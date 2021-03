Nhiều quốc gia dừng tiêm vaccine AstraZeneca: Bộ trưởng Y tế nói gì?

(VTC News) -

Trước thông tin nhiều quốc gia tạm dừng tiêm vaccine AstraZeneca do ghi nhận trường hợp bị đông máu sau tiêm, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 17/3, giáo sư, tiến sĩ Nguyên Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã theo dõi, đánh giá suốt quá trình triển khai tiêm vaccine tại Việt Nam.

Đến nay Việt Nam chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị đông máu sau tiêm. Tuy nhiên, Bộ vẫn yêu cầu tất cả các cơ sở y tế tiếp tục tập huấn cho các cán bộ y tế, đồng thời tổ chức các điểm tiêm, cơ sở tiêm phù hợp, an toàn. Tới đây, các cơ sở y tế vẫn sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vaccine COVID-19 theo đúng kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Theo ông Long, từ ngày 8/3 đến nay, Việt Nam tiêm chủng cho tổng cộng 20.695 cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Trong đó, 4.078 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Số phản ứng nặng chỉ 5 người ở độ 2 của phản vệ và 1 trường hợp phản vệ độ 3. Các ca này được xử lý và đều ổn định sức khoẻ.

Về tiến độ mua và tiêm vaccine COVID-19, người đứng đầu Bộ Y tế cho biết, thực hiện Nghị quyết 21 của Chính phủ, Bộ Y tế đã nộp hồ sơ thành công tới Chương trình COVAX Faclility và Chương trình cam kế sẽ cung cấp vaccine và vật tư tiêm chủng miễn phí, khoảng 30 triệu liều. Từ nay đến tháng 5/2021, COVAX sẽ cấp khoảng 4,1 triệu liều vaccine đợt đầu tiên cho Việt Nam, do AstraZenecca sản xuất. Bộ Y tế đang tích cực, khẩn trương làm việc với COVAX để đẩy nhanh tiến độ cung ứng vaccine cho Việt Nam.

Nguồn vaccine của AstraZeneca mua qua Công ty VNVC (khoảng 30 triệu liều), với lô đầu tiên 117.600 liều được sản xuất bởi SK Bioscience (Hàn Quốc) đã về ngày 24/2.

Về các nguồn vaccine khác, Bộ Y tế tiếp tục đàm phán với các công ty để đa dạng hóa nguồn cung. Bộ Y tế đang làm việc với Pfizer, dự kiến nhà sản xuất có thể cung cấp 30 triệu liều trong năm 2021 (ngày 17/3, Bộ Y tế và Tổ công tác sẽ đàm phán phương án cụ thể). Ngoài ra, Bộ Y tế cũng làm việc để mua vaccine của Johnson &Johnson, Moderna, Quỹ Đầu tư Nga (Sputnik-V)...

Ngoài nguồn vaccine nhập khẩu, vaccine do Việt Nam sản xuất gồm Nanocovax do Công ty NANOGEN phát triển đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên người từ ngày 26/2. Vaccine Covivac do IVAC phát triển bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ ngày 15/3.

Trong báo cáo gửi Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hơn năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài trong 1 đến 2 năm tiếp. Tại khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm mặc dù nhiều nước đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

“Thời gian tới, việc kiểm soát dịch COVID-19 phụ thuộc nhiều vào việc phát triển vaccine. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vaccine nhập khẩu còn hạn chế và dự kiến đến năm 2022, vaccine do Việt Nam sản xuất mới được đưa vào sử dụng. Chính vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch đơn giản, kinh tế và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay theo chiến dịch 5K”, ông Long nhấn mạnh.