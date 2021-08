Những bí mật Ford chưa từng tiết lộ

(VTC News) -

Bộ sưu tập di sản bí mật của Ford

Giống như nhiều hãng xe nổi tiếng khác, Ford có bộ sưu tập di sản được lưu giữ tại nhà máy động cơ Dagenham.

(Ảnh: Hotcars)

Mỗi chiếc xe ở đây đều trong tình trạng nguyên sơ. Một số mẫu xe Ford quan trọng nhất tại đây bao gồm Cosworths, Model T, Cortina và các mẫu xe đua khác nhau.

Ford là xe đầu tiên sử dụng dây đai cho hàng ghế sau

Vào những năm 1800, khi kỹ sư người Anh George Cayley phát minh ra dây an toàn, nó được dùng cho các phi công. Sau đó, dây an toàn đã được sử dụng trên taxi. Tuy nhiên, Ford là nhà sản xuất xe hơi đầu tiên trang bị dây an toàn phía sau cho xe của họ.

(Ảnh: Hotcars)

Đổi mới này đóng một vai trò to lớn cho sự an toàn của người ngồi hàng ghế sau, giúp chấn thương được giảm thiểu khi xảy ra va chạm. Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất xe hơi đều trang bị dây an toàn phía sau trong xe hơi.

Lỗi bình nhiên liệu dẫn đến cháy xe trên Ford Pinto

Năm 1971, Ford giới thiệu mẫu xe Pinto. Thế nhưng, Pinto có một vấn đề nghiêm trọng trong thiết kế. Các cuộc thử nghiệm nội bộ của Ford cho thấy có nguy cơ cháy nếu xe bị đâm từ phía sau. Lý do là bình xăng của Pinto dễ vỡ, gây cháy nếu gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa.

(Ảnh: Hotcars)

Có 900 báo cáo về trường hợp tử vong hoặc bỏng liên quan đến lỗi này, dẫn đến hàng triệu chi phí cho các vụ kiện và khoảng 1,5 triệu chiếc Pinto bị thu hồi.

Lỗi động cơ EcoBoost 1.6L khiến nhiều xe Ford nguy cơ cháy

Ecoboost là động cơ phun xăng trực tiếp tăng áp của Ford. Động cơ này được hút khí tự nhiên với hiệu suất nhiên liệu tốt hơn. Nghe có vẻ như hoàn hảo nhưng Ecoboost 1.6L là một mối nguy hiểm có thể gây cháy nổ.

(Ảnh: Hotcars)

Chủ sở hữu của những chiếc xe sử dụng động cơ Ecoboost 1.6L liên tục phàn nàn về việc nước làm mát ở mức thấp. Điều này dẫn đến quá nhiệt và nứt đầu xi-lanh động cơ. Một số chủ sở hữu ô tô gặp phải tình trạng hỏng động cơ, Một số khác thì ô tô bốc cháy. Ford đã thu hồi các mẫu xe bị ảnh hưởng, bổ sung cảm biến mức nước làm mát và đề nghị bồi thường khi sửa chữa.

Các vấn đề về điện

Nhiều mẫu xe Ford gặp sự cố nghiêm trọng về điện khiến hãng này phải thu hồi tới 700.000 ô tô và xe tải. Một số mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm F-150, F-250 Super Duty, F-550 Super Duty, Explorer, Edge, Escape, Expedition, Ranger, thậm chí cả Mustang.

(Ảnh: Hotcars)

Các chủ xe phàn nàn về lỗi khóa điện, tắt máy hoàn toàn, mất trợ lực lái, vấn đề sạc pin...Một số lỗi nguy hiểm khác như dây điện bị chảy, cầu chì chảy, mùi khét từ các lỗ thông hơi và cháy động cơ.