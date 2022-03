Những bộ phim Hàn Quốc hay nhất trong tháng 3

(VTC News) -

Đáng chú ý là bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Youn Yuh-jung, được chuyển thể từ cuốn sách bán chạy toàn cầu về gia đình nhập cư Hàn Quốc; và một câu chuyện tình lãng mạn của gương mặt đình đám Han So-hee từ “My Name”.

Crazy Love

Nữ diễn viên Krystal Jung và Kim Jae-wook. (Nguồn: Soompi)

Xuất hiện lần cuối từ 3 năm trước trong “Her Private Life”, nam diễn viên điển trai Kim Jae-wook trở lại màn ảnh với vai diễn Noh Go-jin - giảng viên toán hàng đầu Hàn Quốc và cũng là một giám đốc doanh nghiệp đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên cuộc sống của Noh Go-jin bị xáo trộn khi anh nhận những lời đe dọa sẽ bị sát hại.

Krystal Jung của nhóm nhạc nữ K-pop F(x), người đang thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất sau bộ phim “Police University” sẽ đóng vai Lee Shin-a - thư ký của Noh Go-jin. Cô thư ký nhận được sự tôn trọng của các đồng nghiệp nhờ tài năng xuất chúng, tuy nhiên bi kịch xảy ra khi cô biết mình không còn sống được lâu. Phim “Crazy Love” sẽ ra mắt trên đài KBS2, từ ngày 7/3.

Kill Heel

"Kill Heel" quy tụ 3 nữ diễn viên tài năng hàng đầu Hàn Quốc. (Nguồn: Soompi)

Dự kiến phát hành vào cuối tháng 2, tuy nhiên “Kill Heel” phải lùi lịch chiếu sang ngày 9/3 trên sóng tvN. Câu chuyện kịch tính xoay quanh những tham vọng và cạnh tranh gay gắt của ba người phụ nữ là Woo-hyun (Kim Ha-neul đóng), Ki Mo-ran (Lee Hye-young đóng) và Bae Ok-sun (Kim Sung-ryoung đóng).

Ba người phụ nữ khác nhau về tham vọng và vị thế xã hội nhưng đều có mong muốn mãnh liệt là thành công hơn trong lĩnh vực của mình. Cùng làm việc tại một công ty thương mại, cả 3 người phụ nữ đều che giấu không ít bí mật sau vẻ ngoài hào nhoáng.

A Superior Day

Dàn diễn viên trong phim “A Superior Day”. (Nguồn: Soompi)

Jin Goo từ phim “Hậu duệ Mặt Trời” sẽ xuất hiện trên màn ảnh trong tháng 3 với vai lính cứu hỏa Lee Ho-cheol. Anh lính bất ngờ nhận thông tin rằng người hàng xóm cạnh nhà đang che giấu tội ác giết người hàng loạt, vốn đang bị săn lùng bởi cảnh sát và giới truyền thông.

Dựa trên webtoon cùng tên, “A Superior Day” kể câu chuyện 24 giờ đầy ly kỳ khi lính cứu hỏa Lee Ho-cheol buộc phải chiến đấu với người hàng xóm nguy hiểm để cứu cô con gái bị bắt cóc. Lee Won-keun (One the Woman) đóng vai kẻ giết người, còn Ha Do-kwon của (The Penthouse) trong vai người lạ bí ẩn. Bộ phim phát sóng trên OCN từ ngày 12/3.

The King of Pigs

Nam diễn viên Kim Dong-wook. (Nguồn: Soompi)

Nổi tiếng thế giới với bộ phim ăn khách “Train to Busan”, đây là lần đầu tiên Yeon Sang-ho làm đạo diễn cho một tác phẩm về nạn bắt nạt học đường, mang tên “The King of Pigs”. Đây cũng là vấn đề nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.

Bộ phim có sự góp mặt của Kim Dong-wook (You Are My Spring) và Kim Sung-kyu (One Ordinary Day). Hai người đàn ông từng là đồng môn thời trung học tình cờ gặp lại nhau sau 20 năm. Trong lúc ôn lại kỷ niệm, họ vô tình tìm ra manh mối của một vụ giết người hàng loạt, vốn cũng liên quan đến những ký ức đau buồn về vấn nạn bắt nạt học đường. Bộ phim sẽ được phát trên sóng tvN, từ ngày 18/3.

Why Her

Seo Hyun-jin (trái) và Hwang In-yeop (phải) góp mặt trong bộ phim mới "Why Her". (Nguồn: Soompi)

Sau “You Are My Spring”, Seo Hyun-jin trở lại màn ảnh với vai Oh Soo-jae, một nữ luật sư danh tiếng và trẻ tuổi với tương lai rực rỡ. Tuy nhiên hào quang xung quanh cô bỗng chốc sụp đổ, chỉ sau một thất bại duy nhất. Nữ luật sư bị giáng chức và buộc phải tìm việc trợ giảng ở một trường luật địa phương.

Ở đó, Oh Soo-jae gặp chàng sinh viên có trái tim ấm áp Gong Chan (Hwang In-yeop từ “True Beauty” đóng). Dù có những xung khắc ban đầu, cặp đôi ngày càng thân thiết hơn và giúp Soo-jae tiếp tục đấu tranh để khôi phục sự nghiệp. Phim lên sóng SBS từ ngày 18/3.

Soundtrack #1

Nữ diễn viên Han So-hee và nam diễn viên Park Hyung-sik. (Nguồn: SCMP)

Trong “Soundtrack #1”, ngôi sao Han So-hee và nam diễn viên Park Hyung-sik sẽ có mối tình lãng mạn. Hai nhân vật vốn đã quen nhau trong nhiều năm, tuy nhiên tình bạn của họ nhanh chóng chuyển thành tình yêu khi trở về sống cạnh nhau.

Park Hyung-sik đóng vai Han Sun-woo, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi và hấp dẫn các cô gái. Han So-hee vào vai Seo Eun-soo, người chuyên viết lời bài hát với tính cách thẳng thắn. Mối quan hệ của hai người ngày càng phát triển và trở thành cảm hứng cho những sáng tác của Seo Eun-soo. Bộ phim được phát trên nền tảng Disney+ từ ngày 23/3.

Pachinko

Dàn diễn viên trong phim "Pachinko". (Nguồn: Soompi)

Cuốn sách ăn khách “Pachinko” của Min-jin Lee được Apple TV+ chuyển thể thành phim và lên sóng vào 25/3, kể về cuộc sống nhập cư đầy gian khó của một gia đình bốn thế hệ người Hàn Quốc. Phim có màn góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng là Youn Yuh-jung (từng đoạt giải Oscar với vai diễn trong phim "Minari") và tài tử Lee Min-ho, cùng Jin Ha và gương mặt mới Kim Min-ha.

Tomorrow

Nam diễn viên Rowoon là thành viên nhóm nhạc SF9. (Nguồn: Soompi)

Sau “The King’s Affection”, nam ca sĩ Rowoon từ nhóm nhạc K-pop SF9 sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC “Tomorrow”. Anh vào vai Choi Joon-woong, một sinh viên xuất thân từ gia đình danh giá và tốt nghiệp trường đại học hàng đầu nhưng vẫn gặp khó khăn khi tìm một công việc phù hợp.

Một đêm, nam sinh viên vô tình phát hiện một người đàn ông chuẩn bị nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng và cố gắng ngăn chặn vụ việc. Kể từ đây, Choi Joon-woong bắt đầu vướng vào các câu chuyện li kỳ khi đi giúp đỡ những người có ý định tự tử. Phim sẽ lên sóng MBC từ ngày 25/3 tới.