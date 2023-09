Nhóm nhạc Westlife trở lại Việt Nam

(VTC News) -

Nhóm nhạc Westlife vừa thông báo Việt Nam là điểm đến trong chuyến lưu diễn Wild Dreams. Đêm diễn được tổ chức ở sân vận động Thống Nhất, TP.HCM vào ngày 22/11. Vé sẽ được mở bán vào ngày 26/9.

Nhóm nhạc huyền thoại bày tỏ sự thích thú khi được tái ngộ khán giả Việt sau hơn 10 năm: "Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng được trở lại với chuyến lưu diễn Wild Dreams vào ngày 22/11/2023".

Thông tin này khiến cộng đồng mạng nói chung và fan club của Westlife tại Việt Nam nói riêng phấn khích. Bài viết nhận hơn 10.000 lượt tương tác từ các khán giả Việt cùng 3.100 bình luận, hơn 2.400 lượt chia sẻ.

Đây là lần thứ hai Westlife đến Việt Nam để tổ chức đêm diễn. Năm 2011, Westlife đã hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả trong buổi diễn Gravity tour tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Năm 2014, ca sĩ Shane Filan - giọng ca chính của nhóm - đến TP.HCM biểu diễn trong chương trình You & me tour live in Saigon. Năm 2017, Shane Filan trở lại Việt Nam biểu diễn trong đêm nhạc Love Always tại TP.HCM.

Westlife được thành lập từ năm 1998 với các thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Ngoài ra, cựu thành viên Brian McFadden đã rời nhóm. Mang phong cách Pop ballad đặc trưng, Westlife nhanh chóng trở thành một trong những boyband hàng đầu của châu Âu sau rất nhiều bản tình ca như Flying Without Wings, Seasons in The Sun, My Love hay I Lay My Love On You. Năm 2012, nhóm từng tan rã sau đó tái hợp vào năm 2018 và tiếp tục hoạt động âm nhạc.