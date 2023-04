Những cách phối đồ với áo khoác dài chuẩn phong cách Hàn Quốc

(VTC News) -

Có nhiều cách phối đồ với áo khoác dài chuẩn style Hàn Quốc - phong cách chưa bao giờ hết hot trong tiết trời mùa đông. Đặc biệt, trong các bộ phim Hàn Quốc, diễn viên Hàn rất hay lựa chọn dáng áo này để diện mỗi khi lên hình.

1. Kết hợp áo khoác dáng dài cùng quần jeans

Quần jeans mix cùng áo khoác dáng dài là lựa chọn an toàn nhất cho chị em. Bởi áo khoác dáng dài nếu không biết cách phối sẽ khiến bạn già đi nhiều so với tuổi thật. Cho nên outfit này hoàn toàn phù hợp với những cô nàng thích sự an toàn. Set đồ cũng mang đến sự trẻ trung, không hề kén hoàn cảnh.

Outfit được xem là khá an toàn cho mọi cô gái.

2. Kết hợp cùng quần jogger

Áo khoác dài có thể mix cùng những chiếc quần jogger đơn giản. Phong cách này rất thích hợp cho những cô nàng theo đuổi phong cách năng động. Nên lựa chọn gam màu sáng kết hợp cùng nhau và màu sắc của tổng thể outfit không nên nhiều hơn ba màu.

Khi phối áo khoác dáng dài cùng quần jogger nên lựa chọn các gam màu sáng.

3. Mix áo khoác dài cùng quần short

Kết hợp khoác dáng dài cùng quần short vào mùa đông nhiều người khi nghe đến sẽ cảm thấy hơi ngược nhưng đó lại là phong cách thời trang được nhiều bạn trẻ ưa thích. Để giữ ấm cho cơ thể bạn có thể kết hợp cùng một đôi boot cổ dài.

Khi lựa chọn quần short ngắn kết hợp cùng khoác dàng dài bạn nên lựa chọn chất liệu da.

4. Phối cùng áo len cổ lọ

Một công thức phối đồ tuyệt vời cho chị em vào mùa đông đó là kết hợp áo khoác dáng dài cùng áo len cổ lọ. Outfit này không hề kén độ tuổi, có thể mặc đi làm, đi học hay đi chơi đều được. Nó có thể thỏa mãn được gu thời trang của những người khó tính nhất và quan trọng là phù hợp với mọi độ tuổi.

Phong cách này phù hợp với mọi độ tuổi.

5. Kết hợp cùng chân váy chữ A

Nếu như đã chán mặc quần bạn có thể kết hợp áo khoác dáng dài cùng chân váy chữ A. Cách mix đồ này giúp bạn trẻ thêm vài tuổi bởi sự năng động và sành điệu. Đặc biệt, đối với những cô gái có đôi chân thon gọn, thì đây sự lựa chọn hợp lý để khoe ra ưu điểm của mình mà không sợ bị lạnh.

Chân váy chữ A cùng áo khoác dáng dài phù hợp với tiết trời se lạnh.

6. Kết hợp áo khoác dài cùng chân váy midi

Bạn là người thường xuyên phải đi làm ở môi trường công sở thì đừng nên bỏ qua sự kết hợp giữa áo khoác dáng dài cùng chân váy midi. Khi kết hợp với nhau, cả hai thiết kế này sẽ đem đến cho bạn một set đồ thanh lịch. Nếu như muốn outfit mang nét nhẹ nhàng hơn thì những chiếc cáy hoa nhí là lựa chọn không tồi.

Phong cách này rất giống với các cô nàng Hàn Quốc.

7. Áo khoác dài mix cùng váy body

Một trang phục vừa quyến rũ vừa nhẹ nhàng phải kể đến khi mix cùng áo khoác dài đó là váy body. Những chiếc váy màu nude hoặc màu trung tính sẽ phù hợp với mùa đông và dễ dàng phối cùng các loại áo khoác dài.

Áo khoác dáng dài mix cùng váy body.

8. Kết hợp cùng váy hai dây

Áo khoác dài kết hợp cùng váy hai dây là bộ đôi hoàn hảo để diện vào những ngày tiết trời se lạnh. Để tổng thể outfit trở nên hoàn hảo hơn bạn có thể mix cùng một đôi giày cao gót hoặc giày búp bê, khéo léo khoe ra nét đẹp nhẹ nhàng của bản thân.

Nếu muốn tăng thêm độ ấm bạn có thể mặc thêm áo giữ nhiệt phía trong váy hai dây.

9. Kết hợp cùng quần ống loe

Nếu bạn là một cô nàng yêu thích sự cá tính thì còn chần chờ gì nữa mà không tìm ngay cho mình một chiếc quần ống loe để mix cùng áo khoác dáng dài. Những cô nàng chân không được thẳng, sử dụng độ rộng của quần cùng độ dài của áo để che đi khuyết điểm đó là một lựa chọn khéo léo.

Những chiếc ống loe giúp phong cách thời trang của bạn chuẩn fashionista.

10. Kết hợp cùng áo hoodie

Một cách phối đồ cùng áo khoác dài mang phong cách trẻ trung, ấm áp được nhiều bạn trẻ Hàn Quốc lựa chọn đó là mix áo hoodie cùng áo khoác dáng dài. Outfits này được chấm điểm 10 cho sự thoải mái và năng động. Kết hợp cùng một chiếc quần legging và một đôi giày thể thao sẽ giúp tổng thể bộ đồ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều.

Set đồ này mang đến sự thoải mái cho người mặc.

Tuyết Anh (Nguồn: Tổng hợp)