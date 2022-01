Nhiều phụ huynh tại TP.HCM đề xuất mở lớp bán trú

Gần tháng qua, chị Đỗ Quyên, ngụ quận Bình Thạnh vừa tất bật buôn bán, vừa phải canh giờ để đưa đón hai con đang học tại trường THCS Lam Sơn. Trước đây, hai bé học bán trú nên ba mẹ không phải lo lắng việc đưa rước. Năm nay, ba các bé đi làm xa, mẹ bận bán hàng, lo nội trợ và trông coi một bé đang học online tại nhà nên nhiều hôm không kịp đón con. Chị Quyên dự định đặt taxi công nghệ để tiện cho việc di chuyển của hai bé, tuy nhiên, chi phí dao động từ 1,8-2 triệu đồng/tháng nên chị cũng rất đắn đo.

"Tôi muốn mở lớp bán trú để các bé trở lại học bình thường, có nề nếp hơn, phụ huynh cũng an tâm hơn. Nhiều khi cha mẹ bận đi làm, không có thời gian đưa rước mà trời nắng thì rất tội các bé”.

Sau khi tan trường, một học sinh được ba mẹ đặt xe ôm công nghệ để về nhà. (Ảnh: Trịnh Giang)

Còn chị Thanh Nguyên (ngụ Quận 8) có con đang học lớp 12 tại trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1) phân vân với việc tổ chức bán trú trở lại. Chị Nguyên cho biết, từ khi con học trực tiếp, chị rất vất vả vì buổi trưa phải đón con, lo cơm nước, giục con ăn để đầu giờ chiều quay lại trường. Không có có thời gian nghỉ trưa nên khi quay lại chỗ làm, chị Nguyên cảm thấy uể oải, mệt mỏi, năng suất công việc giảm sút.

Cũng theo chị Nguyên, dù thành phố đang giữ vững vùng xanh, số ca mắc COVID-19 tại trường học được kiểm soát và các con đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng phụ huynh này vẫn lo lắng khi con ăn uống nơi đông người. "Nếu mở lại bán trú thì các em cấp 3 đã có ý thức phòng dịch, trường học cũng trang bị kỹ, bố trí xịt khuẩn, cồn rửa tay khắp nơi nhưng vẫn chưa yên tâm vì lúc ăn uống phải bỏ khẩu trang, tôi thấy chưa an toàn lắm”.

Phụ huynh tất tả đưa con đi học buổi chiều. (Ảnh: Trịnh Giang)

Theo thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du (Quận 1), từ khi học sinh đi học trở lại thì nhiều phụ huynh cũng mong muốn trường tổ chức ăn nghỉ bán trú do cha mẹ bận đi làm, chỉ tiện đón con đầu và cuối buổi. Nhà trường đã nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh nhưng vẫn phải chờ hướng dẫn từ thành phố và dựa vào tình hình dịch bệnh để có thể tổ chức bán trú.

Dù vậy, trường đã có phương án giãn cách, chia ca khi học sinh ăn, nghỉ trưa tại trường. Giáo viên các lớp bán trú và cô bảo mẫu phải tập dượt các phương án phòng dịch, đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khử khuẩn trước khi vào trường. Đồng thời, bố trí giờ ăn cho học sinh phù hợp, tránh tiếp xúc hoặc nói chuyện trong lúc ăn để đảm bảo an toàn cho các em.

“Sĩ số lớp tích hợp ở lại bán trú không quá đông nên nhà trường vẫn có thể bố trí các phòng tương đối rộng để các em ăn, nghỉ bán trú. Trường cũng sẽ làm công tác tư tưởng kỹ với các em để những bạn muốn ở lại trường buổi trưa thì phải tuyệt đối đảm bảo công tác phòng dịch”, thầy Khánh nói.

Bên cạnh các cấp THCS, THPT, đến nay, TP.HCM đã có kế hoạch đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường sau Tết Nguyên đán 2022. Do đó, việc tổ chức các lớp bán trú trở lại trong điều kiện phòng dịch sẽ giúp phụ huynh an tâm hơn, không phải tất tả chia thời gian, chia “ca” để đưa đón con hàng ngày.