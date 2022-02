Nhóm nhạc thần tượng Hàn có thành viên Việt Nam hoãn ra mắt vì COVID-19

(VTC News) -

Tempest - nhóm nhạc mới của công ty Yue Hua Entertainment đã hoãn ngày ra mắt, sau khi tất cả các thành viên đều mắc COVID-19. Ban đầu, Tempest dự kiến ​​ra mắt với mini-album đầu tiên "It's ME, It's WE" vào ngày 21/2 tới. Nhóm nhạc được người hâm mộ chú ý vì có một thành viên Việt Nam với nghệ danh Hanbin.

Nhóm nhạc Tempest. (Nguồn: Allkpop)

Trong thông báo chính thức, Yue Hua Entertainment khẳng định cả 7 thành viên LEW, Taerae, Hwarang, Hyeongseop, Eunchan, Hanbin và Hyuk đều mắc Covid-19. Các thành viên đều được tiêm phòng đầy đủ, hiện có một số triệu chứng nhẹ và đang tự cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Yue Hua Entertainment cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì phải lùi thời gian ra mắt của nhóm sang thời điểm mới là ngày 2/3; đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các thành viên Tempest điều trị và phục hồi nhanh chóng.