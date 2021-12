Những bài hát Giáng sinh hay nhất mà bạn không thể bỏ qua

(VTC News) -

Trong không khí Giáng sinh, cùng thưởng thức những ca khúc hay nhất về ngày lễ đặc biệt này. Đây là những bài hát Giáng sinh hay nhất mà bạn không nên bỏ qua.

Last Christmas

Last Christmas là bài hát Giáng sinh mang âm hưởng từ synth-pop và dance-pop, nội dung đề cập đến mối quan hệ thất bại của một đôi trai gái. Chàng trai tiết lộ, anh đã bày tỏ tình cảm của mình với người trong mộng vào dịp Giáng sinh, nhưng bị khước từ.

Ngay sau khi phát hành, bài hát Giáng sinh này đã gặt hái thành công vượt trội về thương mại trên toàn thế giới, đứng đầu các bảng xếp hạng ở Đan Mạch, Slovenia và Thụy Điển. Nó cũng lọt vào top 10 ở hầu hết những quốc gia nó xuất hiện.

All I Want For Christmas Is You

All I Want for Christmas Is You là bài hát của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Mariah Carey nằm trong album phòng thu thứ tư và cũng là album dịp lễ đầu tiên của cô, Merry Christmas (1994).

Sau khi phát hành, All I Want for Christmas Is You nhận được phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Ca khúc Giáng sinh này được đánh giá là một trong số ít những bản nhạc xứng đáng có mặt trong dịp lễ thời hiện đại.

Santa Claus Is Coming To Town

Santa Claus Is Comin' to Town là bài hát Giáng sinh được John Frederick Coots và Haven Gillespie sáng tác năm 1934, thu âm lần đầu cùng năm. Nhiều nghệ sĩ đã thu lại bài hát này, trong đó các phiên bản nổi tiếng của Bruce Springsteen, Chicago, Dolly Parton, The Jackson 5...

Feliz Navidad

Feliz Navidad là bài hát Giáng sinh do nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Puerto Rico José Feliciano sáng tác năm 1970. Bằng những đoạn tiếng Tây Ban Nha đơn giản với lời chúc mừng Giáng sinh/năm mới truyền thống như "Feliz Navidad, próspero año y felicidad" hay "Merry Christmas, and a happy New Year" và một điệp khúc bằng tiếng Anh "I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart", bài hát đã trở thành bản nhạc pop phổ biến ở Mỹ, Canada và tất cả các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Mistletoe

Under the Mistletoe là album phòng thu thứ hai và cũng là album Giáng sinh đầu tiên của nam ca sĩ người Canada Justin Bieber, được hát hành vào ngày 1/11/2011 bởi hãng đĩa Island.

Santa Tell Me

Santa Tell Me là một bài hát của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande, được phát hành vào ngày 24/11/2014.

Christmas Time Is Here

Christmas Time Is Here là ca khúc của 2 tác giả Vince Guaraldi và Lee Mendelson. Nó là một trong những bài hát Giáng sinh nổi tiếng lâu nhất sau khi phát hành.

O Holy Night

O Holy Night (còn có tên Cantique de Noël) là bài hát Giáng sinh nổi tiếng. Ban đầu, lời bài hát dựa trên bài thơ tiếng Pháp do Placide Cappeau viết năm 1843, với dòng đầu tiên "Minuit, chrétiens! C'est l'heure solennelle" (Nửa đêm, với những người theo đạo Thiên chúa, là giờ trang trọng), nhạc được Adolphe Adam viết vào năm 1847. Phiên bản tiếng Anh là của John Sullivan Dwight. Bài hát nói về sự ra đời của Chúa Jesus với mục đích cứu chuộc nhân loại.