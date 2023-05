Nhiều thành phố miền Bắc Trung Quốc ra cảnh báo nhiệt độ cao

Đài Khí tượng tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 15/5 ban bố cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, đồng thời cho biết do ảnh hưởng của áp suất cao ấm, nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các khu vực của thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh này, ​​sẽ tăng lên hơn 37 độ C trong ngày 15/5 và tình trạng nắng nóng tại đây được dự báo là sẽ kéo dài trong 3 ngày, một số nơi nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C.

Bắc Kinh phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu xanh. Người dân che ô khi di chuyển ngày 15/5. (Ảnh: Chinanews)

Thủ đô Bắc Kinh cũng được dự báo hứng chịu nhiệt độ 36 độ C vào ngày 15 và 16/5, trong khi thông thường đến tháng 6 thành phố này mới đón các đợt nóng tương tự.

Không chỉ Sơn Đông và Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, Hà Nam…, nhiệt độ cao nhất cũng đạt hoặc vượt 35 độ C, một số khu vực hơn 37 độ C.

Trung Quốc bắt đầu hứng chịu các đợt nắng nóng tại một số khu vực kể từ tháng 3. Tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, nơi vốn được biết tới với thời tiết ôn hòa, gần đây đã trải qua mức nhiệt hơn 40 độ C ở một số nơi, gây áp lực cho lưới điện. Tính đến 20/4, Vân Nam ghi nhận lượng mưa chưa đến 35 mm trong năm nay, trong đó lượng mưa ở thủ phủ Côn Minh là dưới 7 mm, ít hơn gần 90% so với cùng kỳ các năm, đạt mức thấp nhất kể từ năm 1987 khi giới chức bắt đầu thống kê số liệu.

Nhiệt độ cao có thể gây áp lực lên lượng trữ nước ở Trung Quốc. Năm ngoái, sóng nhiệt kéo dài 2 tháng đã khiến nhiều con sông ở nước này khô cạn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sông Dương Tử (Trường Giang).

Các chuyên gia thời tiết cho rằng, kiểu thời tiết cực đoan thường là do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) gần đây đánh giá hiện tượng thời tiết El Nino khả năng cao quay trở lại vào cuối năm nay, có thể làm tăng thêm nhiệt độ.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh )