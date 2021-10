Những bộ phim kinh dị rùng rợn mà cuốn hút không kém 'Squid Game'

Các bộ phim dưới đây chứa hình ảnh bạo lực và rùng rợn, khán giả nên kiểm tra giới hạn tuổi và cân nhắc kỹ trước khi xem.

13 Tzameti

(Nguồn: Palm Pictures)

Ngắn gọn, nhịp nhàng, sắc nét và đơn giản đến mức đáng sợ, "13 Tzameti" đưa khán giả vào một trò chơi chết chóc và tuyệt vọng. Câu chuyện phim mô tả nạn bóc lột người nhập cư và cuộc sống chật vật của những người tận đáy xã hội. Nhân vật chính là một người nhập cư, anh ta đặt cược sinh mạng vào một trò chơi của nhà giàu vì món tiền thưởng hậu hĩnh. Với hình ảnh đen trắng cực kỳ tối giản và không nhiều lời thoại, các nhà làm phim tạo ra sự căng thẳng và kịch tính đến nghẹt thở trong "13 Tzameti". Kết cục đầy bất ngờ và bi thương càng khiến cho bộ phim có sức ám ảnh mạnh mẽ. "13 Tzameti" đã giành một số giải thưởng tại Liên hoan phim Sundance năm 2006 và Liên hoan phim Venice lần thứ 62.

Cube

(Nguồn: Trimark Pictures)

Mô típ "những người lạ cùng thức dậy trong trạng thái mất trí nhớ, buộc phải tham gia một trò chơi chết chóc" được tái hiện vô cùng thành công trong "Cube". Nếu yêu thích siêu phẩm kinh dị "Saw", chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy thỏa mãn với cách dẫn dắt của "Cube". 5 con người bị giam vào một mê cung liên tục biến đổi và đầy cạm bẫy. Họ cố gắng tìm kiếm manh mối và diễn giải các hình khối để thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên khi nhìn thấy lối thoát, một trong số họ lại thay đổi quyết định… Không chỉ kinh dị rùng rợn, "Cube" còn là dịp để khán giả thử tài suy đoán và diễn giải các chi tiết để tìm ra lời giải cho những bí ẩn trong phim.

Hard Candy

(Nguồn: Lionsgate)

Dù sử dụng thủ pháp quen thuộc của phim kinh dị như giam cầm nạn nhân trong một căn phòng hay ý tưởng về một kẻ chủ mưu tàn bạo bí ẩn, "Hard Candy" vẫn tạo ra dấu ấn riêng với vô vàn lời khen và giải thưởng. Hai nhân vật chính liên tục gài bẫy nhau bằng các âm mưu thâm độc và xoay chuyển vị trí thủ phạm – nạn nhân, khiến khán giả có thể cảm thấy khó hiểu nếu không tập trung theo dõi từ đầu. Cứ mỗi lần nhân vật nam chính tỉnh lại sau cuộc vật lộn, câu chuyện phim lại bắt đầu với những tình tiết mới. Tuy nhiên một khi đã dồn hết tâm trí vào bộ phim này, người xem sẽ thấy "Hard Candy" là một bộ phim kinh dị không giống bất kỳ phim kinh dị nào khác.

Escape Room

(Nguồn: Columbia Pictures)

Dù gắn nhãn PG-13 nhưng "Escape Room" vẫn một bộ phim có tính giải trí cao và đầy hấp dẫn. Lấy mô-típ "một căn phòng đầy cạm bẫy chết chóc và chứa manh mối để thoát ra", bộ phim đã tốn hàng triệu USD chi phí sản xuất này mang đến những hiệu ứng mãn nhãn khán giả. 6 nhân vật với hoàn cảnh khác nhau như sinh viên, thương gia, tài xế… cố gắng trốn thoát khỏi những căn phòng đầy cạm bẫy, cũng như âm mưu từ chính người đồng đội của mình. Người sống sót cuối cùng có cơ hội gặp kẻ chủ mưu và hàng loạt bí ẩn dần được hé lộ. Bộ phim "Escape Room: Tournament of Champions" năm 2021 chính là câu chuyện tiếp theo của "Escape Room" năm 2019.

The Killing Gene

(Nguồn: Dimension Extreme)

Còn có tên là "WΔZ", đây là một bộ phim thể loại kinh dị - tội phạm ra mắt năm 2007. "The Killing Gene" là một bộ phim kinh dị đúng nghĩa với những tội ác tàn khốc. Cả thành phố náo loạn khi hàng loạt nạn nhân bị giết hại dã man, với các phương trình như WΔZ được lưu lại trên thi thể vốn đã biến dạng. Lực lượng điều tra vào cuộc và phát hiện rằng các nạn nhân đang bị ép buộc vào một chuỗi tội ác: giết người khác hoặc bị giết. Đạo đức, tình yêu, sinh mạng và những sự lựa chọn của các nhân vật đẩy bộ phim lên cao trào, cùng những nút thắt và tình huống bất ngờ được cài cắm trong phim khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi màn hình, trong suốt hơn 100 phút của bộ phim.

Seven

(Nguồn: New Line Cinema)

Với sự góp mặt của "dàn sao" như Brad Pitt, Morgan Freeman hay Gwyneth Paltrow, "Seven" ra mắt năm 1995 và được coi là đặt nền móng cho nhiều bộ phim tội phạm – kinh dị đình đám sau này, trong đó có "Saw". Một thám tử sắp nghỉ hưu phải kết hợp với anh "lính mới" nóng nảy (do Brad Pitt thủ vai) để điều tra một loạt các vụ giết người và mối liên hệ bí ẩn trong đó. Bộ đôi thám tử lần theo các manh mối nhưng thường chậm chân hơn thủ phạm, khiến cho bộ phim luôn có thêm những tình tiết mới và cuốn hút. Những cảnh quay trực diện, bạo lực xuyên suốt bộ phim cùng cái kết bất ngờ và tàn khốc có thể khiến người xem chấn động. Khán giả nên cân nhắc kỹ trước khi xem "Seven" cũng như các bộ phim kinh dị đã đề cập trong danh sách này.