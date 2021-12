Nhiều tựa phim rút khỏi thị trường rạp chiếu trước cơn lốc 'Người Nhện'

Mỗi khi một bom tấn điện ảnh ra rạp, chuyên gia và truyền thông thường chú trọng vào doanh thu của riêng bộ phim đó. Trường hợp gần đây là Spider-Man: No Way Home.

Việc đẩy mạnh truyền thông khiến Spider-Man: No Way Home được nhiều khán giả chú ý, một số tác phẩm ra rạp cùng lúc rơi vào trường hợp bị ghẻ lạnh, tiêu biểu là West Side Story (tác phẩm của đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg được dự đoán làm nên chuyện ở Oscar), Nightmare Alley và House of Gucci.

Tại Việt Nam, một số bộ phim phải rút lui khỏi phòng vé vì nhiều yếu tố. Việc e ngại bị Spider-Man: No Way Home làm lu mờ cũng là một trong các lý do chính.

Spider-Man: No Way Home thắng lớn ở cả thị trường nước ngoài và Việt Nam. (Ảnh: Sony)

Cơn lốc Người Nhện

Theo Collider, tổng doanh thu của Spider-Man: No Way Home tại thị trường Bắc Mỹ là 385 triệu USD. Trước đó, bộ phim thứ 4 trong năm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel lập kỷ lục trong mùa dịch khi thu được 260 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Không chỉ vượt xa các tác phẩm khác, phim chính thức ghi tên vào danh sách những bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại (đứng thứ hai, sau Avengers: Endgame).

Tại nước ngoài, doanh thu phòng vé chiếm 56% với 490,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu bộ phim lên đến 876 triệu USD, theo Box Office Mojo. Chuyên gia dự đoán Spider-Man: No Way Home vượt mốc 1 tỷ USD tại phòng vé thế giới vào dịp Giáng sinh.

Nếu đạt 1 tỷ USD, Spider-Man: No Way Home chính thức trở thành bộ phim đầu tiên của năm 2021 cán mốc tỷ USD. Và nếu đạt được trong 11 ngày, phim trở thành bộ phim tỷ USD nhanh thứ hai mọi thời đại (sánh ngang Avengers: Infinity War và xếp sau Avengers: Endgame).

Giữa “cơn lốc” thông tin về Người Nhện, bộ phim tỷ USD của Sony, Marvel… điện ảnh thế giới đứng trước nguy cơ khập khiễng. Những bộ phim ra rạp cùng thời điểm hoàn toàn bị ghẻ lạnh. Tin tức nhỏ giọt, truyền thông ghẻ lạnh khiến khán giả không chú ý là số phận của West Side Story, Nightmare Alley và House of Gucci.

Những tựa phim kén khán giả như West Side Story và House of Gucci đều thất thế trước Spider-Man: No Way Home. (Ảnh: 20th Century Studios, Universal)

Tính đến 25/12, West Side Story đạt 20,4 triệu USD tại Bắc Mỹ và tổng doanh thu toàn cầu là 29,6 triệu USD. So với Spider-Man: No Way Home - tác phẩm nặng về kỹ xảo, đến từ thương hiệu điện ảnh nổi tiếng, bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg tập trung vào yếu tố lãng mạn, tình cảm.

Trên Rotten Tomatoes, giới chuyên môn đánh giá cao bộ phim đến 93%. Cây bút Tim Cogshell của FilmWeek viết: “Mọi thứ trong phim được nâng cấp lên mức 11. Khán giả có thể cảm nhận được điều đó khi xem phim”.

Tuy nhiên, việc một tác phẩm dù được đánh giá cao (được nhiều trang dự đoán thành công ở Oscar) nhưng lại kén khán giả, khó lòng cạnh tranh với Spider-Man: No Way Home - tác phẩm vốn dành cho giới trẻ, đối tượng kiếm tiền chính của các ông chủ rạp chiếu.

“Khán giả trên 50 tuổi chưa sẵn sàng trở lại. Nhưng tôi nghĩ điều đó sớm xảy ra vì họ được tiêm vaccine đầy đủ hoặc là F0 khỏi bệnh”, ông Mark Zoradi, Giám đốc điều hành Cinemark nói với Variety.

Bộ phim cùng số phận hẩm hiu với West Side Story là Nightmare Alley. Tác phẩm của đạo diễn Guillermo del Toro quy tụ dàn sao hạng A gồm Bradley Cooper, Cate Blanchett, Tony Collette. Tuy nhiên, điều đó không đủ để níu chân khán giả bỏ qua Spider-Man: No Way Home mà mua vé ủng hộ tác phẩm chính kịch. Phim chỉ thu được 3,8 triệu USD toàn cầu, tính đến ngày 25/12.

Bộ phim tội phạm - thời trang House of Gucci dù trước đó được kỳ vọng kiếm được nhiều tiền nhưng cuối cùng cũng “lép vế” so với Spider-Man: No Way Home. Bộ phim chỉ thu được 110,4 triệu USD doanh thu toàn cầu sau hơn một tháng khởi chiếu.

The Matrix Resurrections hiện tại thu được 19,6 triệu USD trên toàn cầu. So với sự thành công của Người Nhện, doanh thu hiện tại của phim không là gì so với bom tấn của Marvel.

Phòng vé Mỹ vẫn còn một số tựa phim sắp ra mắt, bao gồm Sing 2, The King’s Man. Nhiều ông chủ rạp chiếu hy vọng khán giả dàn trải đều tại rạp với các tựa phim khán nhau.

Song, với việc Spider-Man: No Way Home tiếp tục là cái tên được nhắm đến hàng đầu, các tác phẩm khác khó lòng bùng nổ về mặt doanh thu.

Người Nhện tấn công phòng vé Việt

Giống với thị trường nước ngoài, Spider-Man: No Way Home đang là cái tên hút khán giả tại Việt Nam. Sau nhiều tháng chịu cảnh ở nhà vì đại dịch, khán giả gần như chỉ chú ý đến bộ phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Tính đến 25/12, Spider-Man: No Way Home thu hơn 59,3 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu, theo Box Office Vietnam. Doanh thu trong ngày của phim là 6,2 tỷ đồng.

Con số trên lấn át hoàn toàn các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm.

Sau khoảng hai tuần công chiếu, Venom: Let There Be Carnage - tựa phim vốn đang kiếm tiền tốt, được xem là át chủ bài của các rạp chiếu - đã chững lại. Cuối tuần qua, bộ phim chỉ thu về khoảng 1,2 tỷ đồng với tổng doanh thu khoảng 9,9 tỷ đồng.

Nhiều tựa phim rút khỏi thị trường rạp chiếu khi Spider-Man: No Way Home ra mắt.

Eternals cũng không thể cạnh tranh được với Spider-Man: No Way Home. Doanh thu cuối tuần của phim theo số liệu của Box Office Việt Nam là 572 triệu đồng, trong khi tác phẩm về siêu anh hùng nhả tơ kiếm được 28,4 tỷ đồng vào cuối tuần.

Tuy kiếm được ít tiền, những tựa phim này vẫn khá “ăn nên làm ra” so với một số bộ phim thất sủng khác ra mắt cùng dịp của Spider-Man: No Way Home. Doanh thu cuối tuần của Vùng đất câm lặng 2, The Cursed: Dead Man’s Prey, Kịch trường của Takemichi… lần lượt là 342,7 triệu đồng, 282,5 triệu đồng và 15,3 triệu đồng.

Trước tình thế Spider-Man: No Way Home oanh tạc phòng vé, nhiều tựa phim Việt Nam quyết định rút lui khỏi rạp chiếu. Tác phẩm Rừng thế mạng trụ lại rạp chiếu (31/12), trong khi Bóng đè (công bố ra mắt ngày 24/12) và Bẫy ngọt ngào đều tạm hoãn chưa có ngày chiếu cụ thể.