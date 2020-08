Nhờ mạng xã hội, thiếu nữ được giải cứu sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh đưa cô Kha Thị Kim Dân về bàn giao cho gia đình ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Năm 2011, khi mới 12 tuổi, Kim Dân bị Vi Thị Nguyệt (người cùng xã) lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ người đàn ông bản địa. Tuy nhiên do cô bé còn nhỏ, sức khỏe yếu nên bị từ chối. Sau đó, Kim Dân bị bán làm con nuôi cho một gia đình Trung Quốc với giá 60 vạn nhân dân tệ (tương đương 200 triệu đồng).

Cô Kha Thị Kim Dân được giải cứu, đoàn tụ với gia đình. (Ảnh: CANA)

Cách đây vài tháng, Kim Dân (ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm người thân, gia đình ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Thông tin này nhanh chóng được lực lượng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp nhận và xác minh.

Ngày 12/8, sau khi tìm được người thân của Kim Dân, công an phối hợp Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh cùng các cơ quan chức năng giải cứu, đưa cô gái về nước. Sau thời gian cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng để phòng chống COVID-19, ngày 28/8, Kim Dân được đưa về nhà gặp lại bố mẹ và người thân.