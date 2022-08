Nhiều sự kiện lễ hội tưng bừng, Đà Nẵng lọt top xu hướng tìm kiếm du lịch hè

(VTC News) -

Hơn 2 vạn khán giả đã đến với Đại nhạc hội Take me to the Sun, hàng vạn du khách đã say trong Carnival đường phố Sun Fest mỗi tối cuối tuần suốt hai tháng 6 và 7. Hai đêm lễ hội âm nhạc điện tử EDM ngày 13-14/8 đón hàng chục ngàn khán giả, Lễ hội ẩm thực và Bia B’estival, show nghệ thuật Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng ở Bà Nà kéo dài từ 30/4 đến hết 30/8 đã đón không biết bao nhiêu lượt du khách, khán giả… Mùa hè 2022 đã chứng kiến một Đà Nẵng chưa khi nào tưng bừng và sôi động đến như thế.

Đón sóng du lịch trở lại, từ 30/4, Đà Nẵng đã chuẩn bị hàng loạt sản phẩm mới độc đáo, đặc biệt chú trọng đến các sự kiện, lễ hội. Từ đầu tháng 6, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group, thành phố công bố chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè lớn nhất từ trước đến nay mang tên “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng- Enjoy Danang Summer 2022”.

Rất nhiều sự kiện đã được tổ chức trong suốt 3 tháng hè. Cho đến tận cuối tháng 8, du khách đến Đà Nẵng vẫn cứ được say với âm nhạc, nghệ thuật, các show trình diễn đường phố, lễ hội ở các khu điểm. Một mùa hè Đà Nẵng được định nghĩa bằng sự sôi động cả ngày lẫn đêm, vui từ bãi biển tới đường phố cho đến đỉnh Bà Nà.

Và trong số vô vàn sự kiện ấy, dễ thấy chuỗi các sự kiện âm nhạc như Đại nhạc hội Take me to the Sun và Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM đã trở thành những điểm nhấn, tạo một sức hút đặc biệt “khuấy động” thành phố sông Hàn.

Diễn ra tối 9/7, trên sân khấu dưới chân Vòng quay Sun Wheel Công viên Châu Á – Asia Park, 5 chương nhạc hội được dàn dựng “công phu” của Đại nhạc hội Take me to the Sun, với đa phong cách, từ nghệ thuật dân gian đậm nét văn hóa truyền thống Việt đến nghệ thuật quốc tế đã được truyền tải bằng âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ hiện đại, chạm tới sự rung động từ trái tim của 2 vạn khán giả xem trực tiếp và hàng triệu khán giả xem qua màn ảnh nhỏ.

Được xây dựng theo hình thức Đại nhạc hội ngoài trời, tạo được sự tương tác cao với khán giả, qua những lớp lang âm nhạc mang đa tầng cảm xúc, Take me to the Sun đã thực sự tạo được “cú hích” cho đời sống thưởng thức nghệ thuật và văn hóa giải trí của người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng trong mùa hè này, đặc biệt sau khoảng thời gian dài phải tạm dừng những hoạt động giải trí ngoài trời vì dịch Covid-19.

Tiếp tục thỏa mãn ngọn lửa đam mê âm nhạc chưa bao giờ tắt của người dân và du khách, hai đêm 13 – 14/8, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM mang chủ đề “Cánh Cổng Thời Gian” đã đưa hơn 8.000 khán giả chu du qua dòng chảy thời gian của âm nhạc điện tử, dưới sự dẫn dắt của những DJ lừng danh thế giới như bộ đôi Firebeatz đến từ Hà Lan - một trong những cặp đôi xuất sắc nhất của ngành công nghiệp âm nhạc, nghệ sỹ tài năng Dyro, Barong Family...

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, thiết kế sân khấu cũng lồng ghép khéo léo các yếu tố lịch sử, văn hóa để tạo nên dấu ấn riêng, tôn vinh những giá trị bản sắc của thành phố biển hàng đầu miền Trung.

Trong không gian đậm tính thần thoại, hàng ngàn khán giả cuồng say trong những giai điệu điện tử “gây nghiện” cùng những màn trình diễn điệu nghệ. “Tôi thấy một phong cách khác của Đà Nẵng, ngày càng cuồng nhiệt và sống động hơn nhưng cũng vẫn rất bản sắc. Đó là lý do mà mỗi năm đến đây, lại thấy muốn trở lại”, Hồng Anh, một du khách trẻ từ Hà Nội bày tỏ sau đêm EDM.

Ngoài âm nhạc, suốt mùa hè này, khi đến với Đà Nẵng, du khách còn được dịp cuồng say với những vũ điệu của hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế từ Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest diễn ra trong 5 tuần, mỗi tuần 2 buổi từ 25/6 – 24/7.

Cùng với đó là các lễ hội, sự kiện ẩm thực. Lễ hội “Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và Không gian bia” bùng nổ cùng đủ thứ hương vị đặc trưng của miền Trung như mì Quảng, bún bò, bún hến Huế Lễ hội ẩm thực và bia B'estival tại Sun World Ba Na Hills lại mang tới một thế giới các món ngon mang phong vị châu Âu. Đà Nẵng có đủ “chiêu” để thết đãi các thực khách đam mê ăn ngon.

Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng lượng khách đến Đà Nẵng ước đạt 1,88 triệu lượt, tăng 83% so với cùng kỳ 2021. Tháng 7 và tháng 8, lượng khách nội địa đến với thành phố Đà Nẵng tăng nhanh. Du lịch Đà Nẵng đã thực sự trở lại đường đua, trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè 2022 theo kết quả công bố của Booking.com về xu hướng tìm kiếm du lịch cho mùa hè. Rõ ràng, những sự kiện chuỗi Lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng- Enjoy Danang Summer 2022” góp phần không nhỏ vào những thành quả đáng tự hào trên, tạo đà vững chắc cho du lịch thành phố trở lại ngoạn mục trong thời gian tới.

Đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách trong năm 2022, Đà Nẵng có 4 tháng tăng tốc để hoàn thành việc đón 1,7 triệu khách còn lại. Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, ngành du lịch sẽ tiếp tục cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm để thu hút du khách: “Với các chuỗi sự kiện lễ hội, cùng các sự kiện khác dự kiến diễn ra từ nay đến cuối năm 2022, chúng tôi kỳ vọng du lịch Đà Nẵng sẽ sớm phục hồi và du khách đến với Đà Nẵng ngày càng đông đúc và nhộn nhịp hơn. Cùng với các sản phẩm du lịch mới của các nhà đầu tư, khu, điểm du lịch trên địa bàn, rất nhiều sản phẩm mới của thành phố sẽ được giới thiệu để chào đón, phục vụ du khách”.

Đại diện Sun Group cũng hé lộ, thời gian tới, chỉ riêng tại KDL Sun World Ba Na Hills của tập đoàn này, nhiều sản phẩm mới độc đáo cùng các show nghệ thuật ấn tượng cũng dự kiến sẽ được ra mắt, đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị như show Bông Hồng Vàng, show Piano Bay tại Lâu đài mặt Trăng… Những tín hiệu khởi sắc của du lịch Đà Nẵng đã không chỉ dừng ở một mùa hè sôi động mà đang được tiếp nối với hàng loạt sản phẩm hấp dẫn mới.