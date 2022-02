Nhiều tỉnh thành cho học sinh quay lại học trực tuyến

(VTC News) -

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các huyện, thị, thành chỉ đạo, tổ chức dạy học trực tuyến đối với bậc Tiểu học, THCS từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng mầm non, các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tế, tiếp tục phối hợp với phụ huynh để thống nhất phương án chăm sóc trẻ đảm bảo an toàn và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia lao động, sản xuất.

Đối với cấp THPT căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tế để quyết định hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đối với từng lớp, khối lớp hoặc toàn trường cho phù hợp.

Học sinh đeo khẩu trang trong giờ học. (Ảnh minh hoạ: Đ.H)

Tại Hưng Yên, tạm dừng đến trường đối với trẻ Mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được thực hiện từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột quyết định chuyển trạng thái dạy học do dịch diễn biến phức tạp. Theo đó, các trường mầm non, nhóm trẻ tư thục sẽ tạm dừng dạy học, chăm sóc trực tiếp; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ học trực tuyến theo kế hoạch của từng nhà trường. Thời gian thực hiện, kể từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới.

Tại Tuyên Quang dịch diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang cho trẻ em mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các trường Tiểu học, THCS học trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới. Các trường THPT tiếp tục trì dạy học trực tiếp; thực hiện dạy, học trực tuyến với học sinh thuộc diện F0, F1.

Riêng với bậc mầm non, UBND tỉnh cho phép tiếp tục mở cửa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất.

Tại Lào Cai, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong 3 ngày gần đây (kể từ ngày 16/2), số ca mắc mới trên địa bàn toàn tỉnh là 2.899, trong đó TP Lào Cai là 1.315 ca.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn TP Lào Cai kể từ 19/2 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh tiểu học và lớp 6 của 12 quận nội thành. Theo đó, học sinh sẽ không đi học từ ngày 21/2 như thông báo trước đó.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng cho học sinh nghỉ tránh rét, do nhiệt độ khu vực phía Bắc những ngày này xuống thấp. Cụ thể, Sở GD&ĐT các tỉnh: Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nam Định, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội đều ra quy định, các trường chủ động cho học sinh Mầm non, Tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C; học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Đối với học sinh độ tuổi THPT không quy định.