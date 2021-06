Nhóm người lạ mặt đột nhập khu đất của dân: UBND TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý

(VTC News) -

Ngày 2/6, UBND TP Hải Phòng có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý thông tin Báo điện tử VTC News nêu trong bài viết “Công an điều tra nhóm người lạ mặt đột nhập khu đất của người dân ở Hải Phòng”.

UBND TP Hải Phòng giao Công an Thành phố chủ trì, cùng UBND quận Dương Kinh chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung VTC News nêu, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước 5/6/2021.

Khu đất hơn 4.500m2 do anh Lê Ngọc Thiện đứng tên đang bị một số người đến ở, quản lý.

Trước đó, thông tin với PV VTC News, anh Lê Ngọc Thiện (SN 1987, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, hiện anh là chủ sở hữu hợp pháp của diện tích đất 4.538,8m2 tại địa chỉ tổ dân phố số 9, phường Hòa Nghĩa (Dương Kinh, Hải Phòng).

Diện tích đất này đã được Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh xác nhận quyền sở hữu (tài sản riêng) bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU520848 theo hồ sơ số 001814.CN.002 ngày 4/12/2020.

Trên thửa đất có tường gạch xây bao xung quanh, có cổng, khóa cổng, có một căn nhà cấp 4 để thuận lợi cho việc trông coi.

Tuy nhiên, ngày 4/5/2021, anh Thiện xuống kiểm tra thì phát hiện có một người đàn ông và một phụ nữ xâm phạm trái phép mảnh đất và căn nhà nêu trên. Khóa cổng khu đất, khóa nhà đều bị họ cắt và thay bằng khóa mới.

Không chỉ vậy, những người này còn phá tường bao mảnh đất, mở lối đi mới, làm cổng, xây dựng sân, xây dựng một ngôi nhà cấp 4, có điện lưới, nước sạch để sử dụng, sinh hoạt, lắp camera giám sát.

Tất cả các hành vi xâm phạm nhà ở, chiếm nhà đất, phá hoại tài sản của những người này được thực hiện rất nhanh chóng trong kỳ nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, khi anh Thiện đi vắng không ở nhà.

Những kẻ lạ mặt còn xây thêm một căn nhà rộng khoảng 200m2 cạnh căn nhà cũ.

Ngay sau đó, anh Thiện làm đơn trình báo gửi Công an phường, chính quyền sở tại và Công an quận Dương Kinh vào cuộc xử lý những người lạ mặt này. Tuy nhiên, hơn nửa tháng trôi qua, những người này vẫn chưa bị trục xuất ra khỏi căn nhà và khu đất nêu trên, khiến anh bức xúc làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương và báo chí vào cuộc giúp đỡ.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Dương Kinh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện KSND quận vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ việc một số người lạ mặt đột nhập vào khu đất nêu trên của anh Lê Ngọc Thiện khiến anh Thiện phải làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng và báo chí.

Ông Mai Văn Thụy – Chủ tịch UBND phường Hòa Nghĩa (Dương Kinh) cho biết, vụ việc có dấu hiệu phức tạp nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh và Công an phường Hòa Nghĩa đang thụ lý giải quyết.

Qua xác minh ban đầu từ chính quyền địa phương kết quả cho thấy, tại thửa đất nêu trên, hiện có một ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 24m2, do ông Lê Hữu Thi (hiện cư trú tại Tổ 7 phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng) tự nhận là chủ đầu tư xây dựng từ năm 2010 và đến giữa tháng 4/2021 tiếp tục cơi nới một phần diện tích khoảng 24m2 nối với công trình cũ đã có từ trước.

Kiểm tra các hồ sơ xây dựng, chính quyền địa phương xác định ông Thi không có giấy phép xây dựng, mục đích ban đầu của gia đình chỉ làm chòi để trông coi vườn, đến nay mở rộng thêm diện tích để vừa trông coi, vườn và chăn nuôi.

UBND phường Hòa Nghĩa đã lập biên bản đình chỉ xây dựng và yêu cầu ông Thi không tiếp tục phát sinh xây dựng trái phép tại thửa đất nêu trên. UBND phường đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giải quyết theo quy định.

“Nếu ông Thi không tự tháo dỡ, chính quyền địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ”, ông Thụy khẳng định.

Mảnh đất đang xảy ra tranh chấp phức tạp.

Về quyền sử dụng mảnh đất nêu trên, bước đầu ông Thi trình bày, trước tháng 10/2014, mảnh đất hơn 4.500m2 nêu trên được hợp thửa từ 7 thửa đất liền kề thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông Thi.

Do nhu cầu cần vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất nên gia đình ông Thi thống nhất với ông Dương Mạnh Hà và vợ là Đỗ Thị Thu Trang (ở huyện An Dương, TP Hải Phòng) thỏa thuận dân sự chuyển toàn bộ 7 thửa đất này cho vợ chồng ông Dương Mạnh Hà đứng tên để vay 8 tỷ đồng của ngân hàng.

Tháng 9/2014, hai bên đã làm hợp đồng công chứng chuyển quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Thi cho vợ chồng ông Dương Mạnh Hà đứng tên với diện tích hợp thửa là 4.538,8m2.

Sau khi hợp thửa mảnh đất nêu trên, ông Dương Mạnh Hà thế chấp vay vốn ngân hàng vay 8 tỷ đồng theo thỏa thuận. Vợ chồng ông Thi nhận 6 tỷ, gia đình ông Dương Mạnh Hà sử dụng 2 tỷ đồng. Số tiền trả lãi hàng tháng gia đình ông Thi trả ngân hàng thông qua ông Dương Mạnh Hà.

Đến đầu năm 2021, ông Thi phát hiện vợ chồng ông Dương Mạnh Hà đã tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất nêu trên không đúng theo thỏa thuận cho người khác nên đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an TP Hải Phòng tiếp nhận và đang thụ lý giải quyết.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp nên UBND phường Hòa Nghĩa đã hướng dẫn anh Lê Ngọc Thiện đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!