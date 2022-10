Nhóm cựu cán bộ trại giam ở Hải Dương tổ chức đánh bạc qua mạng

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị được Viện KSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm người về tội danh "Đánh bạc" theo khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự.

(Ảnh minh hoạ).

Các bị can bị bắt gồm Vũ Trí Tuyền (33 tuổi), Phạm Minh Tiến (31 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (38 tuổi) và Vũ Tuấn Dũng (32 tuổi), đều trú tại TP Hải Dương. Nhóm này có Tiến, Tuyền và Tuấn đều là cựu cán bộ công an công tác tại trại giam Hoàng Tiến, TP Chí Linh, Hải Dương.

Theo cảnh sát, khoảng tháng 7, Tuyền biết P. đang quản lý tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet tại website bong88.com cấp độ Angent. Qua trao đổi, P. gạ Tuyền làm trung gian cung cấp tài khoản cá độ cho những ai có nhu cầu lấy tài khoản cá độ.

Sau khi thương thảo, Tuyền được P. cấp cho 7 tài khoản member (đánh bạc). Sau đó, Tuyền giao lại các tài khoản này cho Tiến, Tuấn đang là cán bộ trại giam Hoàng Tiến và người bạn của Tuyền là cán bộ thuộc Công an TP Chí Linh để tham gia cá cược. Ngoài ra, Tuyền sử dụng 2 tài khoản member của P. để trực tiếp tham gia vào nhóm cá độ.

Quá trình được giao tài khoản đến khi bị phát hiện, nhóm của Tuyền tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng .

Cảnh sát đang lấy lời khai của các bị can và tổ chức mở rộng điều tra để làm rõ đường dây đánh bạc qua mạng trên.