Nhiều tuyến đường ở tỉnh Phú Yên bị chia cắt vì mưa lớn

Theo đó, lượng mưa đo được bình quân trong tỉnh là 198mm. Mưa lớn gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các xã An Hiệp, xã An Định của huyện Tuy An. Tuyến đường từ xã An Định đi xã An Nghiệp đoạn cầu Cây Cam cũng bị ngập sâu từ 0,5-07m vào chiều ngày 13/11. Một ô tô cố gắng băng đi qua đoạn này đã bị trôi, rất may không có thiệt hại về người.

Một ô tô đi qua cầu Cây Cam bị ngập sâu, rất may 4 người trên xe đã được cứu.

Theo ông Huỳnh Gia Hoàng - Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng mưa lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Đoạn Km 1315+300 - Km1315+800, tuyến QL.1 thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An nước ngập mặt đường sâu nhất 40-45cm (gây tắc đường từ 13g30-14g30). Km1307+500-Km1307+800 (P) thuộc thuộc xã An Cư, huyện Tuy An: ngập 1/2 mặt đường, sâu trung bình 20cm. Km1292+800-Km1293+400 (P), QL.1 thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, ngập 2/3 mặt đường, sâu trung bình 30cm. Hiện tại nước đang rút dần, đơn vị phối hợp với CSGT, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi và thực hiện rào chắn, cắm biển và phân luồng điều tiết giao thông, hiện các xe lưu thông bình thường, đi chậm.

Còn tại các tuyến tỉnh lộ như ĐT 642 (Triều Sơn-La Hai), tại đoạn Km9+800-Km10+300; Km14+100-Km14+500 nước ngập mặt đường tắc giao thông, chỗ sâu nhất khoảng 60cm. Tại Km2+800 sạt lở đất mái ta luy dương. Tại Tuyến ĐT.643 (Hòa Đa-Sơn Định), Km3+700, khoảng 14g30 ngày 13/11 đã xảy ra sạt lở mái ta luy dương bồi lấp rãnh dọc và toàn bộ mặt đường, gây tắc giao thông.

Chính quyền đang huy động lực lượng xử lý phần đất bị sạt lở ở đường đi từ Hòa Đa lên Sơn Hòa.

Hiện Sở GTVT Phú Yên đang tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước; hốt dọn đất đá bồi lấp rãnh dọc, mặt đường và thi công khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông; đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức ứng trực 24/24h, rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại tại các vị trí bị ngập lụt, sạt lở tắc giao thông.

Thượng tá Chu Thái Quang - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy An cho biết, đến chiều ngày 13/11, một số khu vực dân cư trên địa bàn huyện vẫn còn bị cô lập do nước lũ dâng cao. Khu vực xã An Hiệp bị lũ quét cục bộ. Lực lượng Quân sự và Công an đã tổ chức túc trực để không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Xã An Hiệp (Tuy An) cũng bị ngập sâu, lực lượng chức năng đang giúp đỡ người dân

Tại thị xã Sông Cầu và huyện Đồng Xuân, mưa lớn gây ngập úng nhiều khu dân cư và chia cắt giao thông một số tuyến đường liên huyện, liên xã, Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã cùng bị ngập một số đoạn. Phương tiện giao thông qua lại trên các tuyến đường gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu đã được lực lượng Công an và Dân quân địa phương chốt chặn, không cho phương tiện qua lại.

Tuyến đường đi Đồng Xuân bị ngập sâu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu bạn tỉnh Phú Yên, dự báo trong đêm 13/11, khu vực tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Các sông, suối trong tỉnh sẽ xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đề nghị người dân cần tuân thủ theo các hướng dẫn và chủ động phòng tránh sạt lở đất để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đối với những vị trí xung yếu, chính quyền các địa phương phải chuẩn bị phương tiện, địa điểm và phương án di dời người dân đến nơi an toàn.