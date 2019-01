Nhóm 'cẩu tặc' lái ô tô đi trộm chó, sẵng sàng ném bom xăng khi bị truy đuổi

Trộm từ 10-15 con chó mỗi đêm, nhóm của Phương dùng kích điện, bom xăng chống trả nếu ai phát hiện chúng.

Ngày 6/1, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tạm giữ Phạm Văn Quang (29 tuổi), Trần Phương (31 tuổi) và Nguyễn Thị Trinh (47 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Sau một thời gian lập chuyên án, rạng sáng 5/1, cảnh sát bắt quả tang Quang và Phương đang bán chó đã trộm cắp cho Nguyễn Thị Trinh. Tang vật thu giữ gồm một xe Fortuner biển kiểm soát Nghệ An, 6 xe máy, 32 con chó cùng chai xăng, kích điện, kiếm.

Phương Quang và Trinh. (Ảnh: Xuân Bắc)

Tại cơ quan điều tra, Quang và Phương khai hàng đêm đi ô tô từ huyện Diễn Châu đến gửi tại nhà của Trinh ở thị xã Thái Hòa rồi lấy xe máy đi trộm chó. Nhóm này thỏa thuận sẽ bán lại chó cho Trinh với giá 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng công an thị xã Thái Hòa, cho biết trung bình mỗi đêm, nhóm này bắt được 10-15 con chó tại Nghệ An. Nếu bị phát hiện, họ sẽ dùng bom xăng tự chế ném trả hoặc dùng kiếm để tấn công người dân truy đuổi.

