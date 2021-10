(VTC News) -

Ổi là một loại trái cây nhiệt đới, được yêu thích tại nhiều quốc gia với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không những là một món ăn ngon miệng, nước ép ổi còn là một loại nước giải khát thơm ngon. Lá ổi cũng được cho là có lợi cho sức khỏe của tim, tiêu hóa và hệ thống miễn dịch.

Những lợi ích của quả ổi

Người ta xem ổi như một loại thực phẩm chức năng do trong thịt quả có chứa một hàm lượng vitamin C gấp 3 lần so với cam và một lượng chất xơ rất cao, do đó năng lượng do chúng cung cấp thấp so với trọng lượng (55KJ/100g thịt quả). Ngoài ra, thịt quả còn có chất chống oxy hóa, carotene và kali. Ổi có lượng kali tương đương với chuối, chứa khoảng 80% nước và điều này rất hữu ích trong việc đảm bảo cơ thể bạn đủ nước.

Ăn ổi thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể ngăn ngừa được những bệnh thông thường như cảm lạnh, ho, cảm cúm. Ổi cũng làm đẹp da, chống lão hóa và cải thiện chức năng nội tiết.

Với lượng chất xơ nhiều, ăn hàng ngày giúp cải thiện chỉ số cao huyết áp và làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu, vì vậy giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Và ổi cũng là món ăn được nhiều chị em yêu thích vì có thể giúp giảm cân.

Những ai không nên ăn ổi?

Tuy nhiên bạn cần biết rằng có một số hợp chất có trong quả ổi không tốt cho những người mắc các tình trạng sức khỏe cụ thể?

- Nếu bạn bị đầy hơi: Quả ổi rất giàu vitamin C và fructose, khiến cơ thể khó hấp thụ quá nhiều vitamin C hoặc fructose, có thể dẫn đến đầy hơi.

- Nếu bạn bị hội chứng ruột kích thích: Mặc dù ổi rất tốt cho tiêu hóa và giảm táo bón, nhưng ăn quá nhiều ổi chắc chắn có thể gây rối loạn hệ tiêu hóa của bạn, đặc biệt nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích. Vì vậy nên biết ăn với lượng vừa phải sẽ tốt cho sức khỏe.

- Bệnh nhân tiểu đường: Ổi được coi là một trong những loại trái cây tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường, nhưng bạn nên chú ý kiểm tra lượng đường trong máu của mình. Ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu vì một quả ổi có 9 gam đường tự nhiên.

- Những người dễ bị cảm lạnh và ho: Ăn ổi giữa các bữa ăn là tốt nhất. Tuy nhiên không nên ăn loại quả này vào buổi tối vì nó có thể gây cảm lạnh và ho.

- Đau răng: Nếu bạn đang bị đau răng, tốt nhất bạn nên tránh hoàn toàn loại trái cây này. Nói không với ổi chín.