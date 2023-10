Nhiều tuyến đường ở Huế thành sông, người dân đi lại bằng ghe thuyền

Video: Mưa trắng trời, dân TP Huế bì bõm trong nước lụt

Trong chiều 13/10 trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, dùng thuyền để đưa khoảng 50 người dân ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây, TP Huế) đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong những ngày qua, địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo, từ ngày 13-17/10, tại Thừa Thiên - Huế có mưa to và mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lúc 11h ngày 13/10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 200-400 m3/s (ưu tiên phát điện tối đa qua tuabin). Điều tiết vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 15h cùng ngày.