ 22 tuổi hiện là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất ở Đức. Anh cũng đã lọt vào mắt xanh của Joachim Löw, và ra mắt Cỗ Xe Tăng hồi tháng 11 vừa qua.

HLV xuất sắc nhất: Peter Bosz

Chia tay hai trụ cột Kai Havertz (đến Chelsea) và Kevin Volland (đến Monaco), Bayer Leverkusen nhận về không ít ánh mắt nghi ngại trước thềm mùa giải 20/21. Tuy nhiên, Peter Bosz đã chèo lái đội bóng tới vị trí thứ ba của Bundesliga sau nửa chặng đường. Đội chủ sân Bay Arena hưởng lợi từ triết lý tấn công phóng khoáng của chiến lược gia 57 tuổi. Bayer Leverkusen sở hữu hiệu số bàn thắng dương 14, thành tích ngang với RB Leipzig và chỉ thua kém Bayern Munich. Leverkusen đang đi đúng hướng trên con đường trở lại đấu trường Champions League.

Đội bóng gây bất ngờ nhất: Union Berlin

Union Berlin đã trở thành ‘chú ngựa ô’ ngay trong mùa giải thứ hai thi đấu ở Bundesliga. Lối đá phản công của đội bóng thủ đô khiến những ông lớn phải toát mồ hôi. Thậm chí, thầy trò Urs Fischer còn đánh bại cả Dortmund và Leverkusen, bên cạnh đó là cầm hòa Bayern Munich. Max Kruse là đầu tàu của Union Berlin hồi đầu mùa giải, nhưng CLB này vẫn sống khỏe ngay cả khi tiền đạo 32 tuổi dính chấn thương, với 12 điểm trong tám trận gần nhất. Nếu vẫn duy trì được phong độ hiện tại, tấm vé dự Cúp Châu Âu không nằm xa tầm tay của Union Berlin.

Hãy theo dõi giai đoạn hai của Bundesliga 20/21 và cùng chờ đón thêm nhiều điều bất ngờ.

