Những ai đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam?

(VTC News) -

Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ cũng bãi bỏ 2 hướng dẫn tiêm chủng trước đây trong văn bản 2995 và 3445. Hướng dẫn này quy định tất cả người trên 18 tuổi, khoẻ mạnh đủ các điều kiện tiêm, đều được tiêm vaccine.

Hướng dẫn mới chỉ còn 10 mục cần sàng lọc, văn bản 3445 ban hành ngày 15/7 có tới 15 mục. Đáng chú ý, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú vẫn được tiêm vaccine (nếu có cam kết), tuy nhiên không áp dụng với vaccine Sputnik V.

Trước đây, người trên 65 tuổi và các nhóm có tiền sử dị ứng, tiền sử bệnh nền, tiền sử rối loạn đông máu, có bất thường dấu hiệu sống, bất thường khi nghe tim phổi, rối loạn tri giác đều phải tiêm và theo dõi tại các bệnh viện. Quy định mới không còn chi tiết này.

Hiện duy nhất nhóm phản vệ độ 3 khi tiêm vaccine phải tiêm tại các cơ sở y tế đủ điều kiện cấp cứu sốc phản vệ.

Trong hướng dẫn mới của Bộ Y tế quy định quy định tất cả người trên 18 tuổi, khoẻ mạnh đủ các điều kiện tiêm, đều được tiêm vaccine.

3 đối tượng trì hoãn tiêm chủng

- Người có tiền sử rõ ràng mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng.

- Người đang mắc bệnh cấp tính.

- Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần.

Nhóm các trường hợp thuộc đối tượng trì hoãn tiêm chủng này có sự thay đổi lớn so với các hướng dẫn trước đó. Trước đây, 5 nhóm người phải trì hoãn tiêm chủng. Cụ thể, ngoài những người đang mắc bệnh cấp tính hoặc mạn tính đang tiến triển, chưa kiểm soát được hay người đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng, thì người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù, trong 14 ngày điều trị corticoid liều cao hoặc điều trị hóa trị, xạ trị; phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ đều phải trì hoãn tiêm chủng.

Nhóm cần cẩn thận trọng tiêm chủng

5 nhóm cần khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng trước khi tiêm:

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.

- Người có bệnh nền, bệnh mạn tính.

- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.

- Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần.

- Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: Nhiệt độ dưới 35,5 độ C hoặc trên 37,5 độ C, mạch < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút; nhịp thở trên 25 lần/phút; huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế).

Nhóm chống chỉ định tiêm

- Tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 cùng loại (lần trước).

- Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất.

Các đối tượng tiêm chủng được thăm khám nếu đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tư vấn và ký giấy cam kết đồng ý tiêm chủng.

Cơ quan tiêm chủng phải ghi chép, lưu giữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối tượng bao gồm cả trường hợp chống chỉ định vào phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân.

Phiếu khám sàng lọc trước tiêm chủng và phiếu cam kết đồng ý tiêm chủng được lưu tại đơn vị tổ chức tiêm trong 15 ngày.