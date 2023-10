Nhiều nước kêu gọi công dân rời Lebanon

(VTC News) -

Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Beirut hôm 19/10 khuyên công dân rời Lebanon khi các chuyến bay “vẫn sẵn sàng” trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Cả Mỹ và Anh cũng đều đã cảnh báo công dân không nên đến Lebanon.

“Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ ở Lebanon nên thu xếp để rời khỏi Lebanon khi các lựa chọn thương mại hiện vẫn có sẵn”, thông báo từ Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Binh sĩ quân đội Lebanon đụng độ với người biểu tình ủng hộ người dân Palestine. (Ảnh AP)

Đại sứ quán Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự: “Nếu bạn đang ở Lebanon, chúng tôi khuyến khích bạn rời đi ngay bây giờ trong khi vẫn có các lựa chọn thương mại. Công dân Anh nên thận trọng và tránh những khu vực có biểu tình”.

Hôm 17/10, Bộ Ngoại giao Mỹ nâng mức cảnh báo đến Lebanon từ cấp ba lên cấp bốn - mức cao nhất hiện có. Nhân viên đại sứ quán làm việc tại các bộ phận không thiết yếu và người thân được phép rời đại sứ quán với lý do tình hình an ninh khó lường do cuộc chiến Israel - Hamas.

Nhiều quốc gia Ả Rập và phương Tây đã khuyến khích công dân tránh đến Lebanon hoặc rời nước này. Ả Rập Xê-út hôm 18/10 kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon “ngay lập tức”. Kuwait cũng cảnh báo công dân không nên đến Lebanon.

Trong khi đó, Pháp, Đức, Canada và Australia cũng cảnh báo không nên đến Lebanon, trong khi Tây Ban Nha khuyến cáo không nên đi du lịch nếu không cần thiết.

Lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng có những cuộc đụng độ biên giới với Israel sau khi Hamas phát động cuộc tấn công lớn vào ngày 7/10 vào miền nam Israel, khiến hơn 1.400 người chết, chủ yếu là dân thường. Theo các quan chức y tế Gaza, các cuộc tấn công không ngừng của Israel vào Gaza đã giết chết ít nhất 3.500 người.

Hezbollah tuyên bố sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng nhóm Hamas trong chiến dịch nhằm vào Israel "khi tới thời điểm thích hợp". Israel cảnh báo Hezbollah "sẽ bị hủy diệt nếu phạm sai lầm".

Israel tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào tất cả các khu vực ở Gaza nơi Hamas hoạt động, đồng thời tìm cách giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Liên quan đến các nỗ lực mới nhất của khu vực nhằm hạ nhiệt căng thẳng chiến sự tại Gaza, hôm 19/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah II tiến hành cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt tại Cairo (Ai Cập) để thảo luận biện pháp đạt được lệnh ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza.