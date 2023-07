Những bản nhạc phim lay động lòng người của Dương Trường Giang

(VTC News) -

A í a - nhạc phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

MV A í a là sản phẩm mới nhất mà Dương Trường Giang vừa cho ra mắt. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Nam nhạc sĩ cho biết, anh phát hành MV A í à với mong muốn truyền tải thông điệp tích cực: Dù cuộc sống khó khăn, chúng ta hãy cứ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. MV cũng và ghi lại hành trình, câu chuyện của các nhân vật trong phim, kỷ niệm của cả ê-kíp làm phim.

Ca khúc với ca từ sâu lắng, da diết cùng giọng hát đầy cảm xúc, nội lực của nhạc sĩ Dương Trường Giang đã chạm đến trái tim của người nghe.

Ca khúc "A í a" - nhạc phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Ca khúc A í a là tiếng lòng, là câu chuyện đời thường, cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn nhưng luôn đầy ắp hy vọng. Đó cũng là cảm xúc của những ngày tháng tuổi trẻ mà nam ca sĩ đã đi qua.

"Chúng ta, dù có là ai trên cuộc đời này, cũng đều có quyền được ước mơ, được hy vọng. Cảm ơn VFC đã luôn cho tôi nhiều cơ hội để được sống và thấu cảm cho nhiều cuộc đời của các nhân vật trong phim", anh tâm sự.

Đặc biệt, Dương Trường Giang cũng gây bất ngờ khi tiết lộ ca khúc này được anh viết từ 10 năm trước.

"Thật ra 'A í a' được viết làm 2 chặng. Chặng đầu tôi viết cách đây hơn 10 năm, là tâm sự của chính mình khi mới va vấp với cuộc sống, cần thêm động lực cho những khoảng chông chênh của tuổi trẻ. Chặng thứ 2 là khi có 'Cuộc đời vẫn đẹp sao', đúng là vạn vật trên đời này đều có sắp xếp. Tôi đã gieo một mầm xanh cho chính mình ở ngày xưa nào đó, và giờ đây tôi có 'A í a'", anh kể.

11 tháng 5 ngày - nhạc phim "11 tháng 5 ngày"

Phim 11 tháng 5 ngày từng trở thành một cơn sốt trong lòng khán giả, nhất là nhạc phim cùng tên do chính Dương Trường Giang sáng tác. Ca khúc được nam nhạc sĩ giao cho học trò Nguyễn Đặng Châu Anh thể hiện.

Dương Trường Giang tiết lộ ca khúc này được ghi hình vào những ngày trước khi Hà Nội bước vào đợt giãn cách vì dịch COVID-19. Anh kể thời điểm đó cả ê-kíp thực hiện không được quá 10 người vì phải đảm bảo an toàn. MV cũng chỉ được thực hiện trong 24 tiếng đồng hồ với 3 bối cảnh.

Ca khúc "11 tháng 5 ngày".

"Đối với tôi, đây là một cú chạy đua nước rút với thời gian. Tôi và ê-kíp vừa phải đảm bảo an toàn chống dịch, vừa phải có những hình ảnh tốt nhất. Đoàn làm phim đã phải lược bỏ đi rất nhiều những đoạn có thể đẹp hơn, có thể tốt hơn ở trong kịch bản để đảm bảo an toàn chống dịch một cách tốt nhất. Quá trình làm việc trong khoảng thời gian "có một không hai này" thực sự là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời tôi", anh tiết lộ.

Chuyện của cát - nhạc phim "Cát đỏ"

Bộ phim truyền hình Cát Đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đang chiếu trên VTV3 hấp dẫn như một tác phẩm điện ảnh, với những câu chuyện tình trắc trở của phụ nữ, những mảnh đời sống động, hết sức đời thường.

Góp phần chuyển tải mạnh cảm xúc của mạch phim, của nhân vật, chính là ca khúc Chuyện của cát – do nhạc sĩ Dương Trường Giang sáng tác và hát với những cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Ca khúc "Chuyện của cát".

Dương Trường Giang chia sẻ với phóng viên VTC News: "Cách làm nhạc phim thông thường là ê-kíp làm phim sẽ gửi cho nhạc sĩ kịch bản văn học, sau đó là từng phân đoạn, từng mạch cảm xúc để đạo diễn có thể nương theo để làm nhạc.

Nhưng tôi lại chọn một con đường khác. Tôi đề nghị ê-kíp làm phim cho tôi xem trọn vẹn các tập phim để làm nhạc cho phù hợp. Với cách làm này, mỗi tuần tối đa tôi chỉ làm được 2 - 3 tập. Cát đỏ có 30 tập, nếu làm theo cách của nhiều nhạc sĩ khác, tôi sẽ chỉ mất khoảng 2 tuần để làm nhạc, nhưng làm theo cách của riêng mình, tôi phải đi một hành trình rất dài.

Tuy nhiên, với tôi vất vả hay mất thời gian cũng không sao cả, miễn là tôi có thể giúp đạo diễn chuyển tải cảm xúc của nhân vật, của bộ phim đến với khán giả.

Tôi không đánh giá cách làm nhạc phim của những đồng nghiệp khác là hay hay dở. Tôi chỉ thấy cách làm đó là chưa đủ đối với tôi. Tôi muốn được sống trong tác phẩm một cách trọn vẹn, chuyển tải những cảm xúc chân thực của mình tới công chúng. Tôi muốn âm nhạc của tôi phải chắp thêm cánh cho bộ phim, để mỗi khi cái tên Dương Trường Giang hiện lên trong phần giới thiệu, tôi cảm thấy tự hào và mọi người cũng nhận ra chất riêng của tôi".

Lặng yên - nhạc phim "Lặng yên dưới vực sâu"

Lặng yên là ca khúc chủ đề trong phim truyền hình Lặng yên dưới vực sâu lên sóng năm 2017. Phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đỗ Bích Thúy, kể về mối tình của một đôi trai gái người Mông.

Ca khúc "Lặng yên".

Đây cũng là sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang được viết năm 2016, do Bùi Anh Tuấn và Ái Phương thể hiện. Ca khúc tựa như bản tình ca miền sơn cước, là tiếng lòng của các nhân vật trong phim. Dương Trường Giang chia sẻ anh chọn Bùi Anh Tuấn và Ái Phương - hai giọng ca mang âm hưởng miền Bắc để truyền tải đúng tinh thần của bài hát.

Kể từ khi ra mắt, ca khúc cũng là một trong những bản nhạc phim có nhiều bản cover nhất trong suốt thời gian đó. Trên các nền tảng nghe nhạc số, ca khúc thậm chí đã cán mốc 70 triệu view khi được khán giả nghe đi nghe lại nhiều lần.

Phút bình yên - nhạc phim "Ma rừng"

Năm 2013, điện ảnh Công an nhân dân ra mắt dự án phim truyền hình Ma rừng và Dương Trường Giang được đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc. Anh đã sáng tác ca khúc Phút bình yên nói về nỗi lòng của những người vợ chiến sĩ cảnh sát để dùng làm ca khúc chính của phim.

Dương Trường Giang chia sẻ đây cũng là bài đầu tiên anh viết nhạc phim. Thời điểm này, dù còn trẻ nhưng anh đã có được thành công đầu tiên với ca khúc Phố không mùa.

"Bộ phim dù chỉ có 3 tập nhưng có nội dung nhân văn khi làm về nỗi vất vả của những chiến sĩ công an chống ma tuý. Đoàn phim có đặt tôi viết một ca khúc nhạc phim. Trước khi chắp bút, tôi quyết định sẽ khai thác về những người vợ của chiến sĩ. Những người phụ nữ luôn lo lắng, bất an khi chồng của mình có thể mất mạng vì nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Đó là lý do tôi quyết định khắc hoạ cảm xúc của người vợ, những người sẵn sàng hy sinh để chồng làm nhiệm vụ. Đó là ý nghĩa mà tôi khai thác trong ca khúc nhạc phim này", nam ca sĩ tiết lộ với phóng viên VTC News.

Để bộc lộ hết được cảm xúc của bài hát, Dương Trường Giang cũng tin tưởng giao cho ca sĩ Ngô Thanh Huyền đảm nhận. Giọng hát da diết, có chút thổn thức của nữ ca sĩ thật sự đã truyền tải được thông điệp mà Dương Trường Giang muốn gửi gắm mỗi khi ca khúc được vang lên trong bộ phim.

Ca khúc "Phút bình yên".

Ngoài những bộ phim truyền hình, Dương Trường Giang cũng có một vài ca khúc được dùng cho những dự án điện ảnh. Mới đây nhất, ca khúc Làm cha của anh được sử dụng cho phim Siêu lừa gặp siêu lầy - dự án phim trăm tỷ của đạo diễn Võ Thanh Hoà.

Dù chỉ vang lên chưa đầy một phút nhưng đây được đánh giá là phân đoạn xúc động nhât của phim bởi ca từ của ca khúc chạm tới khán giả. Sau khi đi xem phim, nhiều khán giả cũng nhanh chóng lên mạng tìm kiếm và chia sẻ ca khúc để bày tỏ cảm xúc của mình.

Ngọc Thanh