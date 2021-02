Nhóm người cầm mã tấu hành hung tài xế xe khách trình diện công an

(VTC News) -

Ngày 22/2, trả lời VTC News, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng cùng ngày, Công an huyện đã làm việc với nhóm người liên quan đến vụ tài xế nhà xe An Phát (chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa) bị hành hung.

Lý Ngọc Thái giao nộp 1 mã tấu và 1 tuýp sắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Đại tá Xuân, 2 người có hành vi tấn công anh Vũ Đỗ Mạnh Tuấn (tài xế xe khách An Phát) gồm: Trần Văn Mỹ (lái xe của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng) và Lý Ngọc Thái. Cả hai đến cơ quan công an trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt.

Tối 20/2, Mỹ điều khiển xe ô tô khách trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình thì phát hiện hành khách lên xe của nhà xe An Phát do anh Vũ Đỗ Mạnh Tuấn cầm lái. Mỹ cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách nên đã gọi cho Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu xe rồi hành hung tài xế.

"Đơn vị đã làm việc với nhóm người hành hung và đang chờ kết quả thương tích của tài xế Vũ Đỗ Mạnh Tuấn. Nếu đủ căn cứ cấu thành tội thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can", Đại tá Xuân thông tin thêm.