Nhóm Westlife nói 'tôi yêu các bạn', hát liên tục gần 2 tiếng không ngừng nghỉ

(VTC News) -

Toàn cảnh đêm nhạc Westlife trong đêm đầu diễn tại Việt Nam.

Tối 21/11, đêm diễn đầu tiên concert The Wild Dreams Tour tại TP.HCM của Westlife đã diễn ra thu hút hàng nghìn khán giả đến tham dự. Ngay từ khi lộ diện, 4 thành viên gốc Ireland đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Màn trình diễn của Westlife với những bản hit thanh xuân đình đám tạo nên không khí bồi hồi, xúc động chưa từng có tại sân vận động Thống Nhất.

Các thành viên mở màn với loạt ca khúc gắn với tên tuổi như Starlight, Uptown girl và When you're looking like that. Khán đài như "nổ tung" trong những tiếng reo hò phấn khích.

Các thành viên Westlife xuất hiện khiến khán giả reo hò.

Sau tiết mục mở màn, Westlife đã gửi lời chào đến người hâm mộ. Các thành viên ghi điểm bởi sự thân thiện, hài hước khi thay phiên nhau giao lưu cùng khán giả, liên tục đổi lời ca khúc để thể hiện tình cảm với fan Việt. Khi fan Việt hét lên: "I love you" (tạm dịch: "Em yêu các anh"), Shane đã lập tức đáp lại tình cảm: "I love you too" (tạm dịch: "Tôi cũng yêu bạn").

Thậm chí thành viên Mark còn khiến fan phấn khích khi bập bẹ nói tiếng Việt: "Tôi yêu các bạn" trước khi bắt đầu diễn ca khúc Nothing's gonna change my love for you. Anh dí dỏm tiết lộ đã cố gắng tập nói câu này và viết ra cánh tay để không quên.

Thành viên Kian Egan thì chia sẻ khi ở độ tuổi 20 thì người hâm mộ của nhóm cũng chỉ là những cô cậu thiếu niên. Anh cảm động khi các fan trưởng thành cùng nhóm và tiếp tục ủng hộ nhóm sau hơn 20 năm hoạt động. Anh thậm chí dí dỏm hòi đùa các fan nữ rằng "Có ai từng treo poster của chúng tôi trong phòng ngủ không?".

Các thành viên cũng thể hiện tình yêu với fan Việt đến mức đổi cả lời bài hát thành: "Oh Việt Nam" hay "I lay my love on Việt Nam". Dù chỉ bập bẹ bằng vốn từ vựng ít ỏi nhưng cũng khiến người hâm mộ Westlife không khỏi thích thú.

Trưởng nhóm Shane hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam.

Một trong những sân khấu đặc biệt nhất mà Westlife mang đến cho khán giả Việt Nam chính là liên khúc các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA. Đây là liên khúc mà Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour, chỉ diễn tại một số nơi tiêu biểu như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm.

Loạt giai điệu quen thuộc vang lên như Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money money money, Take a chance on me, Dancing queen..., các chàng trai vừa hát vừa thực hiện vũ đạo sôi động, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Khán giả đùa rằng như được "gấp đôi thanh xuân" khi trực tiếp nghe Westlife hát các ca khúc của ABBA.

Sau loạt ca khúc có giai điệu sôi động, 4 thành viên tiến vào với thế giới những bản tình ca ngọt ngào nhất trong sự nghiệp Fool again, If I let you go và Seasons in the sun.

Để kết thúc đêm diễn, Westlife mang đến 2 ca khúc có thể xem là nổi tiếng nhất là My love và You raise me up. Bản tình ca làm triệu trái tim say đắm đã được hát live ngọt ngào, khơi gợi lên kí ức thanh xuân của nhiều thế hệ. Hàng nghìn khán giả ngày nào còn là các cô cậu bé nghe Westlife qua TV nay đã trưởng thành cùng âm nhạc của 4 chàng trai từ Ireland.

Các thành viên đưa khán giả về với thanh xuân.

Trong suốt gần 2 tiếng diễn ra chương trình, Westlife mang đến nhiều màn trình diễn ấn tượng. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, nhóm được khen giữ phong độ giọng hát tốt không ngừng nghỉ suốt thời gian dài. Nhiều bản hit của Westlife được khán giả Việt thuộc nằm lòng, tạo nên màn hòa giọng đầy cảm xúc giữa thần tượng và người hâm mộ.

Dù đã chào tạm biệt và sân khấu tắt đèn nhưng nhiều khán giả vẫn còn tiếc nuối để nán lại đến những giây phút cuối cùng. Vì có lẽ với họ, được nhìn thấy Westlife như được trở lại với thanh xuân của mình.

Sau đêm diễn đầu tiên, nhóm Westlife sẽ tiếp tục diễn vào tối 22/11 tại SVĐ Thống Nhất. Đêm thứ 2 dự kiến có số khán giả đông hơn đêm đầu tiên với nhiều khoảnh khắc đặc biệt.

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 2000. Nhóm bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Việt Nam là một trong 8 địa điểm châu Á thuộc chuyến lưu diễn của Westlife. Riêng tại Việt Nam, nhóm có 2 đêm 21 và 22/11 đều tại TP.HCM.