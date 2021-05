Những bí mật phía sau sự hoàn hảo của đám cưới Hoàng gia Anh

(VTC News) -

Đám cưới của Hoàng gia Anh luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Đó là nơi người dân được chiêm ngưỡng những chiếc váy cưới đẹp như mơ của cô dâu, những chiếc vương miện quý giá, trang sức kim cương đắt đỏ trong một khung cảnh xa hoa tựa như trong cổ tích. Hình ảnh đám cưới của Hoàng gia Anh được đăng tải trên các tạp chí và nhiều bộ phim tài liệu. Vậy phía sau những nghi lễ hoàn hảo tấy là gì?

Váy cưới của Công nương Diana gần như không vừa trong xe ngựa

Váy cưới của Công nương Diana đã đi vào lịch sử như một trong những bộ váy hoành tráng và công phu nhất mà cô dâu Hoàng gia Anh từng mặc trong đám cưới. Phần đuôi của bộ váy đã được thiết kế dài tới 7,6 mét đi kèm với chiếc khăn voan thậm chí còn dài hơn. Để làm nên chiếc khăn voan tương xứng, người ta đã phải sử dụng tới 139 mét vải tulle. Đây là chiếc khăn voan dài nhất trong lịch sử Hoàng gia.

Các nhà thiết kế đã không tính đến kích thước của cỗ xe mà công nương sẽ sử dụng để đến địa điểm tổ chức đám cưới. Váy cưới của Công nương Diana gần như không vừa trong xe ngựa vì quá dài. Khi Diana bước xuống xe ngựa trước nhà thờ, nhiều người nhận thấy những nếp nhăn hằn trên váy và khăn voan của cô.

Mảnh vải xanh trên váy cưới Meghan là một phần chiếc váy cô từng mặc

Việc mang thêm "một chút gì đó màu xanh" trong lễ cưới là phong tục truyền thống lâu đời tại Anh quốc với hy vọng mang lại may mắn cho cô dâu và như một lời cầu chúc cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Công nương Meghan đã đính vật kỷ niệm đặc biệt trong váy cưới. Đó là một mảnh vải màu xanh – cắt ra từ chiếc váy cô đã mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên với Hoàng tử Harry. Cô cho rằng đó là minh chứng tuyệt vời cho sức mạnh và nền tảng trong mối quan hệ của họ.

Sarah Ferguson vinh danh sự nghiệp hải quân của Hoàng tử Andrew

Những người đàn ông trong gia đình Hoàng gia thường theo đuổi sự nghiệp quân sự bên cạnh các nhiệm vụ Hoàng gia của họ. Trong trường hợp của Hoàng tử Andrew, con trai thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth, anh tập trung vào việc phục vụ trong lực lượng hải quân của đất nước.

Vì vậy, vào năm 1986, khi anh kết hôn với Sarah Ferguson, hạt trên váy của cô kết hợp nhiều biểu tượng khác nhau bao gồm trái tim tượng trưng cho sự lãng mạn, mỏ neo và sóng tượng trưng cho tình yêu biển cả của Hoàng tử Andrew. Chiếc váy cũng thêu tên viết tắt của họ trên đó.

Có 5 chiếc váy cưới được làm cho Diana

Khi ngày cưới đến gần, Công nương Diana liên tục giảm cân. Trên thực tế, trong 7 tháng trước khi làm lễ, vòng eo của Công nương Diana đã giảm 12 cm. Các nhà thiết kế buộc phải tạo ra tới 5 bộ váy cưới khác nhau để phù hợp với những thay đổi về thể chất của Công nương. Tuy nhiên, cuối cùng, họ đã điều chỉnh lại phần eo của chiếc váy vào chính ngày cưới.

Hoa tai Kate đeo là món quà của gia đình

Tại hôn lễ thế kỷ với Hoàng tử William, Công nương Kate đã đeo đôi khuyên tai có thiết kế cực kỳ tinh xảo. Món trang sức được chế tác bởi thương hiệu Robinson Pelham mô phỏng theo hình chiếc lá và hạt của cây sồi, đính điểm kim cương vô cùng lấp lánh. Đây là món quà mà bố mẹ Kate Middleton đã dành tặng cho cô khi về làm dâu Hoàng gia Anh.

Công nương Diana làm bẩn váy cưới

Chỉ vài giờ trước lễ cưới, Diana đã gặp phải một sự cố nhỏ với chiếc váy cưới của mình. Khi chuẩn bị lên đường đến nhà thờ, Công nương Diana đã làm đổ một ít nước hoa lên váy cưới. Với tính cách điềm tĩnh, Công nương Diana cố gắng không làm to chuyện và tin tưởng rằng sẽ không ai nhận ra.

Và thực sự, không ai chú ý đến vết bẩn trên váy cưới của Diana ngày hôm đó. Mãi cho đến khi chuyên gia trang điểm của cô, Barbara Daly, tiết lộ chi tiết này trong cuốn sách “Diana: The Portrait” thì sự thật mới được công khai. Trong một số bức ảnh, Công nương Diana đã cố gắng che đi vết bẩn trên váy cưới của mình.

Biển số xe của Meghan và Harry có ghi ngày cưới

Sau đám cưới đầy cảm xúc và mang tính biểu tượng của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, Thái tử Charles đã tổ chức một bữa tiệc sau đó vào buổi tối cùng ngày, nơi chỉ một nhóm khách nhỏ được mời. Trong những hình ảnh được chụp sau buổi lễ, bạn có thể thấy cô dâu và chú rể rời lâu đài Windsor, tay trong tay, trên một chiếc Jaguar màu xanh lam. Biển số của chiếc xe được làm đặc biệt cho ngày hôm đó, và số của nó đề cập đến ngày cưới: 19-05-18.

Kate mượn vương miện kim cương của nữ hoàng

Rất nhiều cô dâu vẫn theo nghi thức truyền thống là sử dụng vài món đồ đi mượn trong lễ cưới, giống như trong giai điệu cổ của Anh khuyên họ nên làm như vậy. Trong đám cưới của mình, Công nương Kate đã mượn Nữ hoàng Elizabeth chiếc vương miện mang tên Halo.

Món trang sức đội đầu đi cùng Kate trong ngày trọng đại do Cartier sản xuất vào năm 1936 gồm 16 vòng uốn lượn được đính 888 viên kim cương. Halo được cha của nữ hoàng Anh - vua George VI, mua cho vợ sau đó được bà trao lại cho con gái Elizabeth trong sinh nhật 18 tuổi.

Meghan đeo mạng để bày tỏ sự tôn kính với Khối thịnh vượng chung

Vào ngày cưới của mình, Meghan đã đội mạng che mặt dài 5 mét có thêu những bông hoa tượng trưng cho Khối thịnh vượng chung. Meghan sau đó tiết lộ rằng chi tiết này khá bất ngờ đối với Harry, vì anh không ngờ cô dâu của mình lại kết hợp các ý tưởng chính trị của mình một cách thân mật như vậy.

Diana không đi giày cao gót vì tôn trọng Thái tử Charles

Hầu hết các cô dâu Hoàng gia đều đi giày cao gót dưới những bộ váy sang trọng để đi bên cạnh hoàng tử của mình, nhưng đó không phải là lựa chọn của Công nương Diana. Diana và Thái tử Charles có cùng chiều cao, khoảng 1,77m. Đó là lý do cô đi giày bệt để tránh cao hơn chồng mình trong các bức ảnh của buổi lễ. Một chi tiết lãng mạn nữa là Công nương Diana đã yêu cầu nhà thiết kế in hai chữ cái D và C trên đế giày.