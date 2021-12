Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em

(VTC News) -

Tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em hiện vẫn còn diễn ra để lại hậu quả nặng nề về mặt tâm, sinh lý cho nạn nhân và gia đình.

Liên tiếp các yêu râu xanh sa lưới

Mới đây, Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam Trần Văn Minh (65 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè) để điều tra, làm rõ về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trần Văn Minh.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu H. (sinh năm 2007). Hoàn cảnh cháu H. đáng thương khi ba mẹ ly hôn, mẹ cháu H. đi làm thuê ở Đồng Nai và gửi cháu cho bà ngoại là bà C. (59 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè).

Bà C. có quan hệ tình cảm với Trần Văn Minh nên gã này thường lui tới chơi và ngủ qua đêm tại nhà bà C.

Đến tháng 3/2021, bà C. phát hiện cháu H. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi khám thì phát hiện cháu H. có thai. Qua dò hỏi, bà C. mới biết cháu gái của bà bị chính người tình 65 tuổi của bà xâm hại. Tại cơ quan công an, Trần Văn Minh ban đầu chỉ khai nhận thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. một lần và cho rằng việc cháu mang thai không liên quan đến ông ta.

Tuy nhiên, qua điều tra, Cơ quan CSĐT có đủ căn cứ xác định Trần Văn Minh đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. (kể từ tháng 12/2019) dẫn đến việc cháu có thai. Sau mỗi lần quan hệ, Minh có cho tiền cháu H. tiêu xài. Hiện tại cháu H. đã sinh con được gần 4 tháng. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Phẫn nộ hơn, một yêu râu xanh ở An Giang đã đưa bé gái 12 tuổi lên núi sát hại sau khi thoả mãn hành vi đồi bại.

Theo điều tra ban đầu, Trần Phước Tân (39 tuổi, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sống như vợ chồng với người phụ nữ tên Th.

Ngày 3/11, Tân cùng Th. về nhà Th. tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tổ chức nhậu. Tại đây, Tân quen biết với anh Nguyễn Hải Đ. và cháu V. (12 tuổi, con anh Đ.). Chiều 5/11, Tân nói với cháu V. sẽ mua điện thoại cho cháu V. học online. Đến khoảng 14h ngày 6/11, sau khi nhậu, Tân lấy xe máy chở cháu V. về nhà (nơi Tân và Th. sinh sống) tại Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Tại đây, Đ. quan hệ tình dục với cháu V.

Sáng hôm sau (7/11), Tân chở cháu V. đến khu vực ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên rồi dẫn cháu V. lên núi để sát hại.

Trần Phước Tân tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Tân chạy xe máy về đến khu vực phà Châu Giang, thuộc TP Châu Đốc thì bị Công an huyện Phú Tân phát hiện, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Tân quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ nơi Tân giết cháu V. Được biết tên “yêu râu xanh” này từng có tiền án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và chấp hành án xong vào tháng 9/2020.

Hiện công an đã khởi tố Tân về các hành vi “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Cũng tại An Giang, vào tháng 2/2021, Lê Thành Trung (20 tuổi, trú xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà. Một lúc sau, D.A. chở em H.T.D.M. (13 tuổi, trú xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) đến nhà Trung chơi và cùng tham gia nhậu chung.

Khoảng 23h cùng ngày, M. kêu những người nhậu chung chở về nhà nhưng những người này đã say nên không đồng ý. Sau đó M. vào phòng ở nhà Trung ngủ nhưng cửa phòng bị hỏng nên M. không đóng được mà chỉ khép hờ.

Đến gần sáng, Trung bất ngờ vào hiếp dâm M. Sau khi gia đình M. phát hiện sự việc đã tố cáo hành vi của Trung với công an.

Xâm hại tình dục trẻ em ở Hậu Giang tăng 25%

Tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện 25 vụ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giao cấu với trẻ em chiếm 52%, hiếp dâm trẻ em chiếm 44%, và dâm ô trẻ em chiếm 4%.

Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cha ruột xâm hại con gái trong khoảng thời gian dài xảy ra tại xã Vị Tân gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, đối tượng sống cùng con gái tại nhà riêng tại xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

Hàng ngày đối tượng đi hái dừa thuê, chiều đi nhậu cùng bạn bè rồi về nhà ngủ rồi lợi dụng lúc con gái ngủ đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian dài từ năm 2016 đến tháng 10/2019 nhưng đến tháng 10/2021 nạn nhân mới trình báo cơ quan công an.

Xâm hại tình dục trẻ em để lại hậu quả nặng nề về mặt tâm, sinh lý cho nạn nhân và gia đình. (ảnh: Minh hoạ)

Đáng chú ý, theo thống kê trong các vụ xâm hại trẻ em có đến 96% giữa đối tượng và nạn nhân, gia đình nạn nhân có mối quan hệ thân thiết, quen biết từ trước.

Mặt khác, nổi lên là tình trạng “yêu sớm” trong độ tuổi chưa thành niên, thông qua mạng xã hội, đối tượng và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau (có đến 68% vụ việc thì đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương) rồi dụ dỗ, quan hệ tình dục với nạn nhân.

Đơn cử là vụ án xảy ra ra tại TP Vị Thanh. Sau khoảng 20 ngày quen biết qua mạng xã hội V. (16 tuổi, trú tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy) rủ N. (13 tuổi) đến nhà ngoại của N. ở TP Vị Thanh để gặp nhau. Sau đó, cả hai vào phòng thực hiện hành vi giao cấu.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng khi bị hại, cũng như đối tượng đang ở độ tuổi quá nhỏ, chưa làm chủ được bản thân, tình cảm nam nữ còn quá sớm, không suy nghĩ đến hậu quả và việc làm của mình là vi phạm pháp luật.

Theo kết luận của công an tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh hưởng, tác động tiêu cực từ phim ảnh, văn hóa phẩm đồi trụy; đối tượng thực hiện hành xâm hại trẻ em có lối sống không lành mạnh, lệch chuẩn mực xã hội.

Bệnh cạnh đó, một số gia đình thiếu sự quan tâm, quản lý, chăm sóc, giáo dục con cái, nên đã tạo cho các em tâm lý ỉ lại, hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi. Có nhiều trường hợp con em bỏ nhà đi vài ba ngày nhưng cha mẹ, người thân không hay biết. Thậm chí có trường hợp các em đưa nhau về nhà và có quan hệ tình dục nhưng gia đình không chú ý, kịp thời can thiệp.

Hầu hết trẻ em sau khi bị xâm hại đều sợ hãi, không dám chia sẻ, tố giác tội phạm, từ đó tạo cơ hội cho đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần trong thời gian dài để lại hậu quả nặng nề.