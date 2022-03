Những biến chứng có thể gặp khi phẫu thuật nâng ngực

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, phẫu thuật nâng ngực rất phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Dù nhiều tiến bộ trong khoa học giúp tăng tỷ lệ thành công và giảm thiếu các tai nạn, nhưng vẫn có tỷ lệ nhất định bệnh nhân gặp biến chứng sau phẫu thuật nâng ngực, đặc biệt là những trường hợp phẫu thuật tại những cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép, không có uy tín. Dưới đây là những biến chứng có thể gặp phải khi phẫu thuật nâng ngực.

Bệnh nhân dễ gặp những tai biến nguy hiểm khi phẫu thuật nâng ngực tại những cơ sở thẩm mỹ chui, chưa được cấp phép. (Ảnh minh họa: Suckhoedoisong)

Chảy máu

Chảy máu xảy ra do cầm máu không kỹ khi phẫu thuật nâng ngực hoặc do các nguyên nhân bất thường khác như chấn động cơ thể trong quá trình vận chuyển bệnh nhân sau mổ hay do bệnh nhân đi lại quá sớm, bị té ngã...

Với loại tai biến này, nếu theo dõi hậu phẫu chu đáo, có thể phát hiện sớm để đưa ra những biện pháp can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nặng có thể xảy ra.

Hoại tử núm vú

Hoại tử vú là tai biến có thể xuất hiện một vài ngày sau mổ. Tình trạng này xảy ra khi nguồn máu nuôi núm vú bị tổn thương hoặc mất hẳn trong các trường hợp phẫu thuật đi qua đường quầng vú hoặc kết hợp với chỉnh sửa tổ hợp quầng núm vú. Nếu xảy ra hoại tử nặng, rụng mất núm vú sẽ gây hậu quả thẩm mỹ và tổn thương tâm lý nặng nề cho người bệnh.

Nhiễm trùng

Là tai biến dễ xảy ra nếu cơ sở thẩm mỹ không thực hiện nghiêm các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong phẫu thuật.

Co thắt bao xơ

Co thắt bao xơ thường xuất hiện muộn sau phẫu thuật, thường từ 6 tháng đến 1 năm. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân như do loại túi ngực, do phẫu thuật hoặc xuất phát từ cơ địa bệnh nhân phối hợp gây ra. Tuy biến chứng không nguy hiểm mà chỉ gây đau và làm ngực cứng, xấu, méo mó, nhưng bệnh nhân vẫn cần phải được can thiệp phá bỏ bao xơ hoặc lấy bỏ túi ngực.

Ngoài ra, bệnh nhân khi phẫu thuật nâng ngực còn có thể gặp các biến chứng khác như sẹo xấu, đặt túi ngực sai vị trí hoặc sai kích cỡ túi ngực...

Do hầu hết các tai biến khi nâng ngực đều xảy ra tại các cơ sở thẩm mỹ chui, chưa được cấp phép, không đảm bảo về mặt kỹ thuật. Nên chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ khi quyết định nâng ngực cần tìm đến những bệnh viện uy tín, có chuyên khoa thẩm mỹ. Quá trình phẫu thuật phải được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn tốt.

Trước khi phẫu thuật, người dân cần được nghe bác sĩ tư vấn, khuyến cáo về các vấn đề có thể xảy ra khi nâng ngực.

Ngoài ra, sau khi phẫu thuật, nếu phát hiện thấy cơ thể có bất kỳ biểu hiện bất thường nào như ngực đau, sưng to bất thường, hai bên ngực mất cân đối, méo mó, chảy xệ, sờ có u cục... người dân cần liên hệ ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.