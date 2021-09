Nhiều ‘xóm trọ F0’ ở Bình Dương đang cần lắm những tấm lòng

(VTC News) -

Những ngày này, "chảo lửa" dịch COVID-19 Bình Dương nóng hơn bao giờ hết khi số ca nhiễm tăng chóng mặt, có ngày vượt cả TP.HCM. Đỉnh điểm, ngày 30/8, Bình Dương ghi nhận 6.050 ca mắc mới. Hiện tổng ca nhiễm tại Bình Dương tính từ đợt dịch thứ 4 đã lên tới 132.433 ca (tính đến ngày 6/9).

Nỗi lo sợ Bình Dương vỡ trận khiến bao người sốt ruột, lãnh đạo thành phố họp xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Những chuyến thị sát, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ cũng ngày một dày thêm. Lúc này đây, cả nước đều hướng về Bình Dương với mong muốn có thể "chia lửa", san sẻ khó khăn.

Song, một thực tế hiển hiện trước mắt buộc chúng ta cần phải chấp nhận đó là: Bình Dương đang bất lực vì quá tải!

Những “xóm trọ F0”

Trong chuỗi ngày tác nghiệp giữa tâm dịch Bình Dương, từ những lời kêu gọi giúp đỡ trên mạng, PV VTC News đã đến khảo sát tại một số xóm trọ có thể tiếp cận được. Tại đây, chúng tôi chứng kiến những gia đình F0 chưa thể tiếp cận được hỗ trợ y tế và lương thực trong nhiều ngày qua.

Bảng cầu cứu của các xóm trọ được treo khắp nơi. (Ảnh: Thy Huệ)

Trên các trang mạng xã hội, lời kêu cứu của các F0 được đăng tải rất nhiều. Họ hầu hết là những F0 vừa được phát hiện trong đợt xét nghiệm sàng lọc cộng đồng diện rộng, số khác tự xét nghiệm tại nhà. Họ liên tục kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương.

Ngày 29/8, PV nhận được lời kêu gọi giúp đỡ của gia đình chị Lương Thị Vy (30 tuổi) đang sống tại khu phố 1A (phường An Phú, TP Thuận An) lúc 10h. Gia đình này có 4 người, gồm 3 anh chị em ruột và một bác trai đã lớn tuổi. Họ từ huyện miền núi Nghệ An vào Bình Dương, thuê phòng trọ 15m2 ở và làm công nhân.

Họ biết mình dương tính qua đợt test nhanh của phường vào ngày 26/8. Sau khi có kết quả, phường yêu cầu cả 4 người trở về và ở yên trong phòng để tự cách ly tại nhà. 3 ngày sau vẫn chưa thể tiếp cận được với thuốc men để chữa trị. Thất nghiệp 3 tháng nay, họ đang trong tình cảnh hết sức khó khăn.

Tha hương, không một ai quen biết. Giữa lúc dịch bệnh thế này thì việc tìm một người có thể giúp đỡ càng trở nên khó khăn. Bất lực, họ cầu cứu người ở quê. Nhưng với tình hình hiện tại, những người ruột thịt cũng không thể giúp được gì.

Một phòng trọ tại Khu phố 4 (phường An Phú) nơi đang có hơn 400 F0. (Ảnh: Thy Huệ)

12h ngày 29/8, PV gọi điện cho ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP Thuận An. Ông Tâm ngay lập tức đề nghị PV gửi thông tin người cần hỗ trợ để kiểm tra và xử lý kịp thời.

Theo địa chỉ cầu cứu, 17h cùng ngày, PV có mặt trước khu nhà trọ nằm lọt sâu trong con hẻm ẩm mốc. Tại đây, một nhóm người đang tập trung, hướng mắt về phía đường lớn.

Ra nhận đồ là một phụ nữ trung niên, tên Văn Thị Hưởng, cũng từ Nghệ An vào Bình Dương làm công nhân. Theo lời kể của chị Hưởng, gia đình chị Vy vì bệnh nặng quá nên không thể ra lấy đồ. Tưởng PV là người của đội thiện nguyện, chị muốn xin thêm 3 phần thuốc vì gia đình chị cũng có 3 người dương tính. Và không phải mỗi chị, trong con hẻm bé tẹo này, mỗi khu trọ đều có tới 20 - 30 người F0.

"Nhà chị Vy sốt nặng quá nên không ra lấy đồ được. Mà chị ơi, chị cho em xin thêm 3 phần thuốc giống vậy được không, nhà em cũng đang có 3 người dương tính. Trong cái hẻm này có cả chục khu trọ, riêng khu trọ tụi em đã hơn 10 phòng, mỗi phòng tầm 3 người, mà hầu hết phòng nào cũng bị nhiễm bệnh hết rồi.

Từ hôm có kết quả tới giờ, tụi em vẫn nghe lời phường, ở nhà sẽ có người đưa thuốc đến, mà giờ 3 ngày rồi không thấy gì chị ơi. Gọi số y tế thì gọi mấy chục lần không ai nghe", chị Hưởng nói.

5 người chen chúc nhau trong phòng trọ chưa đầy 20m2 ở "xóm trọ F0". (Ảnh: Thy Huệ)

Để kiểm chứng thông tin, PV đề nghị chị trực tiếp bấm số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ y tế của phường An Phú. Sau 10 cuộc gọi với những tiếng chuông dài nhưng không có người bắt máy, chúng tôi trấn an những bệnh nhân F0 rằng “có thể do phường đang quá tải, sẽ sớm đến hỗ trợ thôi”.

Một tiếng sau, ông Nguyễn Thanh Tâm phản hồi, thành phố đang khẩn trương họp để xử lý, hỗ trợ các trường hợp bị bỏ sót. Đến trưa 30/8, những F0 trong xóm trọ nghèo xúc động báo tin họ đã nhận được những vỉ thuốc đầu tiên.

Một trường hợp khác cũng tại TP Thuận An mà PV gặp vào ngày 3/9. Đó là một nhà trọ tập thể, gồm 14 người bán hàng rong. Từ các hội nhóm hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, những người này tìm được số điện thoại và liên hệ với PV.

Cùng với 14 túi thuốc chuẩn bị sẵn, PV tìm tới con hẻm được căng dây chằng chịt tại phường Bình Hoà. Cũng giống như phường An Phú, Bình Hoà là trong những phường buộc thực hiện lệnh "khoá chặt, đông cứng" do có quá nhiều ca mắc COVID-19.

Thấy người cứu trợ, ông Trần Minh Châu (68 tuổi, quê Quảng Nam) rớm nước mắt vì xúc động. Ông cho biết, đây là lần đầu tiên ông nhận được túi thuốc sau nhiều ngày kiệt quệ vì bệnh tật.

Dắt díu nhau đi xin thuốc hạ sốt giữa trưa nắng. (Ảnh: Thy Huệ)

"Tui và 13 người nữa mướn một cái nhà trọ ở chung, tất cả đều đàn ông và làm nghề bán hàng rong. Từ khi dịch tới giờ tụi tui không được đi bán, rồi tới giờ thì bị khoá chặt luôn vì chỗ này là vùng đỏ, toàn là người mắc bệnh.

Tiền còn không có mà mua gạo thì lấy đâu ra mua cái đồ test COVID-19. Khoảng một tuần trước, cả 14 người tụi tui đều ho sốt, mệt mỏi. Thấy tình hình căng quá nên tụi tui quyết định gom tiền mua một cái đồ test nhanh, test cho một người đại diện. Kết quả là dương tính. Tụi tui cũng tự xác định cả tất cả đều dương tính luôn", ông Châu cho biết.

Sau khi biết người trong nhà dương tính với COVID-19, cả ông và mọi người trong nhà đều thay nhau gọi điện thoại đến số hỗ trợ y tế của phường nhưng đều máy bận hoặc không nghe máy.

Trước tình hình sức khoẻ của mọi người dần yếu đi, 14 con người khốn khổ tìm đủ mọi cách để xin được nguồn thuốc. Vì vậy, khi thấy những túi thuốc mà PV đưa tới, họ nghẹn ngào vì nghĩ mình còn cơ hội được sống...

Ánh mắt cầu cứu của chị Văn Thị Hưởng. (Ảnh: Thy Huệ)

Một nửa cán bộ phường nhiễm bệnh

Ngày 4/9, trả lời PV VTC News, ông Huỳnh Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Bình Hoà cho biết, phường Bình Hoà là một trong 4 phường thực hiện lệnh “khoá chặt, đông cứng” của TP Thuận An do có quá nhiều ca mắc COVID-19.

Riêng khu phố Đông Ba (nơi nhà trọ tập thể có 14 người F0 được nhắc trên) đã có đến gần 1.000 ca mắc.

“Thật sự là chúng tôi đang làm việc ngày đêm, lúc này đây chúng tôi biết người dân rất cần chúng tôi. Tuy nhiên, tình hình thực tế thì đang rất quả tải. Hơn một nửa cán bộ phường chúng tôi đều đã nhiễm bệnh”, ông Tài nói.

Theo ông Tài, tại phường Bình Hoà các ca mắc chủ yếu phát hiện qua đợt xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Số ít tự mua test nhanh và test tại nhà. Việc số điện thoại đường dây nóng thường xuyên bận là do quá nhiều F0 gọi đến xin hỗ trợ.

Ông Tài cũng khẳng định, tất cả các cuộc gọi cầu cứu mà phường nhận được đều đã được trợ giúp. Cần lương thực sẽ được hỗ trợ lương thực, cần thuốc men sẽ được hỗ trợ thuốc men.

Vui mừng khi nhận được những túi thuốc đầu tiên sau nhiều ngày chống chọi dịch bệnh. (Ảnh: Thy Huệ)

“Chúng tôi đều đang rất cố gắng, dốc hết sức. Dù vậy không loại trừ khả năng có một số người dân không tiếp cận được y tế, chúng tôi đang tính toán mọi cách để sát sao nhất với người dân”, ông Tài cho hay.

Tương tự, ông Phan Thái Sơn, Chủ tịch UBND phường An Phú cũng cho biết phường đang trong tình trạng quá tải các ca nhiễm. Để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau, phường đã thành lập đội tình nguyện viên là cầu nối chăm sóc người dân nhiễm bệnh. Song, thực tế vẫn có nhiều F0 chưa tiếp cận được hỗ trợ.

Lý giải vấn đề này, ông Sơn cho rằng, do nhiều F0 tâm lý sợ hãi, sợ phải đi cách ly tập trung nên khai thông tin không chính xác.

“Hôm xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, các ca dương tính đều được chúng tôi lấy số điện thoại và thêm vào nhóm zalo để theo dõi. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 1/4 số điện thoại được cho là đúng, tất cả đều không có phản hồi”, ông Sơn thông tin.

Dù chính quyền địa phương rất nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau, nhưng một thực tế không như mong đợi đã diễn ra trước mắt đó là: Người bệnh F0 đã không được cứu chữa kịp thời như mong muốn.

Ông Trần Minh Châu đứng chờ những túi thuốc của nhà hảo tâm tại chốt kiểm soát. (Ảnh: Thy Huệ)

Thực tế, đây cũng chỉ là 2 xóm trọ nhỏ giữa hàng nghìn xóm trọ ở Bình Dương. Có bao nhiêu xóm trọ hiện cũng đang chung cảnh ngộ chưa được cứu giúp, hỗ trợ thuốc men.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, Báo điện tử VTC News kêu gọi quý độc giả, quý doanh nghiệp và người dân cả nước cùng sẻ chia, chung tay quyên góp ủng hộ người lao động nghèo trong các xóm trọ bị mắc COVID-19 và lực lượng tuyến đầu đang phải chống chọi với đại dịch tại Bình Dương.