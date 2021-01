Sinh non: Phụ nữ bị tiểu đường có nguy cơ cao bị sinh non hơn những người phụ nữ khoẻ mạnh, không bệnh tật. Nguyên nhân là do khi bị tiểu đường, thai nhi trong bụng người mẹ sẽ phát triển quá nhanh, làm tăng nguy cơ sinh non.