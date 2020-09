Nhóm Cộng hòa quyền lực đồng lòng ủng hộ Biden, phản đối Trump

Một nhóm gần 100 nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa, trong đó có các cựu Thống đốc tại nhiều bang chiến địa đã quay ra phản đối ông Trump và ủng hộ ứng cử viên Joe Biden.

Phương châm “đánh bại Trump, bầu Biden”

Nhóm này có tên gọi “Những người Cộng hòa và những người Độc lập ủng hộ Biden” do Christine Todd Whitman – cựu Thống đốc bang New Jersey dẫn đầu. Bà Whitman từng lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush (đảng Cộng hòa) và là một trong số các nhân vật phản đối Tổng thống Trump dữ dội nhất. Bà từng tham dự và phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ diễn ra hồi tháng 8 vừa qua.

“Ông Biden là một người lịch thiệp và kiên định. Ông Trump đang cố gắng tô vẽ thế giới của ông Biden với những hình ảnh thật khủng khiếp nhưng đó là hình ảnh nước Mỹ hiện giờ của ông Trump”, cựu Thống đốc Christine Todd Whitman nhấn mạnh.

Bà Christine Todd Whitman cũng cáo buộc Tổng thống Trump làm tổn hại pháp quyền và an ninh quốc gia, chia rẽ các chủng tộc người Mỹ, khiến đất nước thất bại trong phản ứng với dịch COVID-19. Theo cựu quan chức này, nhiệm vụ duy nhất của nhóm là “đánh bại Tổng thống Donald Trump, và bầu ông Joe Biden làm lãnh đạo tiếp theo của Mỹ”.

“Hơn 180.000 người Mỹ đã chết vì một đại dịch mà lẽ ra nếu có sự lãnh đạo nhất quán đã có thể ngăn chặn được. Thế nhưng dịch bệnh đã bị vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Trump đã phớt lờ dịch bệnh này, từ chối đương đầu và gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân Mỹ. Trong thời điểm đất nước đang chìm trong cuộc khủng hoảng lớn này chúng ta cần bầu ra một nhà lãnh đạo phù hợp, một người có thể khôi phục quyền lực của phòng Bầu dục và thống nhất đất nước. Ông Joe Biden chính là nhà lãnh đạo đó”.

Ngoài bà Whitman, trong danh sách còn có những cái tên nổi bật khác như ông Rick Snyder – người từng đảm nhận 2 nhiệm kỳ Thống đốc bang Michigan và cựu Thống đốc Massachusetts Bill Weld – người từng cạnh tranh đề cử ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa với ông Trump.

Cựu Thống đốc Rick Snyder đã chỉ trích Tổng thống Trump và bênh vực ông Biden: “Tôi từng làm việc với Joe Biden và Donald Trump khi còn là thống đốc. Tôi tin rằng Biden là sự lựa chọn rõ ràng để đưa đất nước của chúng ta trở lại con đường tích cực”. Bang Michigan là một trong những bang quan trọng, góp phần tác động đến kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới.

Nhóm của cựu Thống đốc Whitman nhắm đến những cử tri ở bang chiến địa, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực ngoại ô và những người không thích Tổng thống Trump nhưng vẫn do dự ủng hộ ông Biden. Nhóm này đã ra mắt một website vào hôm qua (3/9), đồng thời đang lên kế hoạch vận động, mua các quảng cáo và đưa ý kiến ủng hộ ông Biden trong các bài viết đăng tải trên phương tiện truyền thông.

Việc thành lập nhóm “Những người Cộng hòa và những người Độc lập ủng hộ Biden” diễn ra trong bối cảnh gần 500 quan chức và cựu quan chức đảng Cộng hòa đã công khai phản đối ông Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ hai kể từ sau Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa.

Ngoài nhóm này, còn có các nhóm khác phản đối ông Trump chẳng hạn như: “43 Alumni for Biden” bao gồm hàng trăm cựu quan chức từng làm việc dưới chính quyền Tổng thống George W. Bush – Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ; nhóm Cựu Quan chức An ninh Quốc gia của Đảng Cộng hòa ủng hộ Biden hay “Dự án Lincoln” do các nhân vật chính trị của Đảng Cộng hòa sáng lập.

Nhóm “Những người Cộng hòa và những người Độc lập ủng hộ Biden” được sự tài trợ của “Dự án Lincoln”. Vào cuối tháng 6 vừa qua, dự án này huy động được nguồn quỹ gần 20 triệu USD, theo hồ sơ gửi lên Ủy ban bầu cử liên bang. "Dự án Lincoln" được thành lập vào tháng 12/2019 với mục đích duy nhất là ngăn ông Trump tái đắc cử. Các thành viên cốt lõi của dự án này đều là những nhân vật kỳ cựu trong các cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ.

Hiện đội ngũ tranh cử của ông Biden đang cố gắng xây dựng một liên minh rộng lớn gồm các nhân vật ôn hòa trong đảng Cộng hòa và các nhân vật độc lập, để đạt được lợi thế bứt phá khi ngày bầu cử đang đến gần.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden - người đối đầu với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thách thức chưa từng có đối với Tổng thống Trump

Đánh giá về việc ngày càng có nhiều nhân vật Cộng hòa tập hợp chống lại Tổng thống Trump, nhà sử học Mark Updegrove nhận định: “Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Sự chia rẽ về Tổng thống Trump và 'chủ nghĩa Trump' đã đặt ra những câu hỏi về bản sắc cũng như lòng trung thành của các thành viên trong đảng Cộng hòa”.

Cùng chung quan điểm này, nhà sử học, giáo sư Kevin Kruse từ Đại học Princeton nhận định: “Xung đột nội bộ trong đảng này chắc chắn từng xảy ra trước đây, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự thấy bất cứ điều gì có quy mô và phạm vi như ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung, làn sóng chỉ trích của các quan chức Cộng hòa, cả trước kia và bây giờ, đối với một Tổng thống Cộng hòa đương nhiệm là điều rất ngạc nhiên”.

Một nhóm gồm 73 cựu quan chức an ninh quốc gia của đảng Cộng hòa hiện đang chạy các quảng cáo trên truyền thông, trong đó mô tả ông Trump như một “mối nguy hiểm”. Còn “Dự án Lincoln” đang chi hàng trăm triệu USD để công kích Tổng thống trong các quảng cáo truyền hình phát sóng trên Fox News.

Nhà sử học Allan Lichtman, thuộc Đại học American cho biết: “Làn sóng phản đối mạnh mẽ như vậy – không chỉ ở các trợ lý cấp thấp- chắc chắn chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hiện đại. Đó là dấu hiệu cho thấy đã có một sự rạn nứt lớn trong nội bộ đảng Cộng hòa”.

Đây là sự mâu thuẫn nội bộ mà nhiều thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa dường như không muốn thừa nhận. Các lãnh đạo của đảng Cộng hòa khẳng định, những giá trị của đảng này vẫn luôn được giữ vững.

Vẫn chưa rõ tầm ảnh hưởng của một chiến dịch chưa từng có do các thành viên của một đảng chính trị thực hiện nhằm phản đối người đại diện cho đảng của họ tái tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong hàng ngũ của đảng Cộng hòa vẫn đạt gần 90%. Tim Murtaugh – giám đốc truyền thông cho đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết, Tổng thống vẫn nhận được sự ủng hộ của “những cử tri đảng Cộng hòa thực sự”.