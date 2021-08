Những bản cover của sao Việt khiến khán giả muốn quên ngay từ lần nghe đầu tiên

Từ những gương mặt đá chéo sân ca hát như Chi Pu, Trấn Thành đến những ca sĩ nổi đình đám một thời như Thanh Thảo đều có tên trong danh sách này.

Chi Pu

Có lẽ trong dàn hot girl đi hát, Chi Pu là cái tên kiên trì nhất dù nhận không ít “gạch đá” từ khán giả. Không chỉ siêng năng ra các sản phẩm âm nhạc, nàng hot girl gốc Hà thành còn có đam mê cover lại những bản hit đình đám của đàn anh đàn chị, Người hãy quên em đi là một trong số đó. Thế nhưng, kết quả cũng không khả quan là mấy. Không chỉ bị chê vì cột hơi yếu, Chi Pu còn phải nhận những lời nhận xét nặng nề về cách luyến láy, nhấn nhá vô tội vạ.

Chi Pu và màn cover Người hãy quên em đi gây sóng gió. (Ảnh: Saostar)

Trấn Thành

Có lấn sân ca hát nhưng chưa từng vỗ ngực tự xưng ca sĩ, Trấn Thành có vẻ được dư luận đối xử nhẹ nhàng hơn sau màn cover lệch tông All I Want For Christmas is You tại một sự kiện cuối năm. Nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười khi xem màn trình diễn này bởi nhạc một nơi, giọng Trấn Thành một nẻo, hoàn toàn không có sự ăn nhập.

Trấn Thành từng trình diễn All I Want For Christmas is You của Mariah Carey và thất bại nặng nề.

Thanh Thảo

Thanh Thảo từng là thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8X với loạt hit ấn tượng như Búp bê con trai, Ôi tình yêu, Búp bê không tình yêu,... Bẵng đi một thời gian, tên tuổi cô bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội nhờ bản cover Gặp nhưng không ở lại. Đáng tiếc, nữ ca sĩ bị chê nhiều hơn khen, phần vì cách xử lý bài hát lỗi thời, phần vì lạm dụng auto-tune quá đà khiến tổng thể bài hát trở nên sến súa.